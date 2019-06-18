新《黑衣人》票房口碑扑街谁来背锅？威尔史密斯缺席，索尼坚持用新演员“锤哥”“女武神”重启电影，导演和制片人闹不和，从剧本阶段一直撕到上映，索尼高层调整，导致他们的矛盾无人调和。





最近外媒“好莱坞报道者”曝光了一些幕后故事，票房口碑双扑街，到底应该谁来背锅？





























《黑衣人：全球追缉》中文预告片 关于影片的剧本，也有不少槽点。最初索尼找来了Art Marcum和Matt Holloway担任编剧，据内部人士透露剧本很棒，因为如果剧本不够棒，是无法吸引“锤哥”和“女武神”加盟的。但在2018年夏天，负责监督该项目的执行副总裁David Beaubaire离职，后来这个岗位没人接任，一场剧组内部的互撕就不可避免地开始了。





互撕的两派人分别是导演 F·加里·格雷（《冲出康普顿》）和曾协助制作原版电影的制片人沃尔特·F·帕克斯，早期剧本很尖锐，更贴合时代，但据说掌控最终剪辑的沃尔特·F·帕克斯监督了重写剧本，而剧本重写不光是在前期制作时期，在拍摄期间也有。





据说每天演员们都会接到几页新剧本，这对表演和拍摄都造成了巨大挑战。两位主演随后都聘请了自己的对白写手，甚至当帕克斯要求重写剧本时，两位原编剧也在片场。制片人帕克斯的过多插手，让导演格雷多次想要退出，但最后都被索尼方面说服。











电影后期制作相对顺利些，试映范围仅限于朋友和家人，没有出现像《X战警：黑凤凰》那种大规模重拍。索尼在试映了分别放映了两个版本，导演格雷的和制片人帕克斯的，最后制片人的版本被选为最终版本。内部人士吐槽，由于索尼缺乏监督项目的负责人把控现场，导致导演、制片人之间的矛盾难以调和。





尽管目前《黑衣人：全球追缉》的票房表现不甚理想，但索尼似乎没有放弃这个IP的打算。索尼内部高层曾透露，“黑衣人会在某个时候再次到来，无论是作为电视剧还是另外一部电影。”