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"角斗士"续集发生在原片故事25-30年后

男主角可能是当年反派的外甥 雷老继续执导

2019-06-19 08:45:31 来源：Mtime时光网

《角斗士》的续集在19年后姗姗来迟，故事发生在原版影片剧情的25-30年之后。


　　时光网讯　在遥远的2000年春天，全美的影院都忙着放映一部古装大片——《角斗士》雷德利·斯科特的这部历史史诗片，重燃了观众们对于古罗马、古希腊、古埃及文化的热情，各式古装片题材的电影、电视剧与书籍很快席卷了市场。

      19年后的今天，《角斗士》的续集总算是有了回响，影片的制片人近日告诉外媒，续集将发生在原版影片故事的25-30年之后。

　　《角斗士》当年大获成功，全球拿下了4.57亿美元的票房，还获得了包括“最佳影片”在内的5座奥斯卡小金人。这些年来，关于续集的传言一直没有断过，而去年11月派拉蒙才确认，续集终于开始了前期筹备工作。

      劳里·麦克唐纳沃尔特·F·帕克斯这两位原版影片的制片人，近日在《黑衣人：全球追缉》的宣传活动上表示，《角斗士》续集的故事会有时间线上的跳跃。


杰昆当年饰演的反派康莫度斯

　　原版影片中，罗素·克劳饰演的是罗马将军Maximus Decimus Meridius，如今当了“小丑”的杰昆·菲尼克斯饰演皇帝的儿子康莫度斯，也是男主角马克西姆的夙敌。

     当皇帝Marcus Aurelius（后来当了初代“邓布利多”的理查德·哈里斯）选择了马克西姆当他的继承人，而没有选择自己的儿子，感到被背叛的康莫度斯谋杀了父亲，也杀害了马克西姆的家人。

　　马克西姆曾经是战争英雄，如今却是阶下囚，他必须为自己的生存与复仇，而在角斗场中奋力而战。续集的男主角目前还没有定，但很有可能会是露西亚（后来当了“神奇女侠”妈妈的康妮·尼尔森饰）的儿子卢修斯，也是康莫度斯的外甥。


原片中的小王子卢修斯可能会是续集中的新男主

　　卢修斯在原版影片中是由斯宾塞·崔特·克拉克饰演，他当年只有13岁。现在还不清楚续集中是否会出现哪位原片中的卡司，不过在这个“重启”当道的年代，一切都有可能。

      不过现在确定的是，雷老依然会执导续集，好莱坞的顶级动作片编剧之一彼得·克莱格（后两部《饥饿游戏》）会为新片操刀。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 角斗士 派拉蒙 雷德利·斯科特
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