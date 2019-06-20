《蜘蛛侠：英雄远征》延续《复联》故事线，经过重重磨砺的蜘蛛侠，将独挑大梁远征欧洲。“蜘蛛侠”汤姆赫兰德表示：“这一部和前作很不一样，更宏大壮观，蜘蛛侠的战场将扩展到国外。这部电影非常精彩，同时也很幽默，影迷一定会喜欢。”据悉，在本集中，不仅蜘蛛侠的五套新战衣酷炫登场，科技装备全面升级，他也将来到欧洲全新战场，在更为宏大的欧洲战场中，蜘蛛侠频频与众超强反派惊险激战。

《蜘蛛侠：英雄远征》IMAX海报

曾经执导《蜘蛛侠：英雄归来》而口碑票房双丰收的导演乔沃茨此次重执导筒，他在接受红毯采访时坦言：“我想借助的优势，创造出更气势磅礴的前所未有的动作场面，这部电影一定要看，才能获得百分百的观影享受。”除了新战场、新敌人和新装备的全面升级，宏大的战斗场面和升级视效也是大银幕上的一大看点，影片中让人目不暇接的燃炸视效场景在拥有超高分辨率的大银幕上将带给观众身临其境的实感，而上下延展的大银幕也将带来比普通影院多的画面内容，让观众更加酣畅淋漓地享受“大有不同”的史诗对决。