时光网讯
近日，由徐浩峰
执导，许晴
、春夏
、张傲月
、黄觉
、耿乐
、陈观泰
、李光洁、李博、熊欣欣
等主演的电影《刀背藏身》
，继定档7月19日之后，再度曝光导演制作特辑及剧照。
在熟悉的民国武林题材基础上，徐浩峰导演力图用最好的演员、最好的表演、最投入的武术训练，以零威亚、零特效、零替身的写实风格，完美再现民国时代的精神与风貌。另外，徐浩峰更在本片中首次尝试千人群战的大场面，投入巨资实拍长城及战争场面，并用爆破、航拍使电影影像更为气势恢宏。
徐浩峰导演曾表示，习武之人有三个阶段——见自己、见天地、见众生，以往的作品《倭寇的踪迹》、《箭士柳白猿》见了“自己”，在电影《师父》里见了“天地”，而《刀背藏身》将成为一部可以亮堂的见众生的作品。作为徐氏新硬派武侠的突破之作，电影《刀背藏身》不再仅仅局限于讲述江湖规矩，聚焦武林人个体命运，而是更加关注时代命运，视野更广更深，格局更宏大。
《刀背藏身》聚焦徐浩峰导演熟悉的民国武林题材，但此次时代背景相比其他作品更为宏大。在抵抗日本侵略的历史大背景下，围绕着对“长城大刀术”发明权的争夺，江湖各路奇人义士一一登场，其中有洒脱豪爽的军官妻子阚智慧（许晴 饰）、娇艳欲滴的少女青青（春夏 饰）、刚正守义的侠客孔鼎义（张傲月 饰）、勇于为国捐躯的军官沈飞雪（李光洁 饰）、欺世盗名的假沈飞雪（黄觉 饰）、色欲熏心的疯汉二堡（耿乐 饰）、一心复仇的日本孤女苍山久美（李博 饰）、隐世武林高人孔老爷子（陈观泰 饰）等，描绘出一幅真实鲜活的民国武林众生相画卷。