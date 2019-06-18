由范文芳、李铭顺主演的电影《他她他她》发布终极预告，影片主要讲述了一段亲子罹难背后的人性救赎故事。





电影《他她他她》主要讲述了一段亲子罹难背后的人性救赎，三年前的一场车祸，改变了所有人的命运。随着车祸肇事者的出狱，所有当事人都不得不面对残酷的真相。





范文芳钢琴演奏 此次片方发布的预告，更是将事件中四位经历者的感情纠葛再度放大，层层复杂的关系之下掩藏着抽丝剥茧般的真相。开片节奏短促且极具冲击力的音乐瞬间将观众带入惊险刺激的氛围之中，意外的车祸事故、夫妻间的反目嘶吼、不同立场的镜面人性，看似平静生活的背后掩藏着无数刺穿现实的梦魇，犹如片中范文芳摘下手套露出累累伤疤的画面那样触目惊心。





一场事故引发了每一个人起伏未知的命运转变，是意外，还是谋杀？是复仇，还是救赎？四个他（她）的视角讲述，每个人背后不为人知的故事。预告片以快节奏高密度的信息轰炸，让观众直接感受到影片密集的悬疑、反转和冲突。





电影《他她他她》在演员阵容上可谓看点满满，不仅有影视圈的“模范情侣”范文芳、李铭顺夫妇时隔十六年再度携手演绎现实生活下的社会夫妻，更有戚玉武等演员的实力助阵诠释忏悔者内心的挣扎，三位获得新加坡红星大奖的实力派演员联袂出演也让人十分惊喜。