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万达之夜勾勒产业新未来!万物生长大局初成

重磅片单发布 打造"唐探""寻龙诀""怪兽"三大宇宙

2019-06-19 23:10:56 来源：Mtime时光网

万达影视集团总裁兼万达电影总裁曾茂军面向外界回顾了万达影视集团去年在电影市场上所做出的努力，以及在未来几年里将要持续坚守的战略与布局。
　　时光网讯  6月19日晚，一年一度的“万达之夜”于上海盛大开幕，万达影视集团总裁兼万达电影总裁曾茂军面向外界回顾了万达影视集团去年在电影市场上所做出的努力，以及在未来几年里将要持续坚守的战略与布局。


“万物生长”之产业生长
W+战略再升级  万达2019年片单露真容 

　　万达影视集团自成立以来，全球票房累计254亿美金，2018年万达影业出品电影共计15部，3部影片跻身年度票房TOP5。

　　除电影业务之外，万达影视集团在国产电视剧领域也持续发力，旗下的新媒诚品2018年出品的电视剧《正阳门下小女人》在首播当日收视破1，播出期间一直稳居收视榜首，豆瓣评分8.3，取得2018年全国卫视电视剧收视排名第三，斩获第25届上海电视节白玉兰奖最佳女主角。

　　同时，万达影视集团正式公布2019年的重点项目片单，“唐探宇宙”、“寻龙诀宇宙”以及“怪兽宇宙”尤为吸睛。



 “万物生长”之内容生长
IP引领实景娱乐+衍生 实现产业链全贯通

　　万达影视集团是一个集院线终端平台、传媒营销平台、影视IP平台、线上业务平台、影游互动平台为一体的五大业务平台，实现了上下游全产业链的贯穿和打通。2019年万达影视集团将“内容生长”定位为IP+的核心战略，通过“内容”+“实景娱乐”+“衍生品运营”的手段，从而去发掘IP生长的无限可能。

　　以《唐人街探案》系列为例，它已成为国产原创喜剧探案IP第一品牌，除了在2020年春节档《唐人街探案3》即将上映之外，网剧、动画、游戏等以启动全面开发计划。

衍生品展台
衍生品吸引驻足

　　除去IP内容之外，万达影视集团在实景娱乐和衍生品运营上也持续发力，以“共营法则”链接了整个IP生态圈。今年，著名的电影IP《侏罗纪世界》的实景娱乐项目将在万达体系里落地。

　　和实景娱乐一样，衍生品的运营也是万达影视集团在打通全IP产业链的过程中，至关重要的一张王牌。作为全球获得最多IP衍生品的授权平台，万达影视集团旗下的时光网拥有一条涵盖设计-研发-生产-销售的全套系统。

 “万物生长”之人才生长
  “菁英+”计划实行两年成果显现

　　2017年万达影视推出了“菁英+”五年战略。致力于发掘和培养影视行业内各专业人才，全力助推中国电影工业化升级。

　　目前万达影视初步建立了国内外顶尖智库，为青年电影人保驾护航。至今“菁英+”计划已签约3位青年导演及35名青年编剧，签约导演白雪首部作品《过春天》，豆瓣评分7.8，屡获国际国内电影节大奖，签约导演王磊纪录片作品《飞机下的蛋》，斩获2018CNEX／CCDF华人纪录片提案大会邀请奖。



“万物生长”之合作共生
重量级合作伙伴助力



　　在“茂军会客厅”环节，曾茂军和莅临现场的多位嘉宾一起，分享了对于影视行业的见解与思考。

　　著名制作人及编剧郝金明（代表作《正阳门下》系列）、著名导演李少红（代表作《四十不惑》）、黄建新（代表作《建军大业》）和在场媒体及业内人士一起，介绍了与万达影视集团即将展开的合作，李少红担任总导演的历史战争题材电影《解放了》，以及黄建新执导的电影《奇袭白虎团》，都是万达影视集团备受瞩目的重头戏。

　　多种类型的尝试，多位导演的合作，彰显了万达影视集团在影视剧上探索更多类型，缔造更多精品的决心和诚意。

   编辑：hello王小羊

关键词： 万达影视 万达之夜 年度片单
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