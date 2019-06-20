时光网讯
本周末北美市场除了《玩具总动员4》
上映外，还有部和玩具相关的影片上映，那就是《鬼娃还魂》
。该片不仅“玩具4”同档期，宣传套路上也“狂蹭热点”，发布的几张恶搞海报中，鬼娃疑似将《玩具总动员4》中的胡迪、巴斯光年都给弄“死”了……
巴斯光年你怎么了？
《鬼娃还魂》是1988年恐怖片《鬼娃回魂》
的一次重启，同样定为了R级。只不过这次的鬼娃不再是被恶灵附体的设定，而是设定为拥有AI的高科技娃娃。
本来具备云端语音识别功能、内建WiFi联机、支持英语和西班牙语双语沟通以及环境感应等智能型功能，却在程序遭到窜改后开始从云端学习各类杀人技巧，而成为坏娃娃。
鬼娃恰奇可以和家里的冰箱、电视相连，但夜晚复活后不仅要杀人，而且还能入侵智能家居让电器帮它杀人。
这一次电影公司请到卢克天行者马克·哈米尔
为鬼娃配音，从预告片来看，应该是在模仿《怪奇物语》
系列，让四个小孩一起来对付失控的鬼娃。
不算这一部， “鬼娃”系列从1988年到如今一共拍过7次，5部上了大银幕，2部直接发行了DVD。曾执导《霍元甲》
的华人导演于仁泰
都拍过《鬼娃新娘》
那一集，这个复活玩偶和杰森、弗莱迪等，都算是好莱坞恐怖片的经典代表。
值得一提到是，唐·曼西尼
当初创造“鬼娃”系列为了讽刺美国玩具公司无孔不入的广告宣传，但上映后遭到大量家长抗议，甚至还闹到了电影公司门口，后来也是不了了之。
对于《鬼娃还魂》这种蹭热点式的宣传（致敬），各位网友怎么看？
作者：小火纸 编辑：小火纸