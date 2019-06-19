锤哥聊到《黑衣人：全球追缉》对自己的诱惑来自世界各地的实地拍摄，因为他已经对摄影棚感到麻木了，此外他还谈到“前任”黑衣人威尔·史密斯其实与他同时存在在这个“黑衣人”的世界当中。









时光网讯 一般在正式采访工作开始之前，记者和被采访的男女演员们会有一段额外的相处时间，在这段时间中，大家也会有些交谈，当然这些内容不会记录在案。在这段私底下的聊天过程中，能够对被采访 者有更多的了解，从而能够知道到他们身上更多的性格特点。









锤哥最近穿着西装拍摄了一组冲浪大片 “今天几号了？”第一次会面，克里斯·海姆斯沃斯就面带微笑的问了我这么一个问题。平日里我们都属于那种在世界各地飞来飞去的人。采访当日，他马上就要动身飞往伦敦，而我刚从伦敦结束工作来到这里。





“今天早晨我们去冲浪了。但浪头刚刚好的时候，我就得赶紧走了，估计孩子们还能赶上好一点的海浪，”他接着说道：“希望他们能玩的尽兴，我还是乖乖过来这里工作吧。明天早晨我还要再去试一次，不过我在这里的时间也不多了，大概只剩下两天吧。”





克里斯·海姆斯沃斯在澳大利亚出生。但他对印度尼西亚并不陌生。2010年他和妻子埃尔莎·帕塔奇就是在附近的松巴岛举行的婚礼。





“从澳洲飞过来也就五个小时，所以我来这边冲浪也有四五次了，”他继续说道，“我们当时办婚礼就是在这儿的一个叫Nihiwatu的地方，是松巴岛的一个小型生态度假村，地方非常好。我很喜欢这里。我上小学和中学的时候曾经也学过一些印尼语。其实我说的学过，也是带引号的，我说的印尼语跟我的西班牙语一样，挺烂的。” 克里斯·海姆斯沃斯轻松幽默的说到，还很自然的耸了耸肩。









时光网：这部电影并不是之前《黑衣人》三部曲的续集，而是全新的一个故事。据我所知《黑衣人》最后一部电影是七年前推出的。你怎么看这部电影和之前《黑衣人》系列之间的关系？





克里斯·海姆斯沃斯：这部电影既不是重拍也不是在之前基础上改编的。这是黑衣人的世界，在这个世界中汤米·李·琼斯和威尔·史密斯依然存在。我们之间在某个点上还是有交叉的。我拍的这部其实就像是黑衣人的全球版一样，只不过这次的故事发生在伦敦。实际上我们还去了纽约、摩洛哥和意大利拍外景。







两版黑衣人共存统一宇宙 两版黑衣人共存统一宇宙





这部电影能在这么多地方拍，听着就挺有吸引力的，这对我来说也诱惑很大。我对翻拍之类的不感兴趣。之前的《黑衣人》系列拍得非常好，我对此表示敬意。我想要尝试的是些新的东西，跟以前不一样的东西，这才是我所想要的机会。





时光网：这部电影里也有很明显的标志性特征，比如黑色墨镜，黑色西装。你能不能谈谈这部剧的服装有什么特点，这些观众熟悉的因素是不是能更你更好的进入角色？还有，我们在宣传片里看到的汽车到底有多酷？这辆车都有些什么炫酷的功能？





克里斯·海姆斯沃斯：说到服装，幸好有Paul Smith给我们量身定做了个性化的衣服。这些戏服真的都很棒。有一双为我特制的袜子，整个电影里我都穿着它。这也是一个标志性的点。而且电影里这也变成了我拥有的一项特殊技能了——其实袜子上的内容并不是黑衣人的暗号，不过我对黑衣人的默认规则做了点小改变。眼镜也是一样，我想让眼镜也有点特殊功能，但明确规定这是不允许的，我们没办法也就只能遵守规则。







锤哥与豪车 锤哥与豪车





电影里的车确实都很棒。有一辆捷豹E级车和一辆经典款捷豹，这两辆车是我经常开的。剧中有很多特技镜头：比如开车在停车场来回打转，还有用手打碎进入一个什么装备之类的，拍的都很不错，希望这些别被剪，这样大家都能在电影里看到了。好多戏都很酷——特别是有一场大街上的戏，我们费尽力气把车拆散了，然后就要卖掉这些小零件：侧视镜，排气管，轮毂盖，还有一些武器，等等零七八碎的东西。我开的这辆车是很酷啦，一点都没错。我还曾经尝试过看看能不能留下它呢，我想这有没有可能作为给我的礼物呢？后来，给我的只有一堆剧本。





时光网：你对影片里出演幻影双煞的这对双胞胎演员有何看法？（这对演员是法国的舞者，也是编舞家，他们创办了自己的时尚品牌“Eleven Paris”，并担任创意总监）您对他们两人的作品熟悉吗？





克里斯·海姆斯沃斯：最开始导演F·加里·格雷本来是想让别人来演反派人物的。后来他选了这两位，是为了显示一种标新立异吧。他们也颠覆了普通意义上的审美观。导演一直在说他们肢体语言如何如何好，能给电影带来如何如何意想不到的效果之类的话。后来我就说：“那好吧，没问题，他俩是演员吗？”导演回答说他们并不是。后来我看到了一段视频，那是他俩赢得世界舞蹈锦标赛时的一段表演。看样子这肯定不是他们第一次胜出了，他们肯定获过大大小小很多奖了。













他们的现场表演不可能有CGI技术，但看着就觉得像是用CGI技术做出来的一样。他们在舞台上的各种动作不是一般人能做出来的，那简直就是外星人，太不可思议了。这也是这部电影要启用他们的理由，因为他们有这种绝技，能给影片加不少分。我敢肯定他们俩是你见过的最有魅力的、语速最快的艺人。没看过他们跳舞的人，看看我们这部电影吧，绝对值得一看。





时光网：刚才你说到去了很多地方拍片，能再多说点在国外拍戏的事情吗？你所希望的是什么样的工作效率？离开家拍戏你又是如何让自己放松的呢？









实际上，我在录影棚里拍了太多戏了，各种屏幕，绿屏、蓝屏、特效等等，这些东西时间长了真的是会让你感觉麻木，所以我强烈渴望能在真实环境中拍片。从真实场景中你可以获得另一种灵感，你的脑子再也不用空想着什么人或事，再也不用绞尽脑汁虚构一个世界了。实景拍摄的好处就在于，你跟演员们在现实中拍戏，场景和人物都是实实在在的，布景道具之类的都是提前准备好的，这也是我之所以钟爱在外景地拍片的原因。





要是能在某个具体地点或者场所之类的地方拍，我会特别高兴的。《达卡》就是在印度、泰国和澳大利亚拍的，感觉很棒。《黑衣人：全球追缉》就像我之前说的，在伦敦、摩洛哥等一些地方都有拍摄，对我来说也感觉很酷。





时光网：刚才你说早晨跟孩子们去冲浪了，但其实今天的日程安排非常满。在国外拍摄的时候，比如遇到一拍就是几个星期或者几个月时，您会不会顺便也到当地去逛逛？





克里斯·海姆斯沃斯：是的，会的。你在国外拍外景，有机会的话这是肯定的。不过拍这部戏，我真的可以说是从日出拍到日落一点不闲着。要想了解一个城市的真实面貌，利用拍电影的空档去当地逛肯定不是最好的选择。不过在拍片期间，不管愿意不愿意，你都会跟当地的工作人员建立一种短时而牢固的关系。这次我就很幸运能加入这个团队中，我们彼此之间的互动都很好。





如果我能有多点时间休息的话，我当然愿意花更多时间去了解当地的风土人情。但拍摄工作真的很忙很紧张，所以我其实大多数是通过跟大家的交流来了解这个地方的。





时光网：你的孩子们还都要去上学，兼顾工作和家庭对你和妻子来说是不是也是两难？





克里斯·海姆斯沃斯：说起这个问题我们还挺幸运的。好多时候我俩不会同时不在家，一忙起来就要忙很长时间，这种情况基本不会同时发生。当然我俩的工作肯定会有时间上的冲突，不过大部分我们都能合理安排好。不过，孩子越大，各种问题就越多，而且越不好处理。





所以我现在更多关注的是如果接一部片子，我能不能在家拍，或者就在澳大利亚拍，而不是满世界到处飞去拍片。孩子们越来越大了，他们现在更多的生活都是在拜伦湾（我们居住的地方）度过的，这里是他们的根。所以，我其实也说不好。（停顿了一下）我跟圈里的人聊天，只要是有孩子的，就不是一两句话就能说清楚或者回答的了的。涉及孩子，就需要不断思量和考评，再重新思量和考评，需要不断的去评判各种利害关系和优先权重。





时光网：最后一个问题，您和粉丝的哪一次相遇让您终生难忘？





克里斯·海姆斯沃斯：我收到过一些影迷的邮件来信，很有意思。有时候也会收到寄给我的礼物。有一次我收到了一件衬衫，看上去还挺不错的。不过这衣服别人穿过了，而且闻上去有股体臭味儿，还是好多种体臭混合在一起那种感觉。这是不是很奇怪（笑）。不过我还是很幸运的，我跟大多数影迷之间的互动还都是很积极向上的。但衬衫那件事确实是真的，而且一直困扰着我，我总也想不明白这到底是什么意思（笑）。







