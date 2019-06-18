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吴京力挺现实题材片《学区房72小时》

这部电影告诉你：父母才是孩子的起跑线

2019-06-18 16:59:28 来源：Mtime时光网

吴京点赞了一部聚焦现实题材的影片《学区房72小时》，近日这部电影在第22届上海电影节华语新风单元展映。
　　时光网讯  最近吴京点赞了一部聚焦现实题材的影片，他在微博推荐：“《学区房72小时》6月28日上映，一切为了孩子。”

　　近日这部电影在第22届上海电影节华语新风单元展映，导演陈晓鸣、制片人冯郇携众主创现身影院、上海戏剧学院两场映后交流活动现场，与观众交流观影感受和幕后故事。 

　　电影中，主人公傅重本着“输啥不能输学区”的态度，变卖现住房抢购学区房的举动，十分触动现场观影的爸爸妈妈。导演陈晓鸣也提到：“从我来说对亲子教育有触动，那就呈现这个故事，是呈现当下社会的困境和内心的困惑。”

　　制片人冯郇认为：“现实拓荒特别难，我们不想哗众取宠。其实拍电影和养育孩子有相同的地方，需要专注去对待。”

　　据悉，《学区房72小时》对现实的关照面广，涉及诸多父母面对的现实问题，譬如“全国重点小学的通行证”、“房产证上要加丈母娘的名字”等等，这些问题粗看之下有社会环境的因素，但仔细琢磨父母对子女教育盲目竞争和过分宠溺也是症结所在。

　　影片中不仅仅只有傅重的故事触动到现场观众，牛阿姨和学生家长的故事背后所反映出的教育和代际问题，也让现场的一些年轻的影迷感触很大：“我上的好学校是父母辛辛苦苦工作换来的，原来父母为我们承担了这么多”，“父母才是孩子的起跑线”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 学区房72小时 吴京
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学区房72小时

学区房72小时 (2019)

0.0

导演：陈晓鸣

主演：管轩 徐幸

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