北美电视评论家协会奖揭晓2019年提名，新剧《轮回派对》与《姿态》各4项提名领跑。看跪好莱坞编剧的《伦敦生活》第二季获3项提名，HBO的《切尔诺贝利》将与《权力的游戏》争年度最佳剧集。





时光网讯 北美电视评论家协会奖昨天揭晓2019年入围名单，在过去一年里涌现了大量精品好剧，让这次的电视颁奖季变得格外热闹，各平台大有平分秋色的势头。











