时光网讯
6月19日上午10时许，中国导演、编剧彭小莲
因病去世，享年66岁。彭小莲毕业于北京电影学院78级，和陈凯歌
、田壮壮
、李少红
等是同窗，主要作品包括《上海纪事》《美丽上海》《上海伦巴》《假装没感觉》
等。
彭小莲1953年 6月生于湖南，曾在江西插队九年，1978年考入北京电影学院导演系，和陈凯歌、田壮壮、李少红等是同学，毕业后分配到上海电影制片厂从事导演工作。
1986年彭小莲
导演影片《我和我的同学们》
，获得第七届中国电影金鸡奖最佳儿童故事片奖，彭小莲获“童牛奖”优秀儿童少年故事片导演奖。
1989年彭小莲应邀到纽约大学电影研究院任访问学者，一年后申请就读学位，暂时告别中国影坛。
进入九十年代以后，彭小莲回国担任独立电影制片人，并且仍然继续从事导演工作。1996年她参与改编了影片《我也有爸爸》
，获得极大成功。同时，独立执导了《犬杀》
，该片通过一起狗咬主人致死的离奇事件，引发出一桩扑朔迷离的谋杀案，清洁曲折，引人入胜。
王祖贤大银幕谢幕作《美丽上海》
情侣档（当时）夏雨和袁泉主演《上海伦巴》
彭小莲执导的最后一部电影长片是《请你记住我》
，讲述县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。
彭小莲的作品大多以女性为主人公，她注重于女性在新时期个性的释放的表达，特别是能细腻入微地传达女性的内心情感变化，又能触及到与此相关的社会根源性问题。《上海纪事》
曾获华表奖最佳故事片，彭小莲本人凭《美丽上海》
获第24届金鸡奖最佳导演。