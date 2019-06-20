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《寂静之地2》开机！续集将解开前作谜团

艾米莉携一双儿女回归 诺兰御用男星加盟

2019-06-20 10:09:51 来源：Mtime时光网

《寂静之地2》正式开拍，艾米莉·布朗特携一堆子女回归，诺兰御用男星希里安·墨菲加盟。续集故事会继续关注主角一家，第一部没有具体展现的怪兽来源谜团有望得到解释。

　　时光网讯 惊悚片《寂静之地2》昨日亮相CineEurope电影产业会，派拉蒙展示了导演约翰·卡拉辛斯基从制作现场发来的视频，宣布续集正式开拍！

　　《寂静之地2》将继续关注主角一家的经历，并拓展到外围世界发生的故事。第一部没有具体展现的怪兽来源谜团有望在续集里得到解释。

前作一家人回归

　　续集仍然由约翰·卡拉辛斯基编剧并执导，女主角艾米莉·布朗特、扮演一对子女的诺亚·尤佩米莉森·西蒙斯均会回归。

　　诺兰御用男星希里安·墨菲《黑暗骑士》三部曲、《敦刻尔克》《浴血黑帮》）已经加入续集，他将出演一个关键角色。

希里安·墨菲加入续集

中文预告

　　约翰·卡拉辛斯基自编自导自演的《寂静之地》是去年最火爆的惊悚片，1700万美元超低成本回收了3.4亿美元全球票房。影片去年在中国内地上映，取得了2.2亿元人民币的票房成绩。

　　《寂静之地2》已提档2020年3月20日上映。

   编辑：HAHA

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关键词： 寂静之地2 开机
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寂静之地2

寂静之地2 (2020)

0.0

导演：约翰·卡拉辛斯基

主演：艾米莉·布朗特

在线播放

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Emily Blunt

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