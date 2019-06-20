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"烈火英雄""决胜时刻""中国机长"组团亮相

“中国骄傲三部曲”献礼新中国成立七十周年

2019-06-20 09:01:46 来源：Mtime时光网

“中国骄傲三部曲”——《烈火英雄》《决胜时刻》和《中国机长》组团亮相上海国际电影节，揭开神秘面纱。
　　时光网讯  2019年是新中国成立七十周年，是习近平总书记在京举行文艺工作座谈会并发表重要讲话五周年，也是博纳影业成立二十周年。6月19日，“中国骄傲三部曲”——《烈火英雄》《决胜时刻》《中国机长》组团亮相上海国际电影节，揭开神秘面纱。

《烈火英雄》
演员近距离接触火场，致敬“这个时代最可爱的人”




　　当天作为“中国骄傲三部曲”第一个亮相的，是改编自鲍尔吉.原野长篇报告文学《最深的水是泪水》、展现消防员真实救火工作的《烈火英雄》。定于今年8月1日建军节上映。

　　中国消防协会王鹏翔主任表示，《烈火英雄》是首部大规模聚焦中国消防官兵的现实主义题材的影片，也是首次将史无前例的火场营救呈现在大屏幕上。

　　监制刘伟强说，很荣幸成为电影监制，导演陈国辉对所有主创表示感谢，主演杜江称：“为这部电影拼命是应该的，因为我们的消防员都在为了保护人民的生命财产安全拼命，我们作为演员，也应该把自己的生命拿出来奉献给这部电影。”

　　欧豪说：“消防员就是离我们最近的超级英雄，因为有他们在我们才会安心。”在片中饰演消防员家属的谭卓表示：“消防员家属眼看着最爱的人奔赴最危险的火场，那种痛和煎熬是难以言喻的，所以也要借这部电影向所有消防员家属致敬。”

《决胜时刻》
聚焦北京香山双清别墅，回顾七十年前风云际会



　　“中国骄傲三部曲”的第二部《决胜时刻》，将于今年9月12日中秋节在全国上映。电影有着强大的台前幕后阵容：演员方面，唐国强刘劲黄景瑜王丽坤濮存昕刘之冰马晓伟曹炳琨秦岚林永健聂远杜江马天宇、吴皓宸、高曙光、赵燕国彰等都奉献表演；

　　幕后，曾担任《建国大业》《建党伟业》《建军大业》导演和监制的黄建新，曾经执导“五个一工程”获奖影片《百团大战》的宁海强，曾创作电影《明月几时有》《邪不压正》的著名编剧何冀平，曾策划推出电影《建国大业》《离开雷锋的日子》等经典之作的艺术总监张和平，曾与张艺谋合作过《英雄》《十面埋伏》《满城尽带黄金甲》的著名美术指导霍廷霄，曾获第31届中国电影金鸡奖最佳摄影的摄影指导邵丹，联手保驾护航。

　　从1995年起就在影视作品中饰演周总理的演员刘劲此次再次饰演周总理，且跟秦岚、黄景瑜、王丽坤等年轻演员都有对手戏，他对这些演员给予了高度肯定。

　　当天黄景瑜成了前辈演员们重点表扬的对象，刘劲称赞他不拍戏的时候也穿着军装军帽，只为找到角色的感觉；黄建新也透露黄景瑜高烧39度还在坚持拍戏。黄景瑜则表示：“跟黄导比起来这真的不算什么，我到现在熬夜拍戏还是拼不过黄导！”

《中国机长》
敬畏生命的力量，让中国民航人完成“奇迹备降”



　　当天作为“中国骄傲三部曲”压轴亮相的，是根据2018年5月14日四川航空8633航班机组成功处置特情真实事件改编的影片《中国机长》，将于9月30日全国公映。

　　中国民用航空局副局长董志毅表示：“中国民航局非常重视《中国机长》的拍摄工作，为了讲好英雄故事，中国民航有上千名工作人员直接和间接参与了协拍工作，在电影创作前期采访，素材搜集和体验生活，剧本把握和把关，乃至实地拍摄，场景协调等方面全力支持和配合，用我们实际行动表达对英雄的敬仰和学习。”

　　当天刘伟强笑称：“拍了这么多年电影，这个确实是比较难的一部，但有压力是好事，会推动我把这个故事拍好。”在片中饰演乘务长的袁泉透露，这部电影让自己深刻体会到了“起落安妥”四个字的意义：“生命中每个人都有起起落落的瞬间，如果能以安妥作为一个结点，那就是非常幸运的，中国民航人对所有乘客做了这样的承诺，也做到了。”

　　阿里影业作为“中国骄傲三部曲”的联合出品方，昨天也出席了发布会，阿里大文娱总裁、优酷总裁、阿里影业董事长樊路远表示：“这三部影片既是为新中国成立七十周年的华诞献礼，也是送给全中国的电影观众，希望三部电影都能取得好的成绩。” 阿里影业旗下的用户观影决策平台淘票票，还有望推出“三部曲”的观影套票。

   编辑：hello王小羊

关键词： 烈火英雄 决胜时刻 中国机长
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