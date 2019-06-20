《绝杀慕尼黑》饰演主角"谢尔盖"的演员基里尔·扎耶采夫空降京城，和影片中国区推广大使张远与观众热情互动。









活动当天，歌手张远首先表达了对本片的喜爱，张远说电影中苏联队为了梦想永不言弃的精神与自己追梦的过程有着相似之处，因此深有感触。说到电影中最喜欢的角色，张远表示肯定要数苏联天才球员谢尔盖，他被谢尔盖为了梦想不懈付出的精神打动。知道基里尔远道而来，张远还特地为他准备了一份具有中国特色的礼物——国宝大熊猫玩偶，让基里尔倍感惊喜。









喜欢唱歌的基里尔则在现场表演了一段B-Box，并且演唱了经典歌曲《莫斯科郊外的晚上》感谢中国观众。谈及本次拍摄中的收获，基里尔表示他最大的感触就是，“如果你特别想得到一个东西，你就必须付出非常大的努力”，这也是本片想要传达给观众的理念，为了目标和梦想不断拼搏奋进的精神。

影片上映之后，单日票房持续逆袭，目前位居同档期新片第二名。日前，电影所展现的励志拼搏及永不言败的精神还得到了国家体育总局的支持，下发文件号召各地组织观看本片，希望教练及运动员们学习其中的奋斗精神，于今后比赛中再创佳绩！

电影《绝杀慕尼黑》现正在全国热映中。

















编辑：隐饮