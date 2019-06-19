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《刀背藏身》曝徐浩峰导演特辑

零威亚零特效零替身 千人群战展现写实风格

2019-06-19 14:43:10 来源：Mtime时光网

《刀背藏身》曝徐浩峰导演特辑，徐浩峰导演力图用最好的演员、最好的表演、最投入的武术训练，以零威亚、零特效、零替身的写实风格，再现民国时代的精神与风貌。
        时光网讯 近日，由徐浩峰执导，许晴春夏张傲月黄觉耿乐陈观泰、李光洁、李博、熊欣欣等主演的电影《刀背藏身》，继定档7月19日之后，再度曝光导演制作特辑及剧照。

        

徐浩峰教许晴动作

在熟悉的民国武林题材基础上，徐浩峰导演力图用最好的演员、最好的表演、最投入的武术训练，以零威亚、零特效、零替身的写实风格，完美再现民国时代的精神与风貌。另外，徐浩峰更在本片中首次尝试千人群战的大场面，投入巨资实拍长城及战争场面，并用爆破、航拍使电影影像更为气势恢宏。

        徐浩峰导演曾表示，习武之人有三个阶段——见自己、见天地、见众生，以往的作品《倭寇的踪迹》、《箭士柳白猿》见了“自己”，在电影《师父》里见了“天地”，而《刀背藏身》将成为一部可以亮堂的见众生的作品。作为徐氏新硬派武侠的突破之作，电影《刀背藏身》不再仅仅局限于讲述江湖规矩，聚焦武林人个体命运，而是更加关注时代命运，视野更广更深，格局更宏大。
  
        

许晴手持兵器

《刀背藏身》聚焦徐浩峰导演熟悉的民国武林题材，但此次时代背景相比其他作品更为宏大。在抵抗日本侵略的历史大背景下，围绕着对“长城大刀术”发明权的争夺，江湖各路奇人义士一一登场，其中有洒脱豪爽的军官妻子阚智慧（许晴 饰）、娇艳欲滴的少女青青（春夏 饰）、刚正守义的侠客孔鼎义（张傲月 饰）、勇于为国捐躯的军官沈飞雪（李光洁 饰）、欺世盗名的假沈飞雪（黄觉 饰）、色欲熏心的疯汉二堡（耿乐 饰）、一心复仇的日本孤女苍山久美（李博 饰）、隐世武林高人孔老爷子（陈观泰 饰）等，描绘出一幅真实鲜活的民国武林众生相画卷。 





   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 刀背藏身
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刀背藏身

刀背藏身 (2019)

0.0

导演：徐浩峰

主演：许晴 春夏

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