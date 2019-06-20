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千人千种解读，电影《第四面墙》展映

一部平行宇宙的故事入围上影节亚新奖

2019-06-20 02:27:57 来源：Mtime时光网

编剧齐晧认为:“这就是一部平行宇宙的故事，当A世界的你与B世界的你相遇融合，降临到C世界，C世界的你是否可以接纳且和解？”
　　时光网讯  由张翀张波编剧并执导、齐晧编剧，刘陆王紫逸主演的心理现实电影《第四面墙》继日前公布在上海电影节亚洲新人奖单元入围后，正式展映。

　　6月19日，影片完成第二场展映后，导演张翀、张波，编剧齐晧，制片人禹芳亮相，与观众互动。现场观众带着数种解读与主创互动，完全不同的想法与答案主创都全盘接受，表示，“我们创作者都是怀着不同的初衷创作了这部电影，我们相信，一千位观众，会有一千种不同的解读。”

　　电影《第四面墙》讲述了刘陆饰演的梅花鹿饲养员猛然发现平行世界中的另一个自己，为抓住这次与自我、家庭、世界的和解的机会，不惜揭开20年前的伤疤，寻找自我救赎的故事。



　　“有的故事是药，我有病，我喜欢”——这条出自网友张铁冰的评论引起了主创的关注，张波导演表示，“我非常开心，也很感动，这部电影能让人有治愈的效果。其实在这次马达加斯加之行前，焦虑困扰了我很久，这次旅行和创作过程也给我自身带来了治愈效果。”

　　而另一条讲述“心理现实”的评论则引起了张翀导演的关注，直言：“我看到这样的评论很高兴，有人能看到心理现实。一开始我们是从一个女性的视角，讲述曾经的伤痛，如何面对真正的自己和接受现实。其实每个人都这样，每个人都会有自己不堪回首的回忆，如果不能正确面对，会生活比较糟糕。一旦正视自己，世界就会颠覆，这是特别重要的事。”

　　而编剧齐晧则认为，“这就是一部平行宇宙的故事，当A世界的你与B世界的你相遇融合，降临到C世界，C世界的你是否可以接纳且和解？”三位主创的创作初衷完全不同，引得观众十分好奇，导演张翀表示：“《第四面墙》就是这样的电影，一千个人会有一千种解读，而当你二刷、三刷的时候，都会得到不同的答案。“

　　《第四面墙》映后，不少观众带着刁钻疑问向主创发难。有一位观众表示，自己连续两天看了两遍，发现了很多密码，比如丢失的鹿编号042是宇宙终极问题的答案，被舞台掩埋的时钟是否证明了女主角丢失了时间，主创们对观众的细致感到很是佩服，“这些密码都是我们潜心埋藏的，让观众能判断现实与虚幻的区别，但如果你仔细看，还会有更多的密码，把这个迷宫一样的电影层层揭秘。”

　　“最终还是情感的归宿”，张波导演对影片下了如此定论，“无论是多么复杂的解构和叙事，我们最终想要的还是观众找到情感的归宿。”

　　而很多台下的观众也表示，虽然90分钟的电影简单紧凑，前半段悬疑紧张，让人充满好奇，最后一部分的情感和解却让观众忍不住纷纷落泪，想象力十足的同时也得到情感发泄的出口。

   编辑：hello王小羊

关键词： 第四面墙 展映
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