巴斯光年你怎么了？









本来具备云端语音识别功能、内建WiFi联机、支持英语和西班牙语双语沟通以及环境感应等智能型功能，却在程序遭到窜改后开始从云端学习各类杀人技巧，而成为坏娃娃。





鬼娃恰奇可以和家里的冰箱、电视相连，但夜晚复活后不仅要杀人，而且还能入侵智能家居让电器帮它杀人。





马克·哈米尔给鬼娃配音









鬼娃系列曾多次拍摄













台湾版《鬼娃还魂》海报宣传语就是“玩具总动员”



