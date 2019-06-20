在上影节的电影论坛暨展览会上，行业大咖们介绍了5G将对电影宣发和传输方式带来的影响，阐述了5G时代电影产业的更多可能。

时光网讯





开幕式论坛上，各位嘉宾围绕“中国电影业深化改革与创新发展”的主题，就影响到影院行业发展的政策、趋势、变革和热点问题进行深入地交流与研判。在这场电影发行放映行业的盛宴上，凤凰云祥CEO王宏波带着对5G的思考阐述了5G时代电影产业的更多可能。





科技承载想象

5G时代一切皆有可能





1G让我们进入语音时代，2G让我们进入文本时代，3G让我们进入多媒体时代，当下正处于的4G无线宽带时代则让移动支付、互联网视频等业务涌现。而下一个阶段，将进入5G时代，“实际上5G时代的定义是物联网时代”，王宏波从技术的专业角度讲述了5G的“高带宽、低延时、广连接”三大特点。





在5G商用牌照发放之后，“5G+电影”成为影视行业讨论的新热点。现场王宏波在“科技承载想象，5G商用元年或将开启电影产业变革”的演讲中，从技术层面分析了5G时代，电影产业的机遇与挑战。他表示，5G的到来，对电影制作环节、创作者生产模式、观影方式、观众消费模式、影院终端、宣发及传输方式等方面将产生正向的推动。





此外，王宏波重点介绍了5G将对电影宣发和传输方式带来的影响。当下电影行业现有的拷贝传输方式，在5G的环境下已经趋于落后，国内外均有对5G网络传输的试验。而凤凰云祥推出的飞鱼快传则是针对电影数字拷贝研发的分发传输系统，它可以通过网络安全、经济、高效的对影片进行分发传输，实现让制片方无需拷贝母盘，让发行方无需快递硬盘，让影院方无需回寄硬盘。





现场他还向大家科普了5G所覆盖的应用领域，“EMBB、MMTC、URLLC这几种方式使5G针对不同的应用领域所设计基础规范，涵盖了智能城市、智能工厂、智慧政府、智能公共事业、智能医疗、智能教育等等。”





4G时代来临之前，谁都不曾想到移动支付会改变我们的生活方式，短视频会迎来爆发。而现在，当我们处于5G来临的当口畅想未来，依旧难以跳脱出现有的思维，正如王宏波所说：“创新变革，不止于此，5G时代一切皆有可能。”





技术变革影响行业布局

5G让发行更简单、高效





“每一次技术革新都会带来整个行业的变化”，6月19日下午，王宏波出席CinemaS2019以“5G背景下的影院技术发展趋势探讨”为主题的圆桌论坛，同中国电影发行放映协会技术专家杨雪培、中国联通网络技术研究院新媒体应用研发室主任王彬、大地院线董事方斌、深圳市环球数码科技有限公司总经理吴晖、中影环球（北京）科技有限公司总经理林晓飞5位行业大咖一起共话5G与电影产业的融合，呈现出一场精彩的思维碰撞。





“4G改变生活，而5G改变社会”已成为共识。对于电影行业而言，互联网技术的出现改变了传统格局，5G时代必将会探索出新的模式。





谈及5G与电影行业的关联，王宏波从制作、发行、影院等方面发表了自己的看法。他以动画电影举例，传统的动画制作模式更多的是采用集中的方式去制作和渲染，而5G之后，可以做到高度计算、高度存储，不仅制作成本大幅度下降，而且使得分布式跨领域协同制作成为可能。





对于电影发行而言，从胶片拷贝到硬盘快递，需要依靠较高的人工成本和物力成本来实现。在当下的网络环境，特别是5G环境下，这一环节将变得非常简单和高效。





凤凰云祥拥抱5G提前进行了技术布局，旗下研发的产品飞鱼快传不仅能通过网络来提高分发传输效率，还将创造更多的发行方式，“未来可以根据片子受众的特点以及不同地域等因素采用分众发行或者分线发行的方式。”既可以丰富片源供给，也利于充分释放每一部影片的潜力。





在同其他大咖畅想5G与电影行业的融合之外，他还带着对未来的思考。王宏波表示，“5G给我们带来既有机遇也有挑战，时代的车轮滚滚向前，我们应该跟上信息化潮流，去思考如何搭上这趟车走得更远，甚至走出原有的道路，迈向新的空间。”





目前，飞鱼快传已同多家院线、影管达成战略合作，在200余家影院投入使用，未来在5G网络环境下将发挥更多的优势，不断创新技术、满足行业需求，做网络分发传输技术的引领者。

6月18日，第八届上海国际电影论坛暨展览会（CinemaS2019）主题论坛开幕式在上海举行。中国电影发行放映协会副会长梁戈，北京电影学院未来影像高精尖创新中心主任侯光明，北京电影学院管理系教授、博士生导师于丽女士，博纳影业集团高级副总裁蒋德富，凤凰卫视投资（控股）有限公司CTO、凤凰云祥（北京）信息科技有限公司CEO王宏波等近400名行业大咖出席。

编辑：甄甏甏