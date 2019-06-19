《千与千寻》北京举行千人首映礼，并发布中文配音的致敬版预告。首映礼上，更是首爆宫崎骏新作将于三年内完成。“河南千寻”的周冬雨现场力怼井柏然“不要再吃了东北白龙，再吃就变成猪了！”













周冬雨收到宫崎骏导演礼物 电影《千与千寻》中文配音由周冬雨、井柏然、彭昱畅、田壮壮、王琳共同完成。首映礼现场，官方首度播出《千与千寻》中文致敬版预告，预告以女主千寻成长为主线，展现了千寻在神隐世界的成长历程：一个曾经胆小、害怕、懦弱的小女孩千寻，在重重磨难之后，“一路向前，不回头”成为了更好的自己。短片内容引发了在场许多观众的共鸣。不少即将踏入社会的毕业生在现场偷偷流泪，被千寻一个人在异世界的成长所打动。





周冬雨与宫崎骏手写信





据悉，谈及创作初衷宫崎骏曾表示，他刻意把千寻塑造成了一个不起眼的小女孩，就是想让大家都能从千寻身上看到自己：即使很普通，也能有无限的可能！





电影《千与千寻》将于6月21日上映。