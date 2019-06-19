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2019万达之夜：时光网衍生品再出发

坚持IP+核心战略 挖掘"国博"藏品文创开发

2019-06-19 20:22:06 来源：Mtime时光网

时光网作为万达影视集团旗下核心衍生品平台，在近年的衍生品市场中取得了非常亮眼的成绩，也是万达影视未来发力的重要一环。
      时光网讯 2019年6月19日晚，作为上海国际电影节的重头节目，“万达之夜”在上海盛大开幕。万达影视集团总裁兼万达电影总裁曾茂军以题为“万物生长”的主题演讲，回顾了万达影视集团于去年一年中，在电影市场上所做出的努力，以及在未来几年里将要持续坚守的战略与布局。


“万达之夜”活动现场

      曾茂军介绍，2019年万达影视集团将“内容生长”定位为IP+的核心战略，通过“内容”+“实景娱乐”+“衍生品运营”的手段，从而去发掘IP生长的无限可能。

      时光网作为万达影视集团旗下核心衍生品平台，在近年的衍生品市场中取得了非常亮眼的成绩，也是万达影视未来发力的重要一环。

      时光网自2015年推出正版电影衍生品商城。经过几年的发展，时光网已经成为国内电影衍生品行业的领跑者，提供国内外正版电影衍生品，覆盖了玩具模型、数码配件、服装服饰、家居日用等品类，是产品线最广、覆盖电影品牌和形象最多，也是目前国内唯一的电影垂直电商。


“万达之夜”《魔兽》衍生品展区

      2016年，时光网从传奇拿下了《魔兽》电影衍生品全品类的独家授权，从生活用品到数码到玩具到家具.品类丰富。 而《魔兽》映前周边销售超过亿元的热卖也使其成为2016年IP周边经典案例。

      时光网拥有一条涵盖设计-研发-生产-销售的全套系统，以及一条覆盖线上和线下的完整销售体系，将各种类型的销售场景都包罗其中。

      在销售环节，时光网也搭建了全平台的销售网络。线下销售根植万达院线，线上则以“影时光天猫旗舰店”、“万影迷天猫旗舰店”为最主要的线上销售渠道。

      “影时光旗舰店”和“万影迷旗舰店”是时光网在天猫渠道开设的电影周边商城，售卖万达影视集团自行研发、联合开发及采购的电影、文创相关周边商品，以打造国内高品质、高设计感、真实还原的正版电影周边，传播电影文化为己任，持续不断地在万达衍生品零售环节上助力整个IP产业链的发展与共赢，从而打通内容与零售，拉动线上与线下，实现了衍生品从生产到销售的闭环。


“万达之夜”《大侦探皮卡丘》衍生品展区

      2019年，兄弟公司传奇影业两部重磅作品《大侦探皮卡丘》、《哥斯拉2：怪兽之王》接连在内地上映，分别取得了6.37亿、8.72亿的票房成绩。时光网开发、销售的相关电影衍生品也在市场中大卖，既对电影的推广起到了推波助澜的作用，也为电影提供了更多的盈利渠道。最重要的，让看完电影后仍然意犹未尽的影迷们获得了满足。


“万达之夜”《全职高手》衍生品展区

      如今，时光网的衍生品业务已经进一步延伸，与《全职高手》等经典网络文学作品也达成了深度合作。未来更有望与国家博物馆等影视、文学之外的机构合作，挖掘历史文物衍生品的可能性。文创产业是当下的热门产业，国家博物馆拥有140万件藏品，其中蕴含的文化价值和商业价值不言而喻。

      2019年，万达影视集团将持续践行W+战略部署，将在“W+”“IP+”和“菁英＋”的三驱动下持续发展。时光网也将继续在衍生品业务上发力，为衍生品行业的发展贡献自己的一份力量。

   编辑：羊羊

关键词： 万达影视 时光网 衍生品
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