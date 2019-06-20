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“流浪地球”“中国机长”年底亮相好莱坞

第15届中美电影节&电视节公布首批报名作品

2019-06-20 11:18:22 来源：Mtime时光网

作为上海国际电影节官方活动之一，第十五届中美电影节、中美电视节组委会公布了首批报名作品。


　　时光网讯  2019年第十五届中美电影节、中美电视节日前举办新闻发布会，作为上海国际电影节官方活动之一，组委会公布了首批报名作品。



　　截止到目前，包括《流浪地球》《中国机长》《音乐家》、4K粤剧电影《白蛇.情》、《长安道》《鼠胆英雄》《最好的我们》《催眠裁决》《我们的四十年》以及《芝麻胡同》《密查》《破冰行动》、《一年又一年》、《有爱才有家》、《黄金瞳》等超过百部影视作品都将于今年11月亮相好莱坞。
 


　　中美电影节、中美电视节主席、美国鹰龙传媒董事长苏彦韬表示，中美电影节和中美电视节致力于以优秀影视作品推动文明对话与互鉴，增进人文交流与合作，向世界介绍优秀的中华文化。今年组委会将继续保留特别奖项——“中华文化国际传播力大奖”，希望借助影视将中华文化带到国际的舞台。 
 
　　上海电影家协会主席、上海电影集团董事长任仲伦等嘉宾表示，十五年来，中美电影节为两国的电影交流与合作提供了绝佳平台，感谢中美电影节创造了电影强国之间交流的机会。

　　据悉，部分首批报名的参展单位包括中影股份、珠江电影集团、博纳影业、完美威秀、海润影视、爱奇艺、大唐辉煌等数十家中国知名影视公司负责人获邀出席了发布会并现场推介，他们的作品将参加2019年中美电影节和中美电视节角逐“金天使奖”。



　　2019年第十五届中美电影节、中美电视节将在2019年11月3日至11月30日期间在美国好莱坞、洛杉矶、旧金山等全美各地举办为期一个月数十场各具特色的大型电影专场和研讨活动和二百多场次的影片展映活动。

　　11月3日举办中美电影节、中美电视节影视盛典；11月4日组委会与美国制片人协会、美西编剧协会、中国电影股份有限公司、广电影视联盟、中国电视剧制作产业协会、首都广播电视制作业协会共同主办影视高峰论坛暨影视市场；11月5日举办中美电影节、中美电视节开幕式暨“金天使奖”颁奖典礼；

　　与此同时，中国电影海外推广公司继续与中美电影节组委会合作推出“微电影”评选单元；11月6日组委会将继续举办影视推介会，为中美影视业界的合作搭建平台。2019年中美电影节将在美国各大电影公司以及全美近几十所大学、博物馆举办一系列专业学术论坛和为期一个月的展映活动。  
 

   编辑：hello王小羊

关键词： 中美电影节 中美电视节 流浪地球
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