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宫崎骏"最后一次"大作还要再等三年

铃木敏夫称"你想活出怎样的人生"将不计时间和预算

2019-06-19 17:28:18 来源：Mtime时光网

宫崎骏的老搭档铃木敏夫日前透露，《你想活出怎样的人生》将不计时间和预算，目前的进度是已经开工了三年，但距离完成，顺利的话还需要三年时间。


　　时光网讯 原计划在2019年上映的宫崎骏新作《你想活出怎样的人生》现在看来影迷们还要再等上三年了。吉卜力工作室负责人铃木敏夫日前透露这部“可能是最后一次”的宫崎骏作品，顺利的话将在2022年与观众见面。该片同时也是宫崎骏在2013年宣布隐退后再度复出的首部作品。

　　《你想活出怎样的人生》取材自1937年吉野源三郎发表的同名小说。故事讲述一位十五岁的少年在大学毕业生舅舅的引导下，探索了友情、贫富、歧视、霸凌、人与社会、勇气等人生绕不开的话题，借此理清“人之所以为人的价值”。该小说曾在2017年改编为漫画出版，并畅销200万册。


《你想活出怎样的人生》小说封面

　　宫崎骏本人也深受此书影响，曾在自传中以长文《消失的风景的记忆》书写读后感，解释这本书如何触发他思考当下的社会以及未来的世界。他写道，这本书“传达出一种理念，那就是无论处在多么艰难或残酷的时代，都要活得像个人”。

　　铃木敏夫日前在谈到宫崎骏的新作动向时透露：“不管怎么说，这次可能是最后一次了。这样的话就不管时间和预算了，看看这个人究竟想做什么(笑)。其实从开始到现在已经3年了，就算从现在开始顺利推进的话，还要3年吧，大概一共会花6年的时间。其结果，究竟能做出什么作品呢，我非常期待。因为第一次检查已经完成了，每次看都会觉得非常兴奋和激动，各种细节都没有偷懒，我看着目前完成的部分就非常期待3年后的成品。”

　　宫崎骏曾在2013年9月《起风了》上映之后，以年龄导致的集中力衰退为由宣布隐退，不再制作长篇动画，甚至连吉卜力工作室的制作部门都解散。但老爷爷还是闲不住，2016年底宣布制作短篇动画《毛毛虫菠萝》；随后在2017年2月正式复出投入到长片动画《你想活出怎样的人生》的制作当中。

   编辑：ruo

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关键词： 宫崎骏 铃木敏夫 你想活出怎样的人生
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