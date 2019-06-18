中国电影股份有限公司董事长喇培康首先发表了热情洋溢的致辞，喇培康说：“在各位来宾及社会各界的热情关怀和大力支持下，中影股份近年来实现了较快的发展。中影股份的制片、发行、放映和影视服务四大业务板块齐头并进，与大家的合作成效显著。特别是今年春节档期热映的《流浪地球》和现在正在热映的《最好的我们》，都实现了两个效益的双丰收，也实现了中影股份跟合作伙伴之间的互利和双赢。”





喇培康表示：“今天，特别利用这个机会向各位来宾推介一批中影股份即将发行的和正在研发、筹备、拍摄中的重点影片，跟大家一起分享。这些影片内容丰富、题材多样，正能量、接地气。”喇培康强调：“中影股份是一家全产业链电影公司，但同时也是一家平台公司。我们愿意为所有有意在电影产业各个领域尤其是在制片领域发展的公司和个人提供合作机遇、提供合作平台，共同研发、共同创作、共同投资、共同拍摄、共同宣发，最终实现互利双赢。”





《百万雄师》剧组 已经拍摄完成和正在制作、筹划中的二十八部新片《百万雄师》、《龙牌之谜》、《中国缉毒秘密战》、《爱你，星期天》、《魔象传说》、《上海堡垒》、《疯狂斗牛场》、《桂香街》、《火山地狱》、《一切如你》、《宠物联盟》、《寄居者》、《海龙号》、《亲密旅行》、《记忆切割》、《伟大的愿望》、《急先锋》、《希望岛》、《中国汽车人》、《34天》、《反击》、《红色的起点》、《功夫茶茶》、《家有儿女之最佳拍档》、《妈妈的神奇小子》、《明日战记》、《沦波舟》、《太阳升起的时刻》齐齐亮相。





《记忆切割》剧组 影片的部分创作人员唐季礼、鲍德熹、田沁鑫、叶永烈、果靖霖、石凉、沙溢、姚星彤、王为民、艾伦、母其弥雅、朱正廷、彭顺、启星、章笛沙、董培雯、杨轶、于越、淳于珊珊、洪天照、贺宽、姬晓飞、阿列克谢、李萌萌、翁子光、沉石、曹志纶、楚卡、李思宸、王琛、高以翔、王森、王宫良、孙嘉灵、石磊、史雷永、安吉、关小红、陈辉、傅绍杰、宋宪强、姚骐、宋兆桓、金茂、曲璇、丁小洋、王志勇、王程泽、李倩、刘志广、加里·汉密尔顿、叶英、刘旭峰、李宏瑞、张林书、尹志文、林伟斌、 史蒂芬·卡斯特、何笑梅、罗露菲、吴明哲、周丽华、陈威良、卓建荣、孙孟惠、赵红、陈英闻、路晨、梵凡、蓝飞洋、张伟、马子洛、杨俊生等电影人出席助阵。这二十八部由中影股份倾力打造的精品佳作，相信一定能够得到广大观众的喜爱与支持。





在活动最后，中影股份董事长喇培康与今年九十高龄的著名作曲家吕其明老师共同切开寿桃，为共和国七十华诞倾情庆祝。在场的老中青三代文艺工作者近千名电影人在歌声中共祝祖国美好，生日快乐。主持活动的中影股份总经理江平表示：“一定不忘初心，牢记使命，砥砺前行，以人民为中心，创作思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，向中华人民共和国献上一份真诚的贺礼。”