时光网讯
继上海首映礼后，电影《千与千寻》
昨日于北京再次举行千人首映礼，并重磅发布中文致敬版预告。首映礼上，更是首爆宫崎骏新作将于三年内完成。活动现场，女主千寻配音演员周冬雨
惊喜亮相。对于此前井柏然“吃多变猪”的隔空喊话，自称“河南千寻”的周冬雨现场力怼“不要再吃了东北白龙，你再吃就变成猪了！”
国漫代表《西游记之大圣归来》
导演田晓鹏到场助力影片上映，并现场表白影片导演宫崎骏：“作为动画人来说，这是我们看完之后会觉得望尘莫及陷入深深绝望的作品，它太好了。”
据悉，为回报中国观众对影片的喜爱之情，《千与千寻》制作人、吉卜力工作室创始人之一的铃木敏夫
特意录制了感谢视频。导演宫崎骏
更是亲自手写“千与千寻，请多关照”，送给所有中国观众。
电影《千与千寻》中文配音由周冬雨、井柏然、彭昱畅、田壮壮、王琳共同完成。首映礼现场，官方首度播出《千与千寻》中文致敬版预告，预告以女主千寻成长为主线，展现了千寻在神隐世界的成长历程：一个曾经胆小、害怕、懦弱的小女孩千寻，在重重磨难之后，“一路向前，不回头”成为了更好的自己。短片内容引发了在场许多观众的共鸣。不少即将踏入社会的毕业生在现场偷偷流泪，被千寻一个人在异世界的成长所打动。
据悉，谈及创作初衷宫崎骏曾表示，他刻意把千寻塑造成了一个不起眼的小女孩，就是想让大家都能从千寻身上看到自己：即使很普通，也能有无限的可能！
电影《千与千寻》将于6月21日上映。