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《我的青春都是你》上影节展映甜倒观众

宋芸桦宋威龙上演摸头杀 戏里戏外一样甜

2019-06-19 15:30:32 来源：Mtime时光网

《我的青春都是你》上影节展映甜倒观众，主创团队导演周彤、演员宋芸桦和宋威龙出席了展映见面会。主创们畅聊影片拍摄过程中的趣事，和大家畅聊了一番。
       

宋威龙宋芸桦甜蜜摸头杀

时光网讯柴智屏监制、新锐导演周彤代梦颖执导，宋芸桦宋威龙联袂出演的2019青春爱情走心之作《我的青春都是你》将于6月21日登陆全国影院。

       影片日前已入围第22届上海国际电影节电影频道传媒关注单元，并于昨日在上海举行媒体展映会，主创团队导演周彤、演员宋芸桦和宋威龙出席了展映见面会。主创们就大家关注的影片题材问题和影片拍摄过程中的趣事，和大家畅聊了一番。

       在电影《我的青春都是你》展映见面会上，导演周彤在被问到时下青春片竞争非常激烈为何要选择这样的题材去挑战时，表示本片和其他青春电影最大的不同就是“甜”，导演周彤对此说道：“以往青春片大多讲遗憾，看重结果。我们这部片子看重过程，大学就应该简单纯真谈恋爱、发发糖。”

       

宋威龙帅气出席展映会

主演宋芸桦和宋威龙也表示看全片时就连自己也被甜到了，现场两人被主持人怂恿来了一段长达10秒的最萌身高差摸头杀，宋威龙更是贴心表示：“不能弄坏发型。”现场瞬间扑腾起了甜蜜的粉红泡泡，而害羞的宋芸桦也坦承：“自己还挺容易被摸头杀给撩到的！”

       戏里戏外都超甜的高颜值学霸学渣CP，为今夏毕业季带来了最甜的青春爱恋情怀。最后的拉票环节中，宋芸桦表示：“希望大家看得开心、快乐，就是这部电影想要带给观众的感觉。”对此，宋威龙也说道：“希望大家看到这部电影的时候，都能想到青春里的那个人。”
 
       《我的青春都是你》将于6月21日全国上映。





   编辑：隐饮

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关键词： 我的青春都是你
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我的青春都是你 (2019)

0.0

导演：周彤

主演：宋芸桦 宋威龙

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