网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《八子》首映礼变“最泪目发布会”

刘端端岳红重现母子"生死对话" 惹全场飙泪

2019-06-20 14:58:25 来源：Mtime时光网

由高希希执导的战争片《八子》在京举办首映礼，刘端端、岳红这对片中的“母子”重现一番“生死对话”感染力十足，惹全场观众泪目。
       

《八子》“向死而生”版预告片

时光网讯高希希执导、编剧董哲执笔，战争片《八子》即将在6月21日（本周五）正式公映。6月19日，该片在北京举办首映礼，高希希导演携刘端端邵兵岳红程媛媛高强等主演全阵容亮相，温情重聚，刘端端、岳红“母子”二人上演的一番“生死对话”更是感染力十足，惹全场观众泪目。随着上映进入倒计时，片方正式发布“向死而生”版预告，泥地枪战、肉搏厮杀的情节张力十足。

      《八子》聚焦于战争年代下的战场与家园，讲述了一位普通的苏区母亲将八个儿子全部送上战场却有去无回，全部捐躯的悲壮故事。“这部片子是我拍摄的所有作品中，场面最宏大、细节感最强的一部，我常说‘细节是历史的表情’，我们尽力去还原当时的细节，也是想让大家看到英雄是怎么诞生的。”高希希导演现场表示。

岳红刘端端母子催泪上演“生死对话”

       片子中杨母守盼多年却没能等来儿子们平安归来，在首映礼上，满崽、大牛、杨母“大团圆”的一幕令众位主创慨叹不已，而饰演杨满崽的刘端端与“杨母”岳红现场上演“生死”对话，“儿啊，娘对不起你……”“娘，儿不怪你……”，两人深情朗读催泪家书的环节令全场观众当场飙泪。

       据悉，岳红虽然演绎过很多母亲的角色，但这次完全不同，“她不单纯是一个母亲，更象征着母爱的伟大、牺牲、奉献、无私。”刘端端坦言两人在片场“母子”对戏时泪水基本处于全程失控状态，后来连导演都不忍心看监视器。



       首映礼现场，片方曝光“向死而生”版预告，一对希望对方替自己活下去的手足兄弟，一场惨烈到拼光家底的殊死战役，一位等着孩子从战场平安归家的悲情母亲，刘端端、邵兵、岳红、何润东等悉数出镜。在预告中，满崽从初临战场时内心充满恐惧，甚至被大哥误会为逃兵而举枪相向，到后来真正成为在枪林弹雨中冲锋陷阵的血性战士，都十分令人感动。

       饰演满崽的刘端端表示：“战场是最残酷的成长方式，在那种环境下，人的成长可能就是某一瞬间的事。”谈及拍摄细节，邵兵表示：“拍摄的时候很苦，有好多戏大家脸上都糊着厚厚的泥，大冬天的冷风一吹特难受，后来我们还调侃说就当敷面膜了。”

       电影《八子》将于6月21日在全国院线正式上映。






   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 八子
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

八子

八子 (2019)

0.0

导演：高希希

主演：刘端端 邵兵

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节开幕式红毯

《八佰》未放映剧组仍走红毯 舒淇佟丽娅等争艳

62
众多中外电影人走上红毯，很多还带来了自己的最新作品。
2

她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！

黑木光昭和风写真曝光 成绩不达标遗憾留级

27
被日媒成为“神之美少女”的18岁模特、演员黑木光最新写..
3

2019中国电影票房收入同比减少16亿

观众不爱看电影了？8年来市场增速首度为负

今年截止6月15日，内地总票房是290亿元（包含服务费），..
4

日本人到底有多爱“三国”？！

《赤壁》比中国更卖座 游戏层出不穷

看日本人玩转儿“三国”IP。
5

这部动漫神作，成就富坚义博

《幽游白书》连载25周年 回顾灵界大冒险

正是在《幽游白书》和《龙珠》的带动下，《少年Jump》的..

查看更多