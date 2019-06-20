《玩具总动员4》的配音主创汤姆·汉克斯、蒂姆·艾伦、安妮·波茨、基努·里维斯、托尼·海尔、克里斯蒂娜·亨德里克斯齐聚迪士尼乐园，与媒体畅谈新片。













导演乔什·库雷向大家阐述了《玩具总动员4》故事灵感的诞生过程。“当《玩具总动员》正在完成收尾工作的时候，安德鲁·斯坦顿便开始创作《玩具总动员4》了。让我们最纠结的地方就是牧羊女的回归。我们在筹备本片的时候，她总是其中的一个重要组成部分。”

“我们决定巴斯与胡迪应该再次分开，胡迪已经在舒适圈待了很久，我们觉得他应该接受新挑战了。其实我们对于这个决定也有质疑。我当时一想到它就会觉得特别伤感，所以我知道这是个好兆头。这个时候我们意识到，第四部电影有戏了。”





《玩具总动员4》出现了好几个新角色，而叉叉就是新角色里的头号明星。库雷认为《副总统》主演托尼·海尔用他的声音创作最鲜活的叉叉形象。

新角色叉叉 “我们觉得叉叉这个角色特别天真无邪，这就让我联想起了托尼·海尔，因为我喜爱他的一切作品。他不仅非常有趣，同时也具有令人心碎的多愁善感与天真无邪。我觉得如果我们能够请来他配音，那就太棒了。现在，托尼已经完全拥有了叉叉这个角色。”

托尼·海尔对于加入《玩具总动员》大家庭非常激动。“加入进来让我很开心，同时也感到非常大的压力，正好叉叉也是一个精神紧绷的角色，这是我可以融入角色的情绪。我记得他们把我带到皮克斯以后，向我形容这个角色时所用的词就是‘紧张兮兮’，我觉得这一点我已经达标了。接着又说它‘有一千个问题要问’，我也是这样。它还‘很容易上当受骗’，这就是我本人嘛！所以我就答应给它配音了。”

胡迪“带孩子”回家 每一个人都会在叉叉身上看到自己，每个人都有存在的使命。这就是《玩具总动员》向我们传递的一个美丽的讯息。” “我喜欢它看待所以事物都带着一股子新鲜感的劲头。但我最爱这个角色的地方，就是它觉得待在垃圾桶里才有家的感觉。他只知道一件事，那就是自己是为帮助别人喝汤而生的。当胡迪告诉它，它还有一个更伟大的使命，它的世界观都被颠覆了。在我们的生活当中，





全新加入该系列的另一个角色叫做潇洒公爵，它是一个由基努·里维斯配音的加拿大特技动作玩具。基努以前从未给大片场动画担任过配音，制作人马克·尼尔森向我们解释了皮克斯力邀基努加盟的缘由。

潇洒公爵 突然有一个非常自信的嗓音冒出来，这就是我们想要的潇洒公爵的效果，万万没想到那个声音居然是基努·里维斯的，我们压根没有听出来是他。” “因为我们知道潇洒公爵的名号是加拿大最伟大的动作特技演员，所以我们就想找一个加拿大人来给他配音。于是我们开始海选阶段，我们的选角导演混合了十五位不同加拿大男演员和配音演员的录音带，我们一边看着潇洒公爵的照片，一边反复听这些录音。

“于是我们就把他邀请到皮克斯来见面。我们给他大致介绍了故事梗概以及他这个角色。接着他向我们问了更多潇洒公爵的背景故事，他的心里状态等更深层次的问题。他完全投入到潇洒公爵身上了”

基努·里维斯配音特辑 我被给予了一个成为传奇角色的机会，皮克斯创造的潇洒公爵是一个伟大的角色。” 基努·里维斯则对皮克斯的邀约感到分外荣幸：“对我来说，我真的感觉特兴奋。我知道配音工作是单独进行的，我不会有机会跟汤姆和蒂姆一起工作。但我很明白跟皮克斯共事，成为皮克斯角色的配音演员是多么荣幸的事情。





《广告狂人》明星克里斯蒂娜·亨德里克斯在《玩具总动员4》里声演了一个特别的角色，盖比娃娃。“我觉得当孩子们看到这部电影的时候，会觉得她在一开始是个邪恶反派。接着你才意识到她的出身，她其实来自一个非常有爱的地方。所以她很特别。起初皮克斯来找我，我以为有人恶作剧呢。我觉得起码还有另外三个演员要跟我竞争这次机会”





《玩具总动员4》带回了影迷的老朋友安妮·波茨，她曾在前两部《玩具总动员》电影当中为牧羊女配音。这个角色在《玩具总动员3》里消失了，剧情没有交代她的去向。这一次，回归的牧羊女成为《玩具总动员4》的核心人物。





牧羊女归来 谈到重拾老角色，安妮表示：“回归的感觉好棒。她现在是一位暂新的、进步的、大胆的、勇气满满的、个性十足的牧羊女了。”





为巴斯光年配音的喜剧明星蒂姆·艾伦谈到他身为皮克斯“名人堂”角色的感想。“我在刚刚踏入演艺圈的时候，做梦都想不到会有这么一天。我当时的想法只是，‘我要怎么熬过这段日子？我能在表演这条路上坚持多久？’这和《玩具总动员》的配音过程其实很相似。”





巴斯光年出击 “配音的时候，你身边没有其他演员，这给表演带来了一些困难。在刚开始配音那会，一个人表演对我来说是个很难过的坎。我不知道大家会怎么看这部电影。当我在麦当劳里看到一个巴斯与胡迪的橡皮擦的时候，我知道我们成功了。现在我们身处以它为主题的游乐园里，这一切的起点正式我们在25年前制作的哪部电影。我无法用语言来形容此刻的心情，能成为它的一部分让我深感荣幸。”





即便是两次夺得奥斯卡影帝殊荣的汤姆·汉克斯，《玩具总动员》系列也是他辉煌的表演生涯里最耀眼的作品之一。汉克斯回忆起他为《玩具总动员4》录制最后一句台词的难舍心情：“我们都在录音室里，当我们录完最后一句话的时候，我突然间意识到这就是结束了。我们回到了录音棚B，在是我们为第一部《玩具总动员》配以你的工作室。那儿是一切开始的地方，也是一切结束的地方。”





汉克斯与胡迪 “往常配音的时候，我都是站在话筒架前面，每个人都坐在我面前聆听。意识到这是最后一个配音场景的时候，我问他们能不能换一边坐，这样我可以背对他们。因为我们不想让自我意识中的你别情绪影响到配音的表演。完成工作之后，我觉得自己就像站在河对岸，向对面的乡亲父老挥手告别似的。我坐在车里想了很久，对自己说，我完成了这部《玩具总动员》的最后一幕。”





《玩具总动员3》曾被观众视为最完美的终结，谁会猜到九年后的今天，我们还能看到第四部电影。那么《玩具总动员4》上映后，这个传奇系列还会再出续集吗？





制片人里维拉说：“我们当初拍《玩具总动员2》也以为那是完结篇。当我们完成第三部的之后，我们的想法是，让故事就从这里结束吧。我们将第三部理解为安迪与胡迪的故事的终点，但其实胡迪才是主角。这一部才是终章。坦白说，作为电影人，故事在这里结束让我们觉得非常圆满。如今有一种想法就是，在皮克斯你永远不说绝不再拍。但是身为讲故事的人，我们很满意用这一部作为完结篇章”。









《玩具总动员4》将于明日登陆全国院线。





作者：Jami Philbrick 编辑：Joker