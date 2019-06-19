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修复版《三毛流浪记》上影节展映

新中国第一部故事片 家喻户晓影响一代人

2019-06-19 07:44:57 来源：Mtime时光网

中国成立70周年特别展映”活动在上海电影博物馆举行，已有70年历史的经典老电影《三毛流浪记》进行了放映。
      时光网讯 6月18日，上海国际电影节“光影记忆·时代经典：新中国成立70周年特别展映”活动在上海电影博物馆举行，已有70年历史的经典老电影《三毛流浪记》进行了放映。

      《三毛流浪记》是上海昆仑影业公司摄制的喜剧片，该片根据张乐平创作的同名漫画改编，由赵明、严恭执导，阳翰笙编剧，王龙基主演，影片通过孤儿三毛在旧上海的种种遭遇，展现了旧社会广大城市流浪儿童的不幸命运 。

      《三毛流浪记》是新中国成立后第一部公映的国产故事片。此次放映的为爱奇艺影业修复后的版本。


电影修复前后对比

      修复老片并不是一件容易的事，影片所呈现出来清晰的画质和平稳的画面背后需要的是数字化修复团队的巨大努力。《三毛流浪记》拍摄制作时期为上世纪40年代，大量划痕、脏斑、褪色、闪烁、变形、虚影等不同程度的破损问题需要修复团队逐一解决。以一部70分钟的影片为例，需要修复的画面约为10万帧，华夏修复团队中平均每一个成熟的技术人员每天最多可以修复300帧画面。

      “很多以前的老片，因为当时环境、技术设备等客观原因的限制，没办法很好的保存到现在，但是这些老片的社会意义、艺术造诣都是比较高的，我们修复影片一方面是希望能让经典的艺术重现，找到专业的技术人才去最大程度的还原，再通过爱奇艺这样一个平台，让更多热爱电影想要看到这些经典艺术的用户有一个比较好的观影体验。”爱奇艺影业相关工作人员透露。

      据悉，爱奇艺对经典内容的修复主要通过胶片电影人工修复和数字电影AI修复两种方式。胶片电影方面，今年5月《护士日记》进入第72届戛纳国际电影节“戛纳经典” 展映单元，另两部极具分量的中国经典老电影《桃花扇》（1963年）和《家》（1956年）的修复也在进行中。AI修复方面，爱奇艺自主研发的ZoomAI技术，已经能够实现对电影、电视剧、3D动画等进行高精细度、高标准的修复。

      除了《三毛流浪记》，今年上海国际电影节爱奇艺影业还带来了动画电影《动物特工局》等作品。

   编辑：羊羊

关键词： 上海国际电影节 三毛流浪记
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