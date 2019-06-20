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"切尔诺贝利""权游"竞争年度最佳剧集

北美电视评论家协会奖揭晓2019年提名名单

2019-06-20 12:10:09 来源：Mtime时光网

北美电视评论家协会奖揭晓2019年提名，新剧《轮回派对》与《姿态》各4项提名领跑。看跪好莱坞编剧的《伦敦生活》第二季获3项提名，HBO的《切尔诺贝利》将与《权力的游戏》争年度最佳剧集。

　　时光网讯 北美电视评论家协会奖昨天揭晓2019年入围名单，在过去一年里涌现了大量精品好剧，让这次的电视颁奖季变得格外热闹，各平台大有平分秋色的势头。

　　Netflix的《轮回派对》与FX台的《姿态》这两部新剧以4项提名领跑。征服好莱坞的英剧《伦敦生活》第二季拿到3项提名，刷新IMDb历史最高评分的HBO历史剧《切尔诺贝利》则入围年度剧集、最佳电影/迷你剧两大重要奖项。


　　在众多优质新剧的围攻之下，今年播出完结篇的《权力的游戏》、《副总统》等昔日昔日颁奖季热门将受到明显冲击。

　　值得一提的是，男女演员将同台竞争电视评论家协会的表演类奖项，而今年入围表演奖的男女演员比例是4:1。电视评论家协会将于8月初宣布获奖结果。


年度最佳剧集：


剧情类最佳个人表演：

帕特里夏·阿奎特，《逃离丹尼莫拉》

喜剧类最佳个人表演：

娜塔莎·雷昂，《轮回派对》
菲比·沃勒-布里奇，《伦敦生活》

最佳电影/迷你剧：


最佳新剧：

《轮回派对》
《大哥大姐没出息》

最佳剧情类剧集：


最佳喜剧类剧集：

《伦敦生活》
《轮回派对》


   编辑：HAHA

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 电视评论家协会奖 美剧 切尔诺贝利 伦敦生活 权力的游戏 姿态 轮回派对
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