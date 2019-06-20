由高希希执导的战争片《八子》在京举办首映礼，刘端端、岳红这对片中的“母子”重现一番“生死对话”感染力十足，惹全场观众泪目。









岳红刘端端母子催泪上演“生死对话”





片子中杨母守盼多年却没能等来儿子们平安归来，在首映礼上，满崽、大牛、杨母“大团圆”的一幕令众位主创慨叹不已，而饰演杨满崽的刘端端与“杨母”岳红现场上演“生死”对话，“儿啊，娘对不起你……”“娘，儿不怪你……”，两人深情朗读催泪家书的环节令全场观众当场飙泪。





据悉，岳红虽然演绎过很多母亲的角色，但这次完全不同，“她不单纯是一个母亲，更象征着母爱的伟大、牺牲、奉献、无私。”刘端端坦言两人在片场“母子”对戏时泪水基本处于全程失控状态，后来连导演都不忍心看监视器。











首映礼现场，片方曝光“向死而生”版预告，一对希望对方替自己活下去的手足兄弟，一场惨烈到拼光家底的殊死战役，一位等着孩子从战场平安归家的悲情母亲，刘端端、邵兵、岳红、何润东等悉数出镜。在预告中，满崽从初临战场时内心充满恐惧，甚至被大哥误会为逃兵而举枪相向，到后来真正成为在枪林弹雨中冲锋陷阵的血性战士，都十分令人感动。





饰演满崽的刘端端表示：“战场是最残酷的成长方式，在那种环境下，人的成长可能就是某一瞬间的事。”谈及拍摄细节，邵兵表示：“拍摄的时候很苦，有好多戏大家脸上都糊着厚厚的泥，大冬天的冷风一吹特难受，后来我们还调侃说就当敷面膜了。”

























编辑：隐饮