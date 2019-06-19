王思聪说：“我做这个电影公司不是为了和大佬们抢饭吃，我是希望能不太受业界的困扰，能出一点钱来帮助一下现在我觉得比较缺乏基础建设的电影市场。”





香蕉影业分享了自去年“香蕉初夜”一年来的进展和成果：包括第一届“香蕉新编剧圆梦计划”获奖名单揭晓，并现场颁发奖项；首度公布了六部主控项目和两部投资项目，其中新导演新编剧的项目就赫然在列；此外香蕉影业还启动了第二届“香蕉新导演掘地计划”。









香蕉影业一直在花时间花精力着重培养“人”，如王思聪所言：“我做这个电影公司不是为了和大佬们抢饭吃，我是希望能不太受业界的困扰，能出一点钱来帮助一下现在我觉得比较缺乏基础建设的电影市场。”





“所以为什么我在第一年和第二年分别做了导演计划和编剧计划，就是希望能通过我们的微薄之力，也不敢说多么伟大，但是起码能让那些，我不管他是不是科班出身的，只要是他们想讲的故事，想当编剧、想当导演，只要他们敢于来参加我们的比赛，我就拿出最直接的现金来奖励大家。因为我知道做任何艺术都不容易，有时候你想做一个编剧，一个导演，这份活儿最初养活不了你。所以我希望大家不要放弃自己的梦想，继续去努力。反正我每年都会办。”





谈到为何不投资大导演，而是砸钱在小编剧身上，王思聪说：“我们做电影公司的主要目的不是为了赚钱，当然能赚钱是好。但是起码现在来说，没有业绩的压力，我们可以拿出钱来做想做的事情。其实这个活儿，是没有什么人想干的，我们能干，为何不干呢？”





编辑：hello王小羊