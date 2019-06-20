时光网讯
看来漫威和索尼的新合作又成功了，《蜘蛛侠：英雄远征》
的首波社交媒体短评已经出炉，虽然没有《复联4》那么大爆，但看上去还不错！有些观众称之为“MCU中最漫画的电影”。《复仇者联盟4：终局之战》
近日将重新上映，包含未曝光的全新电影片段，既为了冲一冲票房纪录，也为了让《英雄远征》的观众们更加做好准备吧。
在《英雄远征》中，“荷兰弟”汤姆·赫兰德
饰演的彼得·帕克虽然还是高中生，但他不再是《蜘蛛侠：英雄归来》
里面那个不谙世事的小孩子了，他的人生导师托尼·史塔克也走了。彼得只想去欧洲过个平凡的暑假，但看来电影中，这种事情是永远不会发生的。
为了阻止反派“元素众”（The Elementals），尼克·弗瑞局长带来了由杰克·吉伦哈尔
饰演的神秘客，元素众此时正在欧洲兴风作浪，正是他们毁掉了神秘客的故乡。我们都很想知道，神秘客是不是其实才是幕后的真正大boss，但下面这些口碑twitter都是不含剧透的。
在观众们给出的短评中，荷兰弟和老吉的组合让人意外惊喜，赞达亚对于MJ的诠释得到了赞扬，粉丝们也很高兴这回她的角色更重要了。不过也有人认为，本片无法逃离《蜘蛛侠：平行宇宙》
的影子，并且觉得影片开头节奏有点儿慢，不过第二幕和第三幕非常好看，至少有3场让人大吃一惊的戏份。总体来说，MCU第三阶段的这部收官之作，评价还是让人满意的。
友情提示，本片最后片尾有两个彩蛋，不过不知道内地上映版本如何。（至少肯定不能光有山洞里的打铁声了吧！）据说第一个彩蛋被评为MCU历史最佳！
“电影开头不错，之后渐入佳境，高潮部分是漫威单兵电影最佳之一，
荷兰弟现在是、以后也是最棒的蜘蛛侠。必看。”
“我从1995年就开始读《蜘蛛侠》漫画了，他的电影好看我就放心了。我没想好《英雄远征》是不是比《平行宇宙》好看，但肯定是最棒的蜘蛛侠真人电影。
老吉作为复杂的角色神秘客，演得优秀极了，
赞达亚这一次作为MJ，戏份多了不少，也带来了深度。”
“我下巴都惊掉了，然后又掉了一遍，真的是范式转换。
漫威最‘漫画’的电影，第二、第三幕非常杰出，
片尾两个彩蛋会让我的大脑铭记很久，我等不及至少看三遍这个片儿。”
“超爱《英雄远征》，我是神秘客的粉丝，老吉演得很成功。至于《复联4》之后，这个世界是怎么运作得，《英雄远征》解释得很聪明，也很有趣。”
“《英雄远征》很棒！老吉穿上制服，变成了神秘客本客，太出彩了。
在《复联4》的沉重之后，本片让人很提神，片尾彩蛋必看，会让你炸了的。”
“《英雄远征》把山姆·雷米的《蜘蛛侠2》拉下神坛，
现在是我最爱的《蜘蛛侠》电影。但我不能告诉你我为什么这么喜欢，
不然就剧透了。老吉太棒了，荷兰弟再一次证明了自己是当代最佳蜘蛛侠，棒！”
神秘客霸气登场迎敌
神秘客与蜘蛛侠初相识
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蜘蛛侠接到出击任务