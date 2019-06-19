宫崎骏的老搭档铃木敏夫日前透露，《你想活出怎样的人生》将不计时间和预算，目前的进度是已经开工了三年，但距离完成，顺利的话还需要三年时间。













《你想活出怎样的人生》取材自1937年吉野源三郎发表的同名小说。故事讲述一位十五岁的少年在大学毕业生舅舅的引导下，探索了友情、贫富、歧视、霸凌、人与社会、勇气等人生绕不开的话题，借此理清“人之所以为人的价值”。该小说曾在2017年改编为漫画出版，并畅销200万册。







《你想活出怎样的人生》小说封面 《你想活出怎样的人生》小说封面





宫崎骏本人也深受此书影响，曾在自传中以长文《消失的风景的记忆》书写读后感，解释这本书如何触发他思考当下的社会以及未来的世界。他写道，这本书“传达出一种理念，那就是无论处在多么艰难或残酷的时代，都要活得像个人”。





铃木敏夫日前在谈到宫崎骏的新作动向时透露：“不管怎么说，这次可能是最后一次了。这样的话就不管时间和预算了，看看这个人究竟想做什么(笑)。其实从开始到现在已经3年了，就算从现在开始顺利推进的话，还要3年吧，大概一共会花6年的时间。其结果，究竟能做出什么作品呢，我非常期待。因为第一次检查已经完成了，每次看都会觉得非常兴奋和激动，各种细节都没有偷懒，我看着目前完成的部分就非常期待3年后的成品。”



