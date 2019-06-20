《寂静之地2》正式开拍，艾米莉·布朗特携一堆子女回归，诺兰御用男星希里安·墨菲加盟。续集故事会继续关注主角一家，第一部没有具体展现的怪兽来源谜团有望得到解释。









《寂静之地2》将继续关注主角一家的经历，并拓展到外围世界发生的故事。第一部没有具体展现的怪兽来源谜团有望在续集里得到解释。





前作一家人回归













希里安·墨菲加入续集





中文预告 约翰·卡拉辛斯基自编自导自演的《寂静之地》是去年最火爆的惊悚片，1700万美元超低成本回收了3.4亿美元全球票房。影片去年在中国内地上映，取得了2.2亿元人民币的票房成绩。





《寂静之地2》已提档2020年3月20日上映。