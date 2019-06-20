漫威CEO：我们几乎每部片都和基努里维斯聊过，但没找到最合适的合作模式。





















基努当年曾回应：“我喜欢这部电影的想法，平时我就经常去看超级英雄电影，小时候也是看漫画书长大的。”不过里维斯表示他并不知道“奇异博士”这一动漫人物：“我小时候从没有看过他的漫画，我接下来要回去读一读。”









谁见到我的狗了吗？