2019-06-20 10:10:38 来源：Mtime时光网
作者：小火纸 编辑：小火纸
Keanu Reeves
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Kevin Feige
导演：赵婷
主演：理查德·麦登
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dis·
11分钟前
哨兵了解一下？
康永时光
16分钟前
奇异他来演也不错。。
喜欢说真话
20分钟前
玛德，复仇4拍完了，演漫威晚了，漫威大佬都退休了！(┬＿┬)
zoujia
32分钟前
基努最近火的一塌糊涂啊~期待特攻3
西林游虾
44分钟前
超级期待~
donychow
58分钟前
如果奇异博士是他演，估计票房高一倍。
这个名字6爆了15分钟前
哈哈，吹牛不打草稿
坂井泉水
1小时前
演真满大人......你们还记得那个钢3后的短片么.......
楊颿27分钟前
满大人据说是甄子丹。
jun_sky
什么时候再重温一下生死时速，当时觉得很好看。
酷酷豆豆7分钟前
现在依然觉得不错，90分钟的电影 全程无尿点 紧张到极致！
甄子姐姐爬出电视机
“You're breath-taking!”
只吐不喷那是不可能的
鸡撸的气质应该适合扮演漫威神明，或者新的超级反派，演正派应该没戏
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