网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

范冰冰韩国杂志大片尽展朦胧美感

分享夏日护肤秘籍 韩媒盛赞其"如画般"美貌

2019-06-22 15:04:37 来源：Mtime时光网

这组大片是以太阳镜为主题拍摄的，范冰冰在采访中也透露自己最重要的护肤秘诀就是“防晒”。
　　时光网讯 范冰冰日前为韩版《GRAZIA》7月号杂志拍摄了一组杂志写真，尽展闲散自然的朦胧美感。韩媒盛赞范冰冰有着“如画般”的美貌，一点都看不出岁月的痕迹。这组大片是以太阳镜为主题拍摄的，范冰冰在采访中也透露自己最重要的护肤秘诀就是“防晒”。














   编辑：ruo

关键词： 范冰冰 大片 写真
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

范冰冰

范冰冰

Bingbing Fan

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (14)

发表

本周热读

1

香港娱乐圈星二代命运大不同

有人红足二十年 有人一闪而过

33
一名艺人如何成为万众瞩目的大明星，而且还能保住自己红..
2

第22届上海国际电影节开幕式红毯

《八佰》未放映剧组仍走红毯 舒淇佟丽娅等争艳

62
众多中外电影人走上红毯，很多还带来了自己的最新作品。
3

日本人到底有多爱“三国”？！

《赤壁》比中国更卖座 游戏层出不穷

看日本人玩转儿“三国”IP。
4

2019中国电影票房收入同比减少16亿

观众不爱看电影了？8年来市场增速首度为负

今年截止6月15日，内地总票房是290亿元（包含服务费），..
5

这部动漫神作，成就富坚义博

《幽游白书》连载25周年 回顾灵界大冒险

正是在《幽游白书》和《龙珠》的带动下，《少年Jump》的..

查看更多