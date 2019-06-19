时光网讯
6月19日晚，一年一度的“万达之夜”于上海盛大开幕，万达影视集团总裁兼万达电影总裁曾茂军
面向外界回顾了万达影视集团去年在电影市场上所做出的努力，以及在未来几年里将要持续坚守的战略与布局。
“万物生长”之产业生长
W+战略再升级 万达2019年片单露真容
万达影视集团自成立以来，全球票房累计254亿美金，2018年万达影业出品电影共计15部，3部影片跻身年度票房TOP5。
除电影业务之外，万达影视集团在国产电视剧领域也持续发力，旗下的新媒诚品2018年出品的电视剧《正阳门下小女人》
在首播当日收视破1，播出期间一直稳居收视榜首，豆瓣评分8.3，取得2018年全国卫视电视剧收视排名第三，斩获第25届上海电视节白玉兰奖最佳女主角。
同时，万达影视集团正式公布2019年的重点项目片单，“唐探宇宙”、“寻龙诀宇宙”以及“怪兽宇宙”尤为吸睛。
“万物生长”之内容生长
IP引领实景娱乐+衍生 实现产业链全贯通
万达影视集团是一个集院线终端平台、传媒营销平台、影视IP平台、线上业务平台、影游互动平台为一体的五大业务平台，实现了上下游全产业链的贯穿和打通。2019年万达影视集团将“内容生长”定位为IP+的核心战略，通过“内容”+“实景娱乐”+“衍生品运营”的手段，从而去发掘IP生长的无限可能。
以《唐人街探案》
系列为例，它已成为国产原创喜剧探案IP第一品牌，除了在2020年春节档《唐人街探案3》
即将上映之外，网剧、动画、游戏等以启动全面开发计划。
除去IP内容之外，万达影视集团在实景娱乐和衍生品运营上也持续发力，以“共营法则”链接了整个IP生态圈。今年，著名的电影IP《侏罗纪世界》
的实景娱乐项目将在万达体系里落地。
和实景娱乐一样，衍生品的运营也是万达影视集团在打通全IP产业链的过程中，至关重要的一张王牌。作为全球获得最多IP衍生品的授权平台，万达影视集团旗下的时光网拥有一条涵盖设计-研发-生产-销售的全套系统。
“万物生长”之人才生长
“菁英+”计划实行两年成果显现
2017年万达影视推出了“菁英+”五年战略。致力于发掘和培养影视行业内各专业人才，全力助推中国电影工业化升级。
目前万达影视初步建立了国内外顶尖智库，为青年电影人保驾护航。至今“菁英+”计划已签约3位青年导演及35名青年编剧，签约导演白雪首部作品《过春天》
，豆瓣评分7.8，屡获国际国内电影节大奖，签约导演王磊纪录片作品《飞机下的蛋》，斩获2018CNEX／CCDF华人纪录片提案大会邀请奖。
“万物生长”之合作共生
重量级合作伙伴助力
在“茂军会客厅”环节，曾茂军和莅临现场的多位嘉宾一起，分享了对于影视行业的见解与思考。
著名制作人及编剧郝金明（代表作《正阳门下》系列）、著名导演李少红
（代表作《四十不惑》
）、黄建新
（代表作《建军大业》
）和在场媒体及业内人士一起，介绍了与万达影视集团即将展开的合作，李少红担任总导演的历史战争题材电影《解放了》
，以及黄建新执导的电影《奇袭白虎团》，都是万达影视集团备受瞩目的重头戏。
多种类型的尝试，多位导演的合作，彰显了万达影视集团在影视剧上探索更多类型，缔造更多精品的决心和诚意。
编辑：hello王小羊