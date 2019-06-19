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王思聪豪掷千万“养”新人不为赚钱

香蕉影业公布新项目 投资《伟大的愿望》

2019-06-19 11:10:13 来源：Mtime时光网

王思聪说：“我做这个电影公司不是为了和大佬们抢饭吃，我是希望能不太受业界的困扰，能出一点钱来帮助一下现在我觉得比较缺乏基础建设的电影市场。”
　　时光网讯   6月18日，作为第22届上海国际电影节系列活动的“香蕉好奇之夜”在上海举办。上海香蕉计划文化发展有限公司董事长王思聪，香蕉影业执行总裁韦翔东，及众多影视行业大咖悉数亮相助阵。

　　香蕉影业分享了自去年“香蕉初夜”一年来的进展和成果：包括第一届“香蕉新编剧圆梦计划”获奖名单揭晓，并现场颁发奖项；首度公布了六部主控项目和两部投资项目，其中新导演新编剧的项目就赫然在列；此外香蕉影业还启动了第二届“香蕉新导演掘地计划”。


　　香蕉影业一直在花时间花精力着重培养“人”，如王思聪所言：“我做这个电影公司不是为了和大佬们抢饭吃，我是希望能不太受业界的困扰，能出一点钱来帮助一下现在我觉得比较缺乏基础建设的电影市场。

　　“所以为什么我在第一年和第二年分别做了导演计划和编剧计划，就是希望能通过我们的微薄之力，也不敢说多么伟大，但是起码能让那些，我不管他是不是科班出身的，只要是他们想讲的故事，想当编剧、想当导演，只要他们敢于来参加我们的比赛，我就拿出最直接的现金来奖励大家。因为我知道做任何艺术都不容易，有时候你想做一个编剧，一个导演，这份活儿最初养活不了你。所以我希望大家不要放弃自己的梦想，继续去努力。反正我每年都会办。”

　　谈到为何不投资大导演，而是砸钱在小编剧身上，王思聪说：“我们做电影公司的主要目的不是为了赚钱，当然能赚钱是好。但是起码现在来说，没有业绩的压力，我们可以拿出钱来做想做的事情。其实这个活儿，是没有什么人想干的，我们能干，为何不干呢？

　　随后，王思聪、韦翔东和焦雄屏、刘毅、束焕、周智勇、袁媛等一起为优秀编剧们颁奖。王芸凭《我和我的休·格兰特》从三千人中脱颖而出拔得头筹独享150万奖金，沈大伟凭《镜世界》、郭帅凭《男人至死仍少年》分别获得二得奖拥有120万圆梦奖金，柴楚然凭《我是大明星》、刘晓峰凭《天才编剧》、殷大卫凭《电影在看你》共同荣膺三等奖各获得80万圆梦奖金。
  
　　此外，香蕉影业还首度公布了今年投资的两个新项目，田羽生执导的《伟大的愿望》陈思诚监制的电影《误杀》

   编辑：hello王小羊

关键词： 王思聪 香蕉影业
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