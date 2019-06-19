网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《千与千寻》首映礼曝中文配音预告

"河北千寻"周冬雨回怼"东北白龙"井柏然

2019-06-19 15:32:04 来源：Mtime时光网

《千与千寻》北京举行千人首映礼，并发布中文配音的致敬版预告。首映礼上，更是首爆宫崎骏新作将于三年内完成。“河南千寻”的周冬雨现场力怼井柏然“不要再吃了东北白龙，再吃就变成猪了！”

“河北千寻”周冬雨出席北京首映礼

　　时光网讯 继上海首映礼后，电影《千与千寻》昨日于北京再次举行千人首映礼，并重磅发布中文致敬版预告。首映礼上，更是首爆宫崎骏新作将于三年内完成。活动现场，女主千寻配音演员周冬雨惊喜亮相。对于此前井柏然“吃多变猪”的隔空喊话，自称“河南千寻”的周冬雨现场力怼“不要再吃了东北白龙，你再吃就变成猪了！”

　　国漫代表《西游记之大圣归来》导演田晓鹏到场助力影片上映，并现场表白影片导演宫崎骏：“作为动画人来说，这是我们看完之后会觉得望尘莫及陷入深深绝望的作品，它太好了。”

　　据悉，为回报中国观众对影片的喜爱之情，《千与千寻》制作人、吉卜力工作室创始人之一的铃木敏夫特意录制了感谢视频。导演宫崎骏更是亲自手写“千与千寻，请多关照”，送给所有中国观众。             

周冬雨收到宫崎骏导演礼物

　　电影《千与千寻》中文配音由周冬雨、井柏然、彭昱畅、田壮壮、王琳共同完成。首映礼现场，官方首度播出《千与千寻》中文致敬版预告，预告以女主千寻成长为主线，展现了千寻在神隐世界的成长历程：一个曾经胆小、害怕、懦弱的小女孩千寻，在重重磨难之后，“一路向前，不回头”成为了更好的自己。短片内容引发了在场许多观众的共鸣。不少即将踏入社会的毕业生在现场偷偷流泪，被千寻一个人在异世界的成长所打动。

周冬雨与宫崎骏手写信

　　据悉，谈及创作初衷宫崎骏曾表示，他刻意把千寻塑造成了一个不起眼的小女孩，就是想让大家都能从千寻身上看到自己：即使很普通，也能有无限的可能！

　　电影《千与千寻》将于6月21日上映。

   编辑：Joker

关键词： 千与千寻 预告 配音 首映 周冬雨
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

千与千寻

千与千寻 (2001)

0.0

导演：宫崎骏

主演：柊瑠美 入野自由

在线播放

周冬雨

周冬雨

Dongyu Zhou

职业：演员

查看影人作品  >

铃木敏夫

铃木敏夫

Toshio Suzuki

职业：制作人

查看影人作品  >

宫崎骏

宫崎骏

Hayao Miyazaki

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 剪辑 | 美术设计

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (12)

发表

本周热读

1

中国科幻片《上海堡垒》新预告外星母舰入侵

鹿晗舒淇与捕食者开战 这里是人类最后的希望

短短一分多钟，预告中的战争景象不断给人带来视觉冲击。
2

第22届上海国际电影节开幕式红毯

《八佰》未放映剧组仍走红毯 舒淇佟丽娅等争艳

62
众多中外电影人走上红毯，很多还带来了自己的最新作品。
3

她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！

黑木光昭和风写真曝光 成绩不达标遗憾留级

27
被日媒成为“神之美少女”的18岁模特、演员黑木光最新写..
4

2019中国电影票房收入同比减少16亿

观众不爱看电影了？8年来市场增速首度为负

今年截止6月15日，内地总票房是290亿元（包含服务费），..
5

日本人到底有多爱“三国”？！

《赤壁》比中国更卖座 游戏层出不穷

看日本人玩转儿“三国”IP。

查看更多