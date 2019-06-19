以“我们需要怎样的电影节？”这一主题，与各电影节代表就电影节的定位、运营重点、未来挑战等话题展开深度探讨。

时光网讯 6月18日上午，第22届上海国际电影节金爵电影论坛举行“一带一路”电影文化圆桌论坛。





乌克兰基辅国际电影节主席安德伊·卡尔帕奇，艺术电影线上点播平台Festival Scope及Festival Scope Pro创始人兼CEO 亚力山德罗·拉贾 ，菲律宾导演、Singa Maynila独立电影节创始人布里兰特·曼多萨 ，意大利罗马电影节主席芙兰茜斯卡·维亚，上海国际影视中心主任傅文霞，巴西里约国际电影节执行主席伊尔达·桑地亚哥，爱沙尼亚黑夜电影节产业负责人玛吉·丽斯克， 波兰华沙电影节主席斯戴芬·劳丁， 美国纽约亚洲电影节执行主席塞缪尔·贾米尔等人出席论坛。导演胡雪桦作为主持，以“我们需要怎样的电影节？”这一主题，与各电影节代表就电影节的定位、运营重点、未来挑战等话题展开深度探讨。





电影节的定位：首要任务仍是推广与交流





在与会各电影节代表来看，电影节发展至今，作为集聚电影与电影人的平台，通过展示、推广与交流，进而推动电影多元化创作、促进电影产业繁荣的属性没有改变。





乌克兰基辅国际电影节主席安德伊·卡尔帕奇谈到，通过电影节进行展映，可以给观众提供全新的展示不同国家文化的视角，在进行电影普及的同时，找到适合电影的目标受众和目标买家。





上海国际影视中心主任傅文霞则认为，电影节第一个作用就是推动国际间电影文化的交流，推广更多的艺术电影给广大观众。这是共识，也是电影节首要的目标。





“我们的使命就是不断地和观众分享，不断地培养和壮大我们的观众队伍，包括国内的观众和国际的观众，吸引媒体、买家等参与其中。”意大利罗马电影节主席芙兰茜斯卡·维亚说。





巴西里约国际电影节执行主席伊尔达·桑地亚哥则表示，在一些区域，电影节承载着让更多电影被更多观众看到的责任。她强调，能够让观众在大银幕上看到电影，培养观众看电影的习惯，宣传电影并让观众了解电影里的讲的故事，这就是电影节的工作，也是电影节从业者热情所在。





电影节的进阶：挖掘与扶持新人成重点





在发挥推广与交流价值的基础上，越来越多的电影节将挖掘与扶持新人导演作为自身的责任。





波兰华沙电影节主席斯戴芬·劳丁表示，越来越多的的新人电影以长片或者短片的方式，进入到华沙电影节当中。为新人电影保留一定的参加比例，已成了华沙电影节坚持的方向。乌克兰基辅国际电影节主席安德伊·卡尔帕奇则提到，一些未毕业的学生作品也已经成为了电影节重点关注的对象。





菲律宾导演、Singa Maynila独立电影节创始人布里兰特·曼多萨指出，电影节要能够帮助年轻的电影人成长，在追求把平台做得更大的基础上，给予年轻人展示自身电影作品和才华的机会，让他们的作品可以让大众看到。





爱沙尼亚黑夜电影节产业负责人玛吉·丽斯克表示，电影节平台和机构赞助的联动，促使电影节可以为越来越多的市场主体提供挖掘年轻人才的机会，让年轻人才在更大、更广阔的舞台上展示开辟空间。





上海国际影视中心主任傅文霞提到，上海国际电影节在创办了十年之后，就陆续创设了新人培养单元亚洲新人奖单元以及电影项目创投单元。这两个单元一直在为中国电影产业输送新人以及新项目。三年前又创立了金爵奖短片单元。今年在创投单元的基础上，又开设了创投训练营新单元。





电影节的挑战：如何吸引年轻一代观众





作为线上平台代表，艺术电影线上点播平台Festival Scope及Festival Scope Pro创始人兼CEO 亚力山德罗·拉贾指出，随着流媒体等新兴技术和智能设备的普及，吸引年轻一代观众在当下已成为电影节的挑战。





巴西里约国际电影节执行主席伊尔达·桑地亚哥指出，流媒体或者其他新型媒介，对电影节的从业人员来说是必须面对的新常态，对待新的技术和新的观影方式，她的态度是融合，“只要能够带来好的观影体验，什么样的技术我们都应该尝试。”伊尔达·桑地亚哥说。





纽约亚洲电影节执行主席塞缪尔·贾米尔指出，当下做电影节很重要的是要找到出生于数字一代的年轻人所感兴趣的话题、人生故事和电影故事。他表示，对年轻一代而言，选择太多，但在质量上却难以保证，电影节应该专注于提升选片质量，来解决年轻一代选择的负担和困惑，做好补充。





波兰华沙电影节主席斯戴芬·劳丁则认为，在电影消费的层面，年轻人的兴趣已经形成了垂直市场，所以，需要匹配符合垂直市场的营销策略。





上海国际影视中心主任傅文霞表示，电影交流的形式越来越丰富，但线下交流的价值仍然不可替代，应当通过高质量的、高频次的线下活动，丰富观众和参与者的电影节体验。

编辑：羊羊