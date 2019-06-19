网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

著名导演彭小莲病逝 享年66岁

《美丽上海》王祖贤息影作 与陈凯歌是同学

2019-06-19 11:59:44 来源：Mtime时光网

中国导演、编剧彭小莲因病去世，享年66岁。

导演彭小莲

　　时光网讯 6月19日上午10时许，中国导演、编剧彭小莲因病去世，享年66岁。彭小莲毕业于北京电影学院78级，和陈凯歌田壮壮李少红等是同窗，主要作品包括《上海纪事》《美丽上海》《上海伦巴》《假装没感觉》等。

　　彭小莲1953年 6月生于湖南，曾在江西插队九年，1978年考入北京电影学院导演系，和陈凯歌、田壮壮、李少红等是同学，毕业后分配到上海电影制片厂从事导演工作。

　　1986年彭小莲导演影片《我和我的同学们》，获得第七届中国电影金鸡奖最佳儿童故事片奖，彭小莲获“童牛奖”优秀儿童少年故事片导演奖。

　　1989年彭小莲应邀到纽约大学电影研究院任访问学者，一年后申请就读学位，暂时告别中国影坛。

　　进入九十年代以后，彭小莲回国担任独立电影制片人，并且仍然继续从事导演工作。1996年她参与改编了影片《我也有爸爸》，获得极大成功。同时，独立执导了《犬杀》，该片通过一起狗咬主人致死的离奇事件，引发出一桩扑朔迷离的谋杀案，清洁曲折，引人入胜。


王祖贤大银幕谢幕作《美丽上海》


情侣档（当时）夏雨和袁泉主演《上海伦巴》

　　2002年到2006年间，彭小莲推出“上海三部曲”《假装没感觉》《美丽上海》《上海伦巴》。2004年推出的《美丽上海》王祖贤最后一部大银幕作品，也是汤臣公司自1995年投资《霸王别姬》后看中投资的首部作品。



　　彭小莲执导的最后一部电影长片是《请你记住我》，讲述县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。

　　彭小莲的作品大多以女性为主人公，她注重于女性在新时期个性的释放的表达，特别是能细腻入微地传达女性的内心情感变化，又能触及到与此相关的社会根源性问题。《上海纪事》曾获华表奖最佳故事片，彭小莲本人凭《美丽上海》获第24届金鸡奖最佳导演。

   编辑：飒飒

关键词： 彭小莲 导演 去世
关注时光网微信

相关电影/影人

彭小莲

彭小莲

Xiaolian Peng

职业：导演 | 编剧 | 剪辑 | 美术设计

查看影人作品  >

上海纪事

上海纪事 (1998)

-1.0

导演：彭小莲

主演：王亚楠 戴兆安

在线播放

美丽上海

美丽上海 (2004)

7.6

导演：彭小莲

主演：王祖贤 郑振瑶

在线播放

上海伦巴

上海伦巴 (2006)

6.9

导演：彭小莲

主演：高鑫 夏雨

在线播放

假装没感觉

假装没感觉 (2002)

-1.0

导演：彭小莲

主演：吕丽萍 郑振瑶

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

中国科幻片《上海堡垒》新预告外星母舰入侵

鹿晗舒淇与捕食者开战 这里是人类最后的希望

短短一分多钟，预告中的战争景象不断给人带来视觉冲击。
2

第22届上海国际电影节开幕式红毯

《八佰》未放映剧组仍走红毯 舒淇佟丽娅等争艳

62
众多中外电影人走上红毯，很多还带来了自己的最新作品。
3

她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！

黑木光昭和风写真曝光 成绩不达标遗憾留级

27
被日媒成为“神之美少女”的18岁模特、演员黑木光最新写..
4

2019中国电影票房收入同比减少16亿

观众不爱看电影了？8年来市场增速首度为负

今年截止6月15日，内地总票房是290亿元（包含服务费），..
5

日本人到底有多爱“三国”？！

《赤壁》比中国更卖座 游戏层出不穷

看日本人玩转儿“三国”IP。

查看更多