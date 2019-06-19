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电视剧版《三体》备案公示9月开拍

电影版还没上，电视剧有戏吗？

2019-06-19 08:46:12 来源：Mtime时光网

刘慈欣《三体》将拍电视剧，已在广电总局备案公示，今年9月开拍，共24集。


　　时光网讯 据全国拍摄制作电视剧公布5月备案公示，改编自刘慈欣同名小说的《三体》在列。报备机构是上海游族文化传媒，预备今年9月开拍，拍摄24集。

　　剧情梗概：

　　“2005年，地球基础科学出现了异常的扰动，一时间科学界风雨飘飘，人心惶惶。离奇自杀的科学家，近乎神迹的倒计时，行事隐秘的科学边，神秘莫测的《三体》游戏……

　　纳米科学家汪淼被警官史强带到联合作战中心，并潜入名为“科学边界”的组织协助调查。迷雾之中，汪淼接触到一个名为ETO的组织，发现其幕后统帅竟是自杀身亡的科学家杨冬的母亲——叶文洁。

　　随着ETO与作战中心你来我往的不断博弈，汪淼和史强逐渐确定《三体》游戏中的世界真实存在。而所有事件的源起，是两个文明为了生存空间，孤注一掷的生死相逐。在联合作战中心及科学家们的共同努力下，汪淼、史强等人坚定信念、重燃希望，带领大家继续准备着在今后与即将入侵的三体人展开殊死斗争。”



　　游族也是《三体》电影版的出品方，该片从2015年就宣布开拍，冯绍峰张静初吴刚唐嫣杜淳等主演，张番番执导，至今没有上映。

　　剧版《三体》的消息早在2016年就宣布，游族影业提供版权、慈文传媒拍摄制作、企鹅影业参投，由电影版《何以笙箫默》导演杨文军执导。然而之后就没了消息。


　　去年3月，有消息称亚马逊有意投资10亿美元购买《三体》版权，并计划将其拍成系列剧，但刘慈欣本人表示并不知情。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 三体 科幻 电视剧 备案立项 刘慈欣 游族
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