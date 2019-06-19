《刀背藏身》曝徐浩峰导演特辑，徐浩峰导演力图用最好的演员、最好的表演、最投入的武术训练，以零威亚、零特效、零替身的写实风格，再现民国时代的精神与风貌。





徐浩峰教许晴动作 在熟悉的民国武林题材基础上，徐浩峰导演力图用最好的演员、最好的表演、最投入的武术训练，以零威亚、零特效、零替身的写实风格，完美再现民国时代的精神与风貌。另外，徐浩峰更在本片中首次尝试千人群战的大场面，投入巨资实拍长城及战争场面，并用爆破、航拍使电影影像更为气势恢宏。





徐浩峰导演曾表示，习武之人有三个阶段——见自己、见天地、见众生，以往的作品《倭寇的踪迹》、《箭士柳白猿》见了“自己”，在电影《师父》里见了“天地”，而《刀背藏身》将成为一部可以亮堂的见众生的作品。作为徐氏新硬派武侠的突破之作，电影《刀背藏身》不再仅仅局限于讲述江湖规矩，聚焦武林人个体命运，而是更加关注时代命运，视野更广更深，格局更宏大。