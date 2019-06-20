





















友情提示，本片最后片尾有两个彩蛋，不过不知道内地上映版本如何。（至少肯定不能光有山洞里的打铁声了吧！）据说第一个彩蛋被评为MCU历史最佳！





“电影开头不错，之后渐入佳境，高潮部分是漫威单兵电影最佳之一，

荷兰弟现在是、以后也是最棒的蜘蛛侠。必看。”







“我从1995年就开始读《蜘蛛侠》漫画了，他的电影好看我就放心了。我没想好《英雄远征》是不是比《平行宇宙》好看，但肯定是最棒的蜘蛛侠真人电影。 “我从1995年就开始读《蜘蛛侠》漫画了，他的电影好看我就放心了。我没想好《英雄远征》是不是比《平行宇宙》好看，但肯定是最棒的蜘蛛侠真人电影。

老吉作为复杂的角色神秘客，演得优秀极了，

赞达亚这一次作为MJ，戏份多了不少，也带来了深度。”







“我下巴都惊掉了，然后又掉了一遍，真的是范式转换。 “我下巴都惊掉了，然后又掉了一遍，真的是范式转换。

漫威最‘漫画’的电影，第二、第三幕非常杰出，

片尾两个彩蛋会让我的大脑铭记很久，我等不及至少看三遍这个片儿。”







“超爱《英雄远征》，我是神秘客的粉丝，老吉演得很成功。至于《复联4》之后，这个世界是怎么运作得，《英雄远征》解释得很聪明，也很有趣。” “超爱《英雄远征》，我是神秘客的粉丝，老吉演得很成功。至于《复联4》之后，这个世界是怎么运作得，《英雄远征》解释得很聪明，也很有趣。”







“《英雄远征》很棒！老吉穿上制服，变成了神秘客本客，太出彩了。 “《英雄远征》很棒！老吉穿上制服，变成了神秘客本客，太出彩了。

在《复联4》的沉重之后，本片让人很提神，片尾彩蛋必看，会让你炸了的。”







“《英雄远征》把山姆·雷米的《蜘蛛侠2》拉下神坛， “《英雄远征》把山姆·雷米的《蜘蛛侠2》拉下神坛，

现在是我最爱的《蜘蛛侠》电影。但我不能告诉你我为什么这么喜欢，

不然就剧透了。老吉太棒了，荷兰弟再一次证明了自己是当代最佳蜘蛛侠，棒！”





神秘客霸气登场迎敌





神秘客与蜘蛛侠初相识





神秘客与蜘蛛侠深夜谈心





神秘客与蜘蛛侠握手组队





双雄角色海报（竖版）





蜘蛛侠接到出击任务



