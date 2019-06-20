40岁的瑞典&日本混血导演凯瑞·福永沉迷于玩PlayStation耽误拍片，对自己老家产品的爱太过于强烈......



导演凯瑞福永和“邦德”丹尼尔克雷格















丹尼尔·克雷格正进行受伤后的康复训练





现在片场又有了新故事——工作人员被要求加班后集体爆发不满，因为他们觉得这全是因为导演沉迷于玩游戏机PlayStation才导致的。









此前由于克雷格的受伤，拍摄已经推延，工作人员不得不加班完成任务。为了赶上行程，工作人员还被要求周末加班，甚至包括父亲节，很多人都直接拒绝了。







开机照





一位知情人士透露：“现在片场存在一些抗议。福永迟到几小时拖累全部人已经够糟糕了，然后工作人员还被要求加班几小时来为他擦屁股，这真是压死骆驼的最后一根稻草。











对此，福永在Instagram上做出了回应，先是倒苦水说做导演多么不易，并没有不尊重一起努力工作的剧组伙伴们，同时也正面回应了这条传闻：我打PS4不开工？不存在的，《荒野大镖客2》的进度已经停留在63%好几个月了啊！不要给我剧透游戏结局！





《荒野大镖客2》是去年著名游戏公司Ｒ星推出的以西部世界为背景的开放式游戏，不知道福永会不会在《邦德25》中也融入一些西部片元素。











