第二场圆桌对话主题为“资本加减法、投资新风向”。

“资本加减法、投资新风向”主题圆桌对话现场





6月17日下午，第三届中国影视领袖峰会在上海电影集团五号摄影棚举行。作为每日经济新闻、上海电影集团、上海国际电影节组委会联合主办的中国影视界顶尖财经论坛，本次论坛主题为“中国电影，守正创新与高质量发展”，现场颁出中国电影领军人物奖项，并发布《强影之路2019》白皮书，现场嘉宾方面则囊括了头部影视公司的创始人和核心业务负责人，大家在现场分享前沿观点、探讨行业话题，共进行了“互联网搅动旧格局、探索新模式”、“资本加减法、投资新风向”和“改革步履不停、中国式大片应运而生”三场主题圆桌对话。

腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武参加其中第二场圆桌对话，与华谊兄弟创始人、副董事长兼CEO王中磊，猫眼娱乐首席执行官郑志昊，乐创文娱董事长兼CEO张昭，完美世界联席CEO、完美世界影视董事长兼CEO廉洁，CMC Inc.华人文化集团公司副总裁、引力影视总裁应旭珺，厚德前海基金合伙人、首席投资官陈昱川对谈分享。





发挥互联网连接优势带给行业更大想像空间





程武分享腾讯影业六大文化产品系列的内容布局





“我们进入这个行业也有担忧过，大家的痛点就是影视行业过去只能在垂直领域里面深耕，投资90%以上只能靠电影票（来回报）”，程武谈到。互联网的精神，就是开放、连接、助力。腾讯影业希望借助互联网在人们生活中对于内容和情感的打通，把文学、动漫、影视、电竞、线下衍生、授权产品等连接起来，让它们产生更好的共鸣、共振效应，一开始就确立了“不孤立做影视”的思路。腾讯集团今年提出了“科技向善”的新愿景和使命，程武表示：“互联网工具是一种能力，向善是一种选择，在以后我们也希望能够贯彻这种腾讯的使命感。”腾讯影业将发挥互联网和腾讯平台的连接优势、价值，与上下游行业伙伴合作联动，让影视行业可以有更大的空间和想象力。

腾讯影业已经推出、即将推出的很多影视项目，都是由行业间合作伙伴一起共创、参与、助力完成。目前，腾讯影业专注于优质影视作品打造的、开放的内容平台这一定位已受到越来越多行业合作伙伴的认可，并且和好莱坞合作伙伴展开合作，通过技术平台、中外合作来助力中国讲好东方故事，助力中国优秀的电影故事走向全球。





聚焦现实题材，传承东方文化

在近年国内上映的很多优质电影中，均能看到腾讯影业的身影。当被问到腾讯影业投资项目的逻辑时，程武与大家分享了腾讯影业时代旋律、东方故事、次元破壁、青春能量、国际探索、古龙武侠六大文化产品系列的内容布局。这一布局和思路，指导着腾讯影业在日常影视项目的立项、合作伙伴项目的选择和投资。

时代旋律系列，腾讯影业希望能够用有品质的作品去反映当下的这个时代，反映时代所取得的成就，用现实主义的优秀作品来反映生活，反映人们对于美好生活的追求。如定档2020年大年初一的海上救援题材电影《紧急救援》，刻画的海上救援队员时刻准备着，是把希望永远留给别人，把死亡永远留给自己这样的一群普通人；剧集《奔腾年代》，讲述建国后年轻技术员为新中国电力机车的研发创新、不断发展，奉献毕生精力的故事。现实主义是腾讯影业主要布局的一大品类。





东方故事系列是当下关注的另一重要布局，“技术工业化体系我们可以跟全球去学习和借鉴，但最有特色的中国的传统文化，腾讯希望能够助力各行各业进行产业升级”，腾讯影业已与故宫、敦煌、秦始皇博物院等多个传统文化的机构达成合作，计划通过影视作品的形式，把中国五千年上下的优秀文明，通过现代的影视演员演绎出来，用现代人的创意去传承和发扬光大。故宫作为中国集文化大成的一个典型代表，腾讯影业将在明年故宫成立六百年的时候，用《故宫如梦》这样一部电视剧讲述它的故事。

青春能量系列作品，关注反映当下年轻人的需求和奋斗，年轻人全力拼搏的精神；国际探索系列作品，因为中国要走向世界，中国的影视行业也要跟国际有更多的交流，腾讯影业与好莱坞已经合作了多个项目，也取得了一些成绩。当然，引进来是为更好地走出去，学习借鉴的基础上，让中国人对当代生活的思考与奋斗，变成美好的中国故事走出去。







“资本加减法、投资新风向”主题圆桌对话现场

优质内容是行业根本焦虑之外更需信心希望

从行业来看，近一两年影视公司面临各方面的挑战，生出一些焦虑情绪，但正因如此，我们更应聚焦内容、行业的天花板以及用户日新月异的审美、需求，产出更多影视精品。腾讯影业认为优质的内容是行业最根本和最基础的东西，是吸引和打动观众最核心的问题。观众需要越来越多优秀的影视作品来缓解压力、抚慰心灵，14亿电影观众对美好生活的向往，对优秀影片的追求是支撑整个电影行业创作的原动力。影视行业需要拿出更好的内容，做出更大的成就。





虽有焦虑，但更需心怀信心，相信产业不断地进步，耐心打造精品的力量会给行业带来希望。“只要大家能够看到这个大趋势，就能够相对来讲比较客观地看待刚才所讲的这些波动的周期”，程武认为，只要创作者们回归初心，保持对行业的敬畏心，坚定信心，用匠心和耐心去打磨优秀的作品和优秀的内容，就会迎来这个行业更进一步的发展，自身也将从中获取好的成绩。