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李安儿子李淳推新作《陪你很久很久》

出席预告发布酒会活力十足 饰演主角"九饼"

2019-06-19 17:43:29 来源：Mtime时光网

李安儿子李淳出席其主演的青春爱情喜剧《陪你很久很久》上海国际电影节预告发布酒会。
　　时光网讯 青春爱情喜剧《陪你很久很久》今次在上海国际电影节发布了首支预告，耳目一新的多重笑料妙趣横生，更有裸奔、动作等突破场面……颠覆了以往台式青春片浪漫小清新的既定印象，令人充满期待。

李淳&蔡瑞雪 

　　6月17日晚，本片男主角“九饼”饰演者李淳、“夏天”饰演者蔡瑞雪、导演赖孟杰、监制唐在扬、原著作者宋小君，杭州新导演三杰顾晓刚仇晟祝新，明星好友程晓玥、田沅、全思颖等，以及诸多业内合作伙伴，受邀莅临在放啤线下概念店放肆（Fun Bar）举办的《陪你很久很久》电影预告发布酒会。

李淳、蔡瑞雪、赖孟杰

　　本片是李淳《目击者》反派一角入围金马奖最佳男配后首次转正担纲男主，一扫前作中阴郁凶残形象，反差萌饰演天真傻气的痴情男子汉，成为《楼下的房客》邵雨薇生命中那个“陪你很久很久”的人，这段友达之上恋人未满的关系，在“同一屋檐下”的新人蔡瑞雪“助攻”下变得生猛加味、荒唐谐趣。


宋晓君

　　《陪你很久很久》改编自畅销作家宋小君微信点击阅读破20亿次的“玩命爱”系列小说，故事传递了积极、崭新爱情观：“亲爱的不爱我的你，在漫漫人生路上，我从来不是备胎，而是你的‘领跑员’，我的职责就是陪着你，跑很久，跑很远”。

　　正是基于此，片方和主创为此打动，决意将之搬上银幕。本片虽是赖孟杰导演的长片处女作，但他的拍摄经验丰富，涉足广告、短片、纪录片和剧集，也多次获得金穗奖、金钟奖、台北电影奖等肯定，还受到著名导演王家卫赏识，担任电影《摆渡人》的执行导演。



　　本片是铁幕真传媒与金牌监制唐在扬继成功推出《目击者》之后再度携手倾力打造，力求做到立意创新、品质出众。同时，也是铁幕真传媒以惊悚悬疑试水中小成本类型片后，进一步拓展类型，连同早先已上映并获金马奖、台北电影奖提名的《老大人》（内地片名《爸爸的西装》），逐步形成文艺、悬疑、青春等“小而美”的优质类型矩阵。

   编辑：飒飒

关键词： 李淳 李安 上影节
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