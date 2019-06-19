《春潮》影片聚焦当下热议的原生家庭话题，通过真实细腻的镜头将一个极具代表性的中国三代家庭关系搬上银幕。





影片聚焦当下热议的原生家庭话题，通过真实细腻的镜头将一个极具代表性的中国三代家庭关系搬上银幕。片中对家庭人际困境的呈现和剖析，深刻到骨髓的人物形象，以及对东北城市和家庭风貌的写实描绘，受到首映现场观众的一致好评。有观众表示，影片让自己重新回顾与母亲之间的关系，并且第一次试图尝试站在母亲的角度，试图理解她的感受。











电影《春潮》讲述了三代女性在同一屋檐下用怨怼表达爱意、又用爱意溶解怨怼的故事。报社记者郭建波(郝蕾 饰)在报道一系列社会新闻时，既揭开了自己的伤疤，也戳中了母亲纪明岚(金燕玲 饰)的暗伤，两人关系一度紧张。与此同时，郭建波的女儿郭婉婷(曲隽希 饰)虽然已经谙熟成人世界法则，但在极力调和外婆与母亲矛盾的过程中，也同时受到两名大人潜移默化的影响，母女三代人的关系互相纠结在一起。















影片中三代女人都拥有着独立的个性与价值观，但由于时代和命运的束缚，她们的性格和诉求无法在恰当的人生阶段得到恰当的舒展。这样的成长史折射到家庭中，激烈的对抗几乎是下意识的反应。在各自的努力和挣扎中，本应抱团取暖的三代女人却不可避免地相互伤害，同时又让自己感到愈发的寒冷。各种积压的情感最终如何宣泄而出，成为观众观影过程中最为好奇和关注的看点。

《春潮》由上海爱美影视文化传媒有限公司出品，长影集团有限责任公司、上海羽程影视文化工作室、北京无限自在文化传媒股份有限公司、亚太未来联合出品。





编辑：汀