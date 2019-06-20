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《邦德25》导演沉迷玩游戏耽误拍片?!

工作人员干等几小时 被要求加班爆发不满

2019-06-20 13:38:47 来源：Mtime时光网

40岁的瑞典&日本混血导演凯瑞·福永沉迷于玩PlayStation耽误拍片，对自己老家产品的爱太过于强烈......

导演凯瑞福永和“邦德”丹尼尔克雷格

　　时光网讯 《邦德25》目前正在紧张拍摄中，电影具体内容怎么样暂时未知，不过场外的故事倒是很多。

　　先是主演丹尼尔·克雷格在极速奔跑的镜头时不慎滑倒，脚裸受伤，不得不中止电影的拍摄行程；接着在英国伦敦片场的一场爆炸场景中，一名工作人员受了轻伤。


丹尼尔·克雷格正进行受伤后的康复训练

　　现在片场又有了新故事——工作人员被要求加班后集体爆发不满，因为他们觉得这全是因为导演沉迷于玩游戏机PlayStation才导致的

　　据反映，今年40岁的导演凯瑞·福永比预定时间晚了“好几个小时”才达到现场，因为他的电子游戏玩得正激烈。现场一大批工作人员都等着他，结果在预计达到时间的3小时后才出现。

　　此前由于克雷格的受伤，拍摄已经推延，工作人员不得不加班完成任务。为了赶上行程，工作人员还被要求周末加班，甚至包括父亲节，很多人都直接拒绝了。


开机照

　　一位知情人士透露：“现在片场存在一些抗议。福永迟到几小时拖累全部人已经够糟糕了，然后工作人员还被要求加班几小时来为他擦屁股，这真是压死骆驼的最后一根稻草



　　对此，福永在Instagram上做出了回应，先是倒苦水说做导演多么不易，并没有不尊重一起努力工作的剧组伙伴们，同时也正面回应了这条传闻：我打PS4不开工？不存在的，《荒野大镖客2》的进度已经停留在63%好几个月了啊！不要给我剧透游戏结局！

　　《荒野大镖客2》是去年著名游戏公司Ｒ星推出的以西部世界为背景的开放式游戏，不知道福永会不会在《邦德25》中也融入一些西部片元素。

《邦德25》宣传短视频

　　凯瑞·福永是日本和瑞典的混血儿，外型英俊帅气，曾执导美剧《真探》第一季，《真探》不仅广受好评，还让凯瑞·福永拿下艾美奖剧情类最佳导演奖。另外他还执导过电影《无境之兽》，电影风格偏沉稳冷静，却讲述令人震惊的故事，被不少人认为是合适人选。

　　而在凯瑞·福永之前，因制片人不满意剧本方向，英国名导丹尼·鲍尔推出执导。

　　《邦德25》将于2020年4月8日在北美上映，新晋影帝拉米·马雷克加盟饰演反派。

   编辑：SaSa

关键词： 凯瑞福永 邦德25 片场 抗议 争议 幕后
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凯瑞·福永

凯瑞·福永

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邦德25

邦德25 (2020)

0.0

导演：凯瑞·福永

主演：丹尼尔·克雷格

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丹尼尔·克雷格

丹尼尔·克雷格

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