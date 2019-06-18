网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

第三届中国影视领袖峰会在沪举行

腾讯影业程武：优质内容更需信心希望

2019-06-18 15:05:12 来源：Mtime时光网

第二场圆桌对话主题为“资本加减法、投资新风向”。
“资本加减法、投资新风向”主题圆桌对话现场

     6月17日下午，第三届中国影视领袖峰会在上海电影集团五号摄影棚举行。作为每日经济新闻、上海电影集团、上海国际电影节组委会联合主办的中国影视界顶尖财经论坛，本次论坛主题为“中国电影，守正创新与高质量发展”，现场颁出中国电影领军人物奖项，并发布《强影之路2019》白皮书，现场嘉宾方面则囊括了头部影视公司的创始人和核心业务负责人，大家在现场分享前沿观点、探讨行业话题，共进行了“互联网搅动旧格局、探索新模式”、“资本加减法、投资新风向”和“改革步履不停、中国式大片应运而生”三场主题圆桌对话。
 
      腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武参加其中第二场圆桌对话，与华谊兄弟创始人、副董事长兼CEO王中磊，猫眼娱乐首席执行官郑志昊，乐创文娱董事长兼CEO张昭，完美世界联席CEO、完美世界影视董事长兼CEO廉洁，CMC Inc.华人文化集团公司副总裁、引力影视总裁应旭珺，厚德前海基金合伙人、首席投资官陈昱川对谈分享。 

      发挥互联网连接优势带给行业更大想像空间
 

程武分享腾讯影业六大文化产品系列的内容布局

      “我们进入这个行业也有担忧过，大家的痛点就是影视行业过去只能在垂直领域里面深耕，投资90%以上只能靠电影票（来回报）”，程武谈到。互联网的精神，就是开放、连接、助力。腾讯影业希望借助互联网在人们生活中对于内容和情感的打通，把文学、动漫、影视、电竞、线下衍生、授权产品等连接起来，让它们产生更好的共鸣、共振效应，一开始就确立了“不孤立做影视”的思路。腾讯集团今年提出了“科技向善”的新愿景和使命，程武表示：“互联网工具是一种能力，向善是一种选择，在以后我们也希望能够贯彻这种腾讯的使命感。”腾讯影业将发挥互联网和腾讯平台的连接优势、价值，与上下游行业伙伴合作联动，让影视行业可以有更大的空间和想象力。
   
      腾讯影业已经推出、即将推出的很多影视项目，都是由行业间合作伙伴一起共创、参与、助力完成。目前，腾讯影业专注于优质影视作品打造的、开放的内容平台这一定位已受到越来越多行业合作伙伴的认可，并且和好莱坞合作伙伴展开合作，通过技术平台、中外合作来助力中国讲好东方故事，助力中国优秀的电影故事走向全球。

      聚焦现实题材，传承东方文化
 
      在近年国内上映的很多优质电影中，均能看到腾讯影业的身影。当被问到腾讯影业投资项目的逻辑时，程武与大家分享了腾讯影业时代旋律、东方故事、次元破壁、青春能量、国际探索、古龙武侠六大文化产品系列的内容布局。这一布局和思路，指导着腾讯影业在日常影视项目的立项、合作伙伴项目的选择和投资。
 
      时代旋律系列，腾讯影业希望能够用有品质的作品去反映当下的这个时代，反映时代所取得的成就，用现实主义的优秀作品来反映生活，反映人们对于美好生活的追求。如定档2020年大年初一的海上救援题材电影《紧急救援》，刻画的海上救援队员时刻准备着，是把希望永远留给别人，把死亡永远留给自己这样的一群普通人；剧集《奔腾年代》，讲述建国后年轻技术员为新中国电力机车的研发创新、不断发展，奉献毕生精力的故事。现实主义是腾讯影业主要布局的一大品类。

      东方故事系列是当下关注的另一重要布局，“技术工业化体系我们可以跟全球去学习和借鉴，但最有特色的中国的传统文化，腾讯希望能够助力各行各业进行产业升级”，腾讯影业已与故宫、敦煌、秦始皇博物院等多个传统文化的机构达成合作，计划通过影视作品的形式，把中国五千年上下的优秀文明，通过现代的影视演员演绎出来，用现代人的创意去传承和发扬光大。故宫作为中国集文化大成的一个典型代表，腾讯影业将在明年故宫成立六百年的时候，用《故宫如梦》这样一部电视剧讲述它的故事。
 
      青春能量系列作品，关注反映当下年轻人的需求和奋斗，年轻人全力拼搏的精神；国际探索系列作品，因为中国要走向世界，中国的影视行业也要跟国际有更多的交流，腾讯影业与好莱坞已经合作了多个项目，也取得了一些成绩。当然，引进来是为更好地走出去，学习借鉴的基础上，让中国人对当代生活的思考与奋斗，变成美好的中国故事走出去。


“资本加减法、投资新风向”主题圆桌对话现场
 
      优质内容是行业根本焦虑之外更需信心希望
  
      从行业来看，近一两年影视公司面临各方面的挑战，生出一些焦虑情绪，但正因如此，我们更应聚焦内容、行业的天花板以及用户日新月异的审美、需求，产出更多影视精品。腾讯影业认为优质的内容是行业最根本和最基础的东西，是吸引和打动观众最核心的问题。观众需要越来越多优秀的影视作品来缓解压力、抚慰心灵，14亿电影观众对美好生活的向往，对优秀影片的追求是支撑整个电影行业创作的原动力。影视行业需要拿出更好的内容，做出更大的成就。

      虽有焦虑，但更需心怀信心，相信产业不断地进步，耐心打造精品的力量会给行业带来希望。“只要大家能够看到这个大趋势，就能够相对来讲比较客观地看待刚才所讲的这些波动的周期”，程武认为，只要创作者们回归初心，保持对行业的敬畏心，坚定信心，用匠心和耐心去打磨优秀的作品和优秀的内容，就会迎来这个行业更进一步的发展，自身也将从中获取好的成绩。

   编辑：边界

关注时光网微信

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

中国科幻片《上海堡垒》新预告外星母舰入侵

鹿晗舒淇与捕食者开战 这里是人类最后的希望

短短一分多钟，预告中的战争景象不断给人带来视觉冲击。
2

第22届上海国际电影节开幕式红毯

《八佰》未放映剧组仍走红毯 舒淇佟丽娅等争艳

62
众多中外电影人走上红毯，很多还带来了自己的最新作品。
3

她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！

黑木光昭和风写真曝光 成绩不达标遗憾留级

27
被日媒成为“神之美少女”的18岁模特、演员黑木光最新写..
4

日本"魔鬼身材"女星池田依来沙写真大赏

日本和西班牙混血 傲人上围吸引眼球

34
日本模特、演员池田依来沙推出最新写真集《pinturita》..
5

2019中国电影票房收入同比减少16亿

观众不爱看电影了？8年来市场增速首度为负

今年截止6月15日，内地总票房是290亿元（包含服务费），..

查看更多