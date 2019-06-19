时光网讯
在遥远的2000年春天，全美的影院都忙着放映一部古装大片——《角斗士》
。雷德利·斯科特
的这部历史史诗片，重燃了观众们对于古罗马、古希腊、古埃及文化的热情，各式古装片题材的电影、电视剧与书籍很快席卷了市场。
19年后的今天，《角斗士》的续集总算是有了回响，影片的制片人近日告诉外媒，续集将发生在原版影片故事的25-30年之后。
《角斗士》当年大获成功，全球拿下了4.57亿美元的票房，还获得了包括“最佳影片”在内的5座奥斯卡小金人。这些年来，关于续集的传言一直没有断过，而去年11月派拉蒙才确认，续集终于开始了前期筹备工作。
杰昆当年饰演的反派康莫度斯
原版影片中，罗素·克劳
饰演的是罗马将军Maximus Decimus Meridius，如今当了“小丑”的杰昆·菲尼克斯
饰演皇帝的儿子康莫度斯，也是男主角马克西姆的夙敌。
当皇帝Marcus Aurelius（后来当了初代“邓布利多”的理查德·哈里斯
）选择了马克西姆当他的继承人，而没有选择自己的儿子，感到被背叛的康莫度斯谋杀了父亲，也杀害了马克西姆的家人。
马克西姆曾经是战争英雄，如今却是阶下囚，他必须为自己的生存与复仇，而在角斗场中奋力而战。续集的男主角目前还没有定，但很有可能会是露西亚（后来当了“神奇女侠”妈妈的康妮·尼尔森
饰）的儿子卢修斯，也是康莫度斯的外甥。
原片中的小王子卢修斯可能会是续集中的新男主
卢修斯在原版影片中是由斯宾塞·崔特·克拉克
饰演，他当年只有13岁。现在还不清楚续集中是否会出现哪位原片中的卡司，不过在这个“重启”当道的年代，一切都有可能。
不过现在确定的是，雷老依然会执导续集，好莱坞的顶级动作片编剧之一彼得·克莱格
（后两部《饥饿游戏》）会为新片操刀。