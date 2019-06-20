“中国骄傲三部曲”——《烈火英雄》《决胜时刻》和《中国机长》组团亮相上海国际电影节，揭开神秘面纱。





《烈火英雄》

演员近距离接触火场，致敬“这个时代最可爱的人”















当天作为“中国骄傲三部曲”第一个亮相的，是改编自鲍尔吉.原野长篇报告文学《最深的水是泪水》、展现消防员真实救火工作的《烈火英雄》。定于今年8月1日建军节上映。





中国消防协会王鹏翔主任表示，《烈火英雄》是首部大规模聚焦中国消防官兵的现实主义题材的影片，也是首次将史无前例的火场营救呈现在大屏幕上。













《决胜时刻》

聚焦北京香山双清别墅，回顾七十年前风云际会



















从1995年起就在影视作品中饰演周总理的演员刘劲此次再次饰演周总理，且跟秦岚、黄景瑜、王丽坤等年轻演员都有对手戏，他对这些演员给予了高度肯定。





当天黄景瑜成了前辈演员们重点表扬的对象，刘劲称赞他不拍戏的时候也穿着军装军帽，只为找到角色的感觉；黄建新也透露黄景瑜高烧39度还在坚持拍戏。黄景瑜则表示：“跟黄导比起来这真的不算什么，我到现在熬夜拍戏还是拼不过黄导！”





《中国机长》

敬畏生命的力量，让中国民航人完成“奇迹备降”











当天作为“中国骄傲三部曲”压轴亮相的，是根据2018年5月14日四川航空8633航班机组成功处置特情真实事件改编的影片《中国机长》，将于9月30日全国公映。





中国民用航空局副局长董志毅表示：“中国民航局非常重视《中国机长》的拍摄工作，为了讲好英雄故事，中国民航有上千名工作人员直接和间接参与了协拍工作，在电影创作前期采访，素材搜集和体验生活，剧本把握和把关，乃至实地拍摄，场景协调等方面全力支持和配合，用我们实际行动表达对英雄的敬仰和学习。”









阿里影业作为“中国骄傲三部曲”的联合出品方，昨天也出席了发布会，阿里大文娱总裁、优酷总裁、阿里影业董事长樊路远表示：“这三部影片既是为新中国成立七十周年的华诞献礼，也是送给全中国的电影观众，希望三部电影都能取得好的成绩。” 阿里影业旗下的用户观影决策平台淘票票，还有望推出“三部曲”的观影套票。

编辑：hello王小羊