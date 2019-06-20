陶红助阵反家暴题材法语片《监护风云》首映礼，并与观众一同做出“要拥抱不要家暴”的手语动作，呼吁“不要让家成为危险之地”。





















担任影片中国推介大使的陶红表示：“我非常欣赏导演泽维尔·勒格朗，虽然他是第一次拍摄长片处女作，但却十分娴熟的将一种令人紧张、恐惧的观影情绪拿捏的非常精准。导演选择拍摄这部作品，是一种社会责任感的体现。从女性的视角来看，如果遇到‘家暴’，一定要学会自我保护，不要害怕，勇敢发声。”





此外，更有影迷泪洒现场，动情分享自己在观影过程中的感受。“希望从这个活动开始，让每个人都可以关注这件事情，如果我身边有被家暴的女性，我希望我是那个拿起手机报警的人。”观众发自肺腑的一段话，也得到在场观众的阵阵掌声。

陶红现场教学手语 全场齐呼吁“不要家暴要拥抱”





















编辑：隐饮