《活着唱着》亮相第22届上海国际电影节，该片由马楠执导，邓婕监制，电影讲述了民间川剧班子“火把剧团”的感人故事。

时光网讯 由马楠执导，邓婕监制的电影《活着唱着》，于6月17日在第22届上海国际电影节举行亚洲首映。《活着唱着》入围本届上海国际电影节“亚洲新人奖”单元，提名最佳影片、演员赵小利、甘贵丹均获最佳女演员提名。6月19日，监制邓婕、导演马楠、女演员赵小利、甘贵丹出席了上海国际电影节亚洲新人奖新闻发布会。









这是电影《活着唱着》继入围戛纳国际电影节“导演双周” 单元后的首次亮相，也是影片初次与国内观众见面。导演马楠表示，上海是自己出生和成长的故乡，很高兴这次带着电影回到这座熟悉的城市。据悉，影片多位演员及主创班底惊喜现身亚洲首映现场，这也是他们第一次在大银幕上观看自己的作品。





《活着唱着》的原型来源于成都市新都区石板滩镇一个民间川剧班子“火把剧团”。该片讲述了赵丽和她的 “火把剧团”十多年来几经辗转，坚守在成都乡间舞台，执着追求川剧艺术的感人故事。戏班成员平均年龄接近半百，大多自小学艺，尽管有人开过茶馆、餐厅，卖过百货，也去浙江的流水线上做过工人，但最终还是回到了这个舞台。于他们而言，川剧就是平凡生活的英雄梦想，是谋生的手段，更是一种生活的尊严。





邓婕在现场表示，早在2012年，纪录片《民间戏班》就深深打动了她，也打动了她的先生张国立。于是，她和该部电影的出品方几经商量，决定把赵丽和她的剧团的故事搬上大银幕，并邀请到近年在国际舞台展露头角的加拿大籍华裔青年导演马楠执导。





马楠导演数次前往成都，与剧团一同生活，剧团成员之间深厚的感情以及他们面对生活的积极态度深深的感动着他。他说：“这些普普通通的人，有着柴米油盐的烦恼，他们也是真正的民间艺术家。”





影片大胆启用了剧团的“素人”团员出演，通过电影，让他们去诠释自己真实人生的另一种版本。虽然都是戏，但川剧和电影有很大差异，邓婕也表示难度最大的是调整非职业演员在镜头前的表演状态。团员之间的日常相处充满生动的生活气息，但在镜头前，他们难免会有一些不适应和拘谨。





为此，导演和他的团队花了很大的力气，与剧团同吃同住，甚至一起演出，下场跑龙套，更特别设计了一套以游戏形式进行的训练方法，去调整演员们在镜头前的表演状态。此次，演员赵小利及甘贵丹均获最佳女演员提名，占据提名名单中的两席，正是对这群“素人”演员的肯定。





《活着唱着》在项目的早期阶段就布局国际，曾先后入围威尼斯双年展电影学院，鹿特丹国际电影节CineMart电影投资会，并获香港亚洲电影投资会HAF Goes to Cannes奖。影片于2019年5月20日在戛纳国际电影节“导演双周”单元举行世界首映，放映结束后，全场观众报以热烈的掌声，持续不断。

编辑：隐饮