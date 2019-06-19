网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"锤哥"谈"黑衣人":威尔史密斯依然存在

"对摄影棚已麻木，实景拍摄对我诱惑很大"

2019-06-19 18:56:02 来源：Mtime时光网

锤哥聊到《黑衣人：全球追缉》对自己的诱惑来自世界各地的实地拍摄，因为他已经对摄影棚感到麻木了，此外他还谈到“前任”黑衣人威尔·史密斯其实与他同时存在在这个“黑衣人”的世界当中。


　　时光网讯 一般在正式采访工作开始之前，记者和被采访的男女演员们会有一段额外的相处时间，在这段时间中，大家也会有些交谈，当然这些内容不会记录在案。在这段私底下的聊天过程中，能够对被采访    者有更多的了解，从而能够知道到他们身上更多的性格特点。

　　五月的印尼巴厘岛，潮湿闷热。某天下午，我们对“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯进行了专访。采访开始前，有些演员习惯看看手机，或者处理些私人事务。但有些人会对前去采访的记者比较感兴趣，想了解采访自己的记者是些什么人，来自哪里，等等。显然锤哥属于后者。

　　“今天几号了？”第一次会面，克里斯·海姆斯沃斯就面带微笑的问了我这么一个问题。平日里我们都属于那种在世界各地飞来飞去的人。采访当日，他马上就要动身飞往伦敦，而我刚从伦敦结束工作来到这里。

锤哥最近穿着西装拍摄了一组冲浪大片


　　“今天早晨我们去冲浪了。但浪头刚刚好的时候，我就得赶紧走了，估计孩子们还能赶上好一点的海浪，”他接着说道：“希望他们能玩的尽兴，我还是乖乖过来这里工作吧。明天早晨我还要再去试一次，不过我在这里的时间也不多了，大概只剩下两天吧。”

　　克里斯·海姆斯沃斯在澳大利亚出生。但他对印度尼西亚并不陌生。2010年他和妻子埃尔莎·帕塔奇就是在附近的松巴岛举行的婚礼。

　　“从澳洲飞过来也就五个小时，所以我来这边冲浪也有四五次了，”他继续说道，“我们当时办婚礼就是在这儿的一个叫Nihiwatu的地方，是松巴岛的一个小型生态度假村，地方非常好。我很喜欢这里。我上小学和中学的时候曾经也学过一些印尼语。其实我说的学过，也是带引号的，我说的印尼语跟我的西班牙语一样，挺烂的。” 克里斯·海姆斯沃斯轻松幽默的说到，还很自然的耸了耸肩。

　　这之后，我们开始进入正式采访，这位35岁的影星谈到了他的新作《黑衣人：全球追缉》、拍外景的收获和挑战、奇怪的粉丝遭遇，等等。

时光网：这部电影并不是之前《黑衣人》三部曲的续集，而是全新的一个故事。据我所知《黑衣人》最后一部电影是七年前推出的。你怎么看这部电影和之前《黑衣人》系列之间的关系？ 

克里斯·海姆斯沃斯：这部电影既不是重拍也不是在之前基础上改编的。这是黑衣人的世界，在这个世界中汤米·李·琼斯和威尔·史密斯依然存在。我们之间在某个点上还是有交叉的。我拍的这部其实就像是黑衣人的全球版一样，只不过这次的故事发生在伦敦。实际上我们还去了纽约、摩洛哥和意大利拍外景。


两版黑衣人共存统一宇宙

　　这部电影能在这么多地方拍，听着就挺有吸引力的，这对我来说也诱惑很大。我对翻拍之类的不感兴趣。之前的《黑衣人》系列拍得非常好，我对此表示敬意。我想要尝试的是些新的东西，跟以前不一样的东西，这才是我所想要的机会。

时光网：这部电影里也有很明显的标志性特征，比如黑色墨镜，黑色西装。你能不能谈谈这部剧的服装有什么特点，这些观众熟悉的因素是不是能更你更好的进入角色？还有，我们在宣传片里看到的汽车到底有多酷？这辆车都有些什么炫酷的功能？

克里斯·海姆斯沃斯：说到服装，幸好有Paul Smith给我们量身定做了个性化的衣服。这些戏服真的都很棒。有一双为我特制的袜子，整个电影里我都穿着它。这也是一个标志性的点。而且电影里这也变成了我拥有的一项特殊技能了——其实袜子上的内容并不是黑衣人的暗号，不过我对黑衣人的默认规则做了点小改变。眼镜也是一样，我想让眼镜也有点特殊功能，但明确规定这是不允许的，我们没办法也就只能遵守规则。


锤哥与豪车

　　电影里的车确实都很棒。有一辆捷豹E级车和一辆经典款捷豹，这两辆车是我经常开的。剧中有很多特技镜头：比如开车在停车场来回打转，还有用手打碎进入一个什么装备之类的，拍的都很不错，希望这些别被剪，这样大家都能在电影里看到了。好多戏都很酷——特别是有一场大街上的戏，我们费尽力气把车拆散了，然后就要卖掉这些小零件：侧视镜，排气管，轮毂盖，还有一些武器，等等零七八碎的东西。我开的这辆车是很酷啦，一点都没错。我还曾经尝试过看看能不能留下它呢，我想这有没有可能作为给我的礼物呢？后来，给我的只有一堆剧本。

时光网：你对影片里出演幻影双煞的这对双胞胎演员有何看法？（这对演员是法国的舞者，也是编舞家，他们创办了自己的时尚品牌“Eleven Paris”，并担任创意总监）您对他们两人的作品熟悉吗？

克里斯·海姆斯沃斯：最开始导演F·加里·格雷本来是想让别人来演反派人物的。后来他选了这两位，是为了显示一种标新立异吧。他们也颠覆了普通意义上的审美观。导演一直在说他们肢体语言如何如何好，能给电影带来如何如何意想不到的效果之类的话。后来我就说：“那好吧，没问题，他俩是演员吗？”导演回答说他们并不是。后来我看到了一段视频，那是他俩赢得世界舞蹈锦标赛时的一段表演。看样子这肯定不是他们第一次胜出了，他们肯定获过大大小小很多奖了。



　　他们的现场表演不可能有CGI技术，但看着就觉得像是用CGI技术做出来的一样。他们在舞台上的各种动作不是一般人能做出来的，那简直就是外星人，太不可思议了。这也是这部电影要启用他们的理由，因为他们有这种绝技，能给影片加不少分。我敢肯定他们俩是你见过的最有魅力的、语速最快的艺人。没看过他们跳舞的人，看看我们这部电影吧，绝对值得一看。

时光网：刚才你说到去了很多地方拍片，能再多说点在国外拍戏的事情吗？你所希望的是什么样的工作效率？离开家拍戏你又是如何让自己放松的呢？

克里斯·海姆斯沃斯：实际上，拍《达卡》（未上映的一部新片）的时候，会经常需要我去健身房训练，这部戏是我有史以来拍的最需要体能的一部戏。关于在哪儿拍戏这个问题，我要是新接一部戏，首先会想到的就是剧组有没有可能安排去别的地方拍，有没有贯穿全程的体能训练。

　　实际上，我在录影棚里拍了太多戏了，各种屏幕，绿屏、蓝屏、特效等等，这些东西时间长了真的是会让你感觉麻木，所以我强烈渴望能在真实环境中拍片。从真实场景中你可以获得另一种灵感，你的脑子再也不用空想着什么人或事，再也不用绞尽脑汁虚构一个世界了。实景拍摄的好处就在于，你跟演员们在现实中拍戏，场景和人物都是实实在在的，布景道具之类的都是提前准备好的，这也是我之所以钟爱在外景地拍片的原因。

　　要是能在某个具体地点或者场所之类的地方拍，我会特别高兴的。《达卡》就是在印度、泰国和澳大利亚拍的，感觉很棒。《黑衣人：全球追缉》就像我之前说的，在伦敦、摩洛哥等一些地方都有拍摄，对我来说也感觉很酷。

时光网：刚才你说早晨跟孩子们去冲浪了，但其实今天的日程安排非常满。在国外拍摄的时候，比如遇到一拍就是几个星期或者几个月时，您会不会顺便也到当地去逛逛？

克里斯·海姆斯沃斯：是的，会的。你在国外拍外景，有机会的话这是肯定的。不过拍这部戏，我真的可以说是从日出拍到日落一点不闲着。要想了解一个城市的真实面貌，利用拍电影的空档去当地逛肯定不是最好的选择。不过在拍片期间，不管愿意不愿意，你都会跟当地的工作人员建立一种短时而牢固的关系。这次我就很幸运能加入这个团队中，我们彼此之间的互动都很好。

　　如果我能有多点时间休息的话，我当然愿意花更多时间去了解当地的风土人情。但拍摄工作真的很忙很紧张，所以我其实大多数是通过跟大家的交流来了解这个地方的。

时光网：你的孩子们还都要去上学，兼顾工作和家庭对你和妻子来说是不是也是两难？ 

克里斯·海姆斯沃斯：说起这个问题我们还挺幸运的。好多时候我俩不会同时不在家，一忙起来就要忙很长时间，这种情况基本不会同时发生。当然我俩的工作肯定会有时间上的冲突，不过大部分我们都能合理安排好。不过，孩子越大，各种问题就越多，而且越不好处理。

　　所以我现在更多关注的是如果接一部片子，我能不能在家拍，或者就在澳大利亚拍，而不是满世界到处飞去拍片。孩子们越来越大了，他们现在更多的生活都是在拜伦湾（我们居住的地方）度过的，这里是他们的根。所以，我其实也说不好。（停顿了一下）我跟圈里的人聊天，只要是有孩子的，就不是一两句话就能说清楚或者回答的了的。涉及孩子，就需要不断思量和考评，再重新思量和考评，需要不断的去评判各种利害关系和优先权重。

时光网：最后一个问题，您和粉丝的哪一次相遇让您终生难忘？

克里斯·海姆斯沃斯：我收到过一些影迷的邮件来信，很有意思。有时候也会收到寄给我的礼物。有一次我收到了一件衬衫，看上去还挺不错的。不过这衣服别人穿过了，而且闻上去有股体臭味儿，还是好多种体臭混合在一起那种感觉。这是不是很奇怪（笑）。不过我还是很幸运的，我跟大多数影迷之间的互动还都是很积极向上的。但衬衫那件事确实是真的，而且一直困扰着我，我总也想不明白这到底是什么意思（笑）。


作者：Brent Simon   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑衣人 克里斯·海姆斯沃斯 专访
关注时光网微信

相关电影/影人

克里斯·海姆斯沃斯

克里斯·海姆斯沃斯

Chris Hemsworth

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

黑衣人：全球追缉

黑衣人：全球追缉 (2019)

6.8

导演：F·加里·格雷

主演：克里斯·海姆斯..

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

中国科幻片《上海堡垒》新预告外星母舰入侵

鹿晗舒淇与捕食者开战 这里是人类最后的希望

短短一分多钟，预告中的战争景象不断给人带来视觉冲击。
2

第22届上海国际电影节开幕式红毯

《八佰》未放映剧组仍走红毯 舒淇佟丽娅等争艳

62
众多中外电影人走上红毯，很多还带来了自己的最新作品。
3

她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！

黑木光昭和风写真曝光 成绩不达标遗憾留级

27
被日媒成为“神之美少女”的18岁模特、演员黑木光最新写..
4

2019中国电影票房收入同比减少16亿

观众不爱看电影了？8年来市场增速首度为负

今年截止6月15日，内地总票房是290亿元（包含服务费），..
5

日本人到底有多爱“三国”？！

《赤壁》比中国更卖座 游戏层出不穷

看日本人玩转儿“三国”IP。

查看更多