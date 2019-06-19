时光网讯
法国“反家暴”题材电影《监护风云》
即将于6月21日登陆全国艺联专线上映。近日，影片一同释放终极预告、海报两款重磅物料，触目惊心地展现了小男孩朱利安与母亲，在遭受父亲暴力威胁时的惊险惨态，让人揪心。
终极海报中，正在躲避爸爸“追捕”的母子二人紧紧相依，身体蜷缩在狭小的白色浴缸里。二人五官紧皱，口鼻紧捂，不敢发出一丝声响，甚至是一丝喘息。泪目中更是透露出万分的惊恐与强烈的痛苦，令人不禁心生怜悯。
节奏紧凑、逼人的终极预告则更为戳人心弦。预告以一组孩童视角的童言童语倾诉心声，“世上为什么会有爸爸”、“我不和那个人住，他让我害怕”、“我很高兴他们要离婚了”，令人心酸不已。片段中闪现着母亲的失声痛哭、孩子的抗拒逃离，还有父亲近乎于病态的监控欲，跟毫无预兆突然爆发的暴力行为，一幕幕交织的快节奏剪辑将观众们对影片的期待推向高潮。
影片《监护风云》
主要讲述一对夫妻离异后，母亲为了保护12 岁的儿子远离有暴力倾向的父亲，与前夫争夺儿子抚养权的故事。然而父亲却用伪善的证词成功在庭上说服法官，最终被判处双方拥有共同监护权。面对水火不容的双亲，身处夹缝中的孩子，在这场“家庭拉锯战”中深受伤害。
影片的前传短片《末路丢失》
曾获得奥斯卡金像奖最佳真人短片提名及法国凯撒电影奖最佳短片奖，并将于6月20日在上海国际电影节展映，短片之火爆，一经开票便已售罄。
在短片故事上有剧情延续的《监护风云》
，也同样凭借精彩的本体故事内容与深刻的现实题材意义，揽获了第74届威尼斯电影节“最佳导演银狮奖”、“最佳处女作未来狮奖”等21项国际大奖，27项奖项提名，并且已收获满满的好评。
《监护风云》
将于6月21日走进全国艺术电影放映联盟专线上映。