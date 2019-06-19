剧情梗概：









纳米科学家汪淼被警官史强带到联合作战中心，并潜入名为“科学边界”的组织协助调查。迷雾之中，汪淼接触到一个名为ETO的组织，发现其幕后统帅竟是自杀身亡的科学家杨冬的母亲——叶文洁。

























