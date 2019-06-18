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大鹏首演亡命徒对决“内地公安”林家栋

《第八个嫌疑人》改编真实大案预定明年上映

2019-06-18 22:54:26 来源：Mtime时光网

在这部影片中，大鹏首次出演亡命匪首，也就是传说中的“第八个嫌疑人”，香港影帝林家栋则首次出演内地公安，两人对决成看点。影片目前正在佛山拍摄中，预计将会在2020年全国上映。
　　时光网讯  根据1995年震惊全国的武装劫钞案真实事件改编的电影《第八个嫌疑人》，今天在上海举行发布会。影片由郑保瑞谢国豪监制，李子俊执导，周汶儒编剧，大鹏林家栋领衔主演，齐溪孙阳张颂文柯蓝主演。

　　1995年，一伙悍匪武装抢劫运钞车，不到2分钟的时间，开枪残杀3人，劫走1500万。案件震惊全国，成为1995年全国十大案件之一，也是新中国成立以来涉案金额最大的一起案件。案发之后，我公安干警雷霆出击，迅速侦破案件并追回大部分赃款赃物。但主犯却从此消失在茫茫人海……

大鹏
林家栋

　　在这部影片中，大鹏首次出演亡命匪首，也就是传说中的“第八个嫌疑人”，香港影帝林家栋则首次出演内地公安，两人对决成看点。影片目前正在佛山拍摄中，预计将会在2020年全国上映。

　　当天，大鹏透露，自己为了塑造“第八个嫌疑人”，甘愿接受演艺生涯中的“三重暴击”：挑战增肥20斤再迅速减掉，挑战从30多岁到50多岁的年龄跨度，挑战全程说广东话。

　　导演李子俊、编剧周汶儒和主演林家栋因为要拍戏没能赶来现场，但都通过视频送上祝福。由于三位主创看起来非常疲惫和忙碌，郑保瑞笑称：“看他们的状态就知道拍摄到了某个点了，看起来还是挺辛苦的，所以大家可以对我们的电影放心了。”而大鹏也调侃三人：“你们看导演和编剧那么僵硬，家栋看起来又挺惨的，一看就是被绑架了。”

张颂文
孙阳(眼熟吗?《过春天》男主)

　　监制郑保瑞透露，《第八个嫌疑人》讲的是一个非常震撼的故事，“我们常说时间可以冲淡一切，但一个人犯过的错也是时间可以冲淡的吗？答案是不可以，一个人总要为自己做过的事付出代价。”

　　当天，大鹏、孙阳和张颂文在接受采访时先是对身份百般掩饰，都说自己是好人而对方才是坏人，到最后才“自曝身份”：张颂文在片中饰演的角色是和林家栋一样不懈追凶的公安干警，而大鹏和孙阳则是一对犯下大案又逃了21年的“亡命兄弟”。


   编辑：hello王小羊

关键词： 第八个嫌疑人 大鹏 林家栋 张颂文 孙阳
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