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项目看花眼！腾讯影业发布年度片单

游戏大作"怪物猎人"曝预告 胡歌评"南方车站"

2019-06-18 21:38:55 来源：Mtime时光网

胡歌表示非常幸运，人生中第一部主演的电影就可以加入这么优秀的团队，片中角色周泽弄完成了人生价值的兑现，“我觉得我参演电影的过程也完成了对演员价值的体现，希望得到观众的认可”。


　　时光网讯  6月17日晚，主题为“与时·筑梦”的2019腾讯影业年度发布会在上海举办。会上，腾讯影业发布了《紧急救援》《我和我的祖国》《急先锋》《上海堡垒》等30多个影视项目的进展。



　　其中由“生化危机”夫妻档——保罗·安德森执导、米拉·乔沃维奇主演的游戏改编电影《怪物猎人》首曝预告（暂未对外发布），角龙现身，颇受好评。



　　胡歌以及《南方车站的聚会》剧组也亮相推介。他表示自己非常幸运，人生当中第一部主演的电影就可以加入这么优秀的团队，片中角色周泽弄完成了人生价值的兑现，“我觉得我参演电影的过程也完成了对演员价值的体现，希望得到观众的认可”。



　　宁浩葛优合作献礼大片《我和我的祖国》让人感叹“活久见”。总制片黄建新透露，由陈凯歌张一白管虎薛晓路徐峥宁浩文牧野七位导演共同拍摄的这部电影，已经杀青6个，还剩1个马上开拍，其中宁浩拍摄的部分由葛优主演，已经剪完，黄建新看过非常感动。电影选取了建国70年来七件大事，刻画大时代背景下的普通人。



　　此外，划重点：阿诺·施瓦辛格发来视频祝贺并透露将与琳达·汉密尔顿一起来中国宣传《终结者：黑暗命运》成龙唐季礼合作拍摄新片《急先锋》杨洋主演；迪丽热巴主演的《日月》演绎新版“会武术的嫦娥”；齐秦饶雪漫操盘、霍建华马思纯主演的《大约在冬季》曝光预告，两位主演吻起来了；



　　腾讯参投汤姆·汉克斯新片《邻里美好的一天》；另外，动画电影《许愿神龙》成龙配音，故事发生在上海，石库门少年获得神秘茶壶，可以召唤神龙；以及《749局》主演李晨透露，陆川这部新片的“749局”其实是一个研究超自然现象和超能力人的机构，难不成这就是传说中的中国神盾局？



   编辑：hello王小羊

关键词： 腾讯影业 片单 怪物猎人 胡歌 南方车站的聚会
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