时光网讯
6月19日，即将于6月21日登陆全国艺联专线上映的影片《监护风云》
，在京举办了“拥抱”主题首映观影，著名演员陶红
以中国推介大使身份惊喜出席，并与现场观众交流互动。中国电影资料馆副馆长，中国电影艺术研究中心副主任张小光到场支持并致辞。当天欧盟影展策展人李煦、《引爆者》
导演常征等嘉宾在映后分享了自己的感受，并与观众一同做出“要拥抱不要家暴”的手语动作，呼吁“不要让家成为危险之地”。
电影《监护风云》
北京首映活动汇聚千人观影，社会各界知名人士也纷纷到场前来助力。欧盟影展策展人李煦表示：“电影在细节上设置得非常精巧，惊恐感是层层递进的，虽然是呈现暴力的电影，但却并不会直观的看见暴力，这种无声的恐惧非常高级。”《引爆者》
导演常征则对影片切入的角度盛赞有佳，“相对来说，这种电影很少出现在中国主流电影题材当中，导演的创作极致地贴近了生活的真相，既有生活感、艺术感，又富有商业价值，观众观影过后会觉得意犹未尽。”
担任影片中国推介大使的陶红表示：“我非常欣赏导演泽维尔·勒格朗，虽然他是第一次拍摄长片处女作，但却十分娴熟的将一种令人紧张、恐惧的观影情绪拿捏的非常精准。导演选择拍摄这部作品，是一种社会责任感的体现。从女性的视角来看，如果遇到‘家暴’，一定要学会自我保护，不要害怕，勇敢发声。”
此外，更有影迷泪洒现场，动情分享自己在观影过程中的感受。“希望从这个活动开始，让每个人都可以关注这件事情，如果我身边有被家暴的女性，我希望我是那个拿起手机报警的人。”观众发自肺腑的一段话，也得到在场观众的阵阵掌声。
陶红现场教学手语 全场齐呼吁“不要家暴要拥抱”
影片由一对离异夫妇为争夺孩子的监护权开始，展现了生活在家暴阴影下的弱势者不断寻求自我保护，勇敢逃离原有生活痛苦的过程。这部一举摘得21项国际大奖、27项奖项提名的电影《监护风云》
即将于6月21日在全国艺术电影放映联盟专线上映。
编辑：隐饮