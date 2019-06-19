中国导演、编剧彭小莲因病去世，享年66岁。

导演彭小莲





彭小莲1953年 6月生于湖南，曾在江西插队九年，1978年考入北京电影学院导演系，和陈凯歌、田壮壮、李少红等是同学，毕业后分配到上海电影制片厂从事导演工作。









1989年彭小莲应邀到纽约大学电影研究院任访问学者，一年后申请就读学位，暂时告别中国影坛。











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