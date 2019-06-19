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恶人并非一开始就是恶人，我们都是凶手

黄璐犯罪新片《六连煞》上影节展映

2019-06-19 11:50:50 来源：Mtime时光网

《六连煞》上海展映，黄璐现身交流。片中痛彻心扉的真相被撕开，让人唏嘘不已，恶人并不是一开始就是恶人，我们每一个人都是凶手……
　　时光网讯  电影《六连煞》已于6月15日在第22届上海国际电影节开始展映。影片由安徽派蒙特影业出品，中国内地新锐导演徐超执导。近日，导演徐超、制片人姚进携演员黄璐刘霖曲博一同亮相展映映后见面会，与观众共同分享幕后的创作故事。影片将于年内上映。

黄璐
刘霖
曲博

　　电影《六连煞》讲述东沅市连续发生几起棘手的高智商恶性连环杀人案件，身为东沅市重案组大队长的古一峰（王泷正 饰）临危受邀，外围协助破案。就在再次案发的当晚，古一峰成功地锁定了凶手，可是当晚还是出现了第六个被害人李向辉。

　　凶手被缉拿，诡异的是李向辉被害案却并非凶手所作，但作案现场留下的生物特征都指向前五起案件的凶手。背后的凶手到底是谁？痛彻心扉的真相一旦被撕开，总是让人唏嘘不已，恶人并不是一开始就是恶人，我们每一个人都是凶手……

　　影片为中国内地新锐导演徐超大银幕首秀，其独特的创作视角，颠覆性的故事构思，以及充满想象力的画面节奏，使影片呈现出独特风格。同时，摄影指导Jerrery Chu（代表作《28岁未成年》《六欲天》），执行导演戚克楠（代表作《海上浮城》），剪辑陈博文（代表作《牯岭街少年杀人事件》），声音指导郝钢（代表作《悟空传》《快把我哥带走》），实力派齐聚。


　　6月18日，影片于新华路SFC上海影城7号厅展映，文艺女神黄璐惊喜现身映后见面会。此次黄璐塑造了一个生活气息浓郁、表演真实无痕的妻子、姐姐、老师的银幕形象。黄璐也同观众一起观看了影片，在映后交流中说道：“这是第一次在大银幕上看到全片，很多细节的完成度都超乎预期。”

　　此外，作为影片中黄璐弟弟的扮演者刘霖也现身映后，他主演的《睡沙发的人》在第11届first青年电影展中获得最佳演员提名。导演更在现场对其在片中的表演给出高评价，“是一个灵气十足的演员，具有让人印象深刻的独特气质”。

　　而首次挑战大银幕反派角色的曲博也获得了观众的一致认可，交流中更是展现出与角色迥然相反的幽默气质，调侃道贡献了“口罩遮脸”式的教科书表演。

　　同时，演员们也在现场集体“吐槽”导演，每天深夜都要与大家逐一电话沟通戏份、表演，处女座导演模式上线，为影片最终的完成度提供了保证。交流会临近尾声，导演表示，“电影是表达的出口，希望观众看过之后，能从人物、情节、情绪中，有所思考与感悟，而不是把《六连煞》当作一部悬疑类型片”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 黄璐 六连煞
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