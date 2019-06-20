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凯文费奇：漫威一直想和基努里维斯合作

传闻基努加盟《永恒族》 曾谈过奇异博士

2019-06-20 10:10:38 来源：Mtime时光网

漫威CEO：我们几乎每部片都和基努里维斯聊过，但没找到最合适的合作模式。
　　基努里维斯在《两大无猜》

　　时光网讯 随着《疾速追杀》三部曲全球大卖，曾因《生死时速》《黑客帝国》红遍全球的基努·里维斯再度跻身好莱坞一线，55岁的他更被誉为“互联网最佳男友“。

　　前不久有传闻他将加盟漫威《永恒族》，近日漫威影业CEO凯文·费奇被外媒问到这个问题时不置可否“漫威几乎每部片都和他聊过，我不知道啥时候能合作成。如果基努要加入MCU，我想我们得找到最合适的方式。”



　　事实上，2014年时漫威曾和基努·里维斯谈过《奇异博士》，当时竞争对手还挺多：包括最后胜出的本尼迪克特·康伯巴奇、伊万·麦克格雷格、华金·菲尼克斯等。


　　基努当年曾回应：“我喜欢这部电影的想法，平时我就经常去看超级英雄电影，小时候也是看漫画书长大的。”不过里维斯表示他并不知道“奇异博士”这一动漫人物：“我小时候从没有看过他的漫画，我接下来要回去读一读。”

　　最终基努没有加盟MCU，但在《疾速追杀》中扮演约翰·威克（John Wick）依旧赢得影迷，尤其是男星影迷的喜爱。去年《复仇者联盟3》之后，更有各路粉丝恶搞约翰·威克对战灭霸的图。

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作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 漫威影业 MCU 凯文费奇 基努里维斯 奇异博士
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