吴京点赞了一部聚焦现实题材的影片《学区房72小时》，近日这部电影在第22届上海电影节华语新风单元展映。

时光网讯 最近吴京点赞了一部聚焦现实题材的影片，他在微博推荐：“《学区房72小时》6月28日上映，一切为了孩子。” 最近吴京点赞了一部聚焦现实题材的影片，他在微博推荐：“《学区房72小时》6月28日上映，一切为了孩子。”





近日这部电影在第22届上海电影节华语新风单元展映，导演陈晓鸣、制片人冯郇携众主创现身影院、上海戏剧学院两场映后交流活动现场，与观众交流观影感受和幕后故事。





电影中，主人公傅重本着“输啥不能输学区”的态度，变卖现住房抢购学区房的举动，十分触动现场观影的爸爸妈妈。导演陈晓鸣也提到：“从我来说对亲子教育有触动，那就呈现这个故事，是呈现当下社会的困境和内心的困惑。”





制片人冯郇认为：“现实拓荒特别难，我们不想哗众取宠。其实拍电影和养育孩子有相同的地方，需要专注去对待。”





据悉，《学区房72小时》对现实的关照面广，涉及诸多父母面对的现实问题，譬如“全国重点小学的通行证”、“房产证上要加丈母娘的名字”等等，这些问题粗看之下有社会环境的因素，但仔细琢磨父母对子女教育盲目竞争和过分宠溺也是症结所在。





影片中不仅仅只有傅重的故事触动到现场观众，牛阿姨和学生家长的故事背后所反映出的教育和代际问题，也让现场的一些年轻的影迷感触很大：“我上的好学校是父母辛辛苦苦工作换来的，原来父母为我们承担了这么多”，“父母才是孩子的起跑线”。





编辑：hello王小羊