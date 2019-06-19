反家暴题材电影《监护风云》终极预告海报双发，海报中正在躲避爸爸“追捕”的母子二人紧紧相依，身体蜷缩在狭小的白色浴缸里，令人心疼。





终极海报中，正在躲避爸爸“追捕”的母子二人紧紧相依，身体蜷缩在狭小的白色浴缸里。二人五官紧皱，口鼻紧捂，不敢发出一丝声响，甚至是一丝喘息。泪目中更是透露出万分的惊恐与强烈的痛苦，令人不禁心生怜悯。





节奏紧凑、逼人的终极预告则更为戳人心弦。预告以一组孩童视角的童言童语倾诉心声，“世上为什么会有爸爸”、“我不和那个人住，他让我害怕”、“我很高兴他们要离婚了”，令人心酸不已。片段中闪现着母亲的失声痛哭、孩子的抗拒逃离，还有父亲近乎于病态的监控欲，跟毫无预兆突然爆发的暴力行为，一幕幕交织的快节奏剪辑将观众们对影片的期待推向高潮。



























