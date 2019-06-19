《六连煞》上海展映，黄璐现身交流。片中痛彻心扉的真相被撕开，让人唏嘘不已，恶人并不是一开始就是恶人，我们每一个人都是凶手……





黄璐

刘霖

曲博



电影《六连煞》讲述东沅市连续发生几起棘手的高智商恶性连环杀人案件，身为东沅市重案组大队长的古一峰（王泷正 饰）临危受邀，外围协助破案。就在再次案发的当晚，古一峰成功地锁定了凶手，可是当晚还是出现了第六个被害人李向辉。





凶手被缉拿，诡异的是李向辉被害案却并非凶手所作，但作案现场留下的生物特征都指向前五起案件的凶手。背后的凶手到底是谁？痛彻心扉的真相一旦被撕开，总是让人唏嘘不已，恶人并不是一开始就是恶人，我们每一个人都是凶手……













6月18日，影片于新华路SFC上海影城7号厅展映，文艺女神黄璐惊喜现身映后见面会。此次黄璐塑造了一个生活气息浓郁、表演真实无痕的妻子、姐姐、老师的银幕形象。黄璐也同观众一起观看了影片，在映后交流中说道：“这是第一次在大银幕上看到全片，很多细节的完成度都超乎预期。”









而首次挑战大银幕反派角色的曲博也获得了观众的一致认可，交流中更是展现出与角色迥然相反的幽默气质，调侃道贡献了“口罩遮脸”式的教科书表演。





同时，演员们也在现场集体“吐槽”导演，每天深夜都要与大家逐一电话沟通戏份、表演，处女座导演模式上线，为影片最终的完成度提供了保证。交流会临近尾声，导演表示，“电影是表达的出口，希望观众看过之后，能从人物、情节、情绪中，有所思考与感悟，而不是把《六连煞》当作一部悬疑类型片”。

编辑：hello王小羊