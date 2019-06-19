时光网讯
青春爱情喜剧《陪你很久很久》
今次在上海国际电影节发布了首支预告，耳目一新的多重笑料妙趣横生，更有裸奔、动作等突破场面……颠覆了以往台式青春片浪漫小清新的既定印象，令人充满期待。
李淳&蔡瑞雪
6月17日晚，本片男主角“九饼”饰演者李淳
、“夏天”饰演者蔡瑞雪、导演赖孟杰
、监制唐在扬
、原著作者宋小君
，杭州新导演三杰顾晓刚
、仇晟
、祝新
，明星好友程晓玥、田沅、全思颖等，以及诸多业内合作伙伴，受邀莅临在放啤线下概念店放肆（Fun Bar）举办的《陪你很久很久》
电影预告发布酒会。
本片是李淳
继《目击者》
反派一角入围金马奖最佳男配后首次转正担纲男主，一扫前作中阴郁凶残形象，反差萌饰演天真傻气的痴情男子汉，成为《楼下的房客》
邵雨薇生命中那个“陪你很久很久”的人，这段友达之上恋人未满的关系，在“同一屋檐下”的新人蔡瑞雪“助攻”下变得生猛加味、荒唐谐趣。
宋晓君
《陪你很久很久》
改编自畅销作家宋小君
微信点击阅读破20亿次的“玩命爱”系列小说，故事传递了积极、崭新爱情观：“亲爱的不爱我的你，在漫漫人生路上，我从来不是备胎，而是你的‘领跑员’，我的职责就是陪着你，跑很久，跑很远”。
正是基于此，片方和主创为此打动，决意将之搬上银幕。本片虽是赖孟杰
导演的长片处女作，但他的拍摄经验丰富，涉足广告、短片、纪录片和剧集，也多次获得金穗奖、金钟奖、台北电影奖等肯定，还受到著名导演王家卫赏识，担任电影《摆渡人》
的执行导演。
本片是铁幕真传媒与金牌监制唐在扬
继成功推出《目击者》之后再度携手倾力打造，力求做到立意创新、品质出众。同时，也是铁幕真传媒以惊悚悬疑试水中小成本类型片后，进一步拓展类型，连同早先已上映并获金马奖、台北电影奖提名的《老大人》
（内地片名《爸爸的西装》），逐步形成文艺、悬疑、青春等“小而美”的优质类型矩阵。
编辑：飒飒