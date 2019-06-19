万达影视集团总裁兼万达电影总裁曾茂军面向外界回顾了万达影视集团去年在电影市场上所做出的努力，以及在未来几年里将要持续坚守的战略与布局。









“万物生长”之产业生长

W+战略再升级 万达2019年片单露真容





万达影视集团自成立以来，全球票房累计254亿美金，2018年万达影业出品电影共计15部，3部影片跻身年度票房TOP5。









同时，万达影视集团正式公布2019年的重点项目片单，“唐探宇宙”、“寻龙诀宇宙”以及“怪兽宇宙”尤为吸睛。











“万物生长”之内容生长

IP引领实景娱乐+衍生 实现产业链全贯通





万达影视集团是一个集院线终端平台、传媒营销平台、影视IP平台、线上业务平台、影游互动平台为一体的五大业务平台，实现了上下游全产业链的贯穿和打通。2019年万达影视集团将“内容生长”定位为IP+的核心战略，通过“内容”+“实景娱乐”+“衍生品运营”的手段，从而去发掘IP生长的无限可能。









衍生品展台

衍生品吸引驻足









和实景娱乐一样，衍生品的运营也是万达影视集团在打通全IP产业链的过程中，至关重要的一张王牌。作为全球获得最多IP衍生品的授权平台，万达影视集团旗下的时光网拥有一条涵盖设计-研发-生产-销售的全套系统。





“万物生长”之人才生长

“菁英+”计划实行两年成果显现





2017年万达影视推出了“菁英+”五年战略。致力于发掘和培养影视行业内各专业人才，全力助推中国电影工业化升级。

















“万物生长”之合作共生

重量级合作伙伴助力











在“茂军会客厅”环节，曾茂军和莅临现场的多位嘉宾一起，分享了对于影视行业的见解与思考。









多种类型的尝试，多位导演的合作，彰显了万达影视集团在影视剧上探索更多类型，缔造更多精品的决心和诚意。

编辑：hello王小羊