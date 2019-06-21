在《玩具总动员》作为动画史上的首部3D动画长片惊艳全世界后，两部续集的接连成功着实让人有些意想不到，《玩具》系列究竟是如何办到的？又为何难以超越？









有众多大咖加持，《玩具4》能有如此漂亮的开局，似乎也是情理之中。毕竟次前三部曲的烂番茄新鲜度目前分别定格在100%、100%和98%，可谓妥妥的“神仙”系列。



《玩具》系列四部烂番茄新鲜度





而论及票房和奖项，《玩具总动员》在迪士尼的传统2D歌舞片逐渐失去市场之时打破僵局，一鸣惊人，以1.91亿美元的优异票房登顶1995年的美国本土冠军。





在1996年的奥斯卡奖评选中，《玩具总动员》获得了最佳原创剧本、最佳原创配乐和最佳原创歌曲三项提名。因为该片所具有的革命性意义，导演约翰·拉塞特还获得了一尊“特别成就奖”小金人。那一年，胡迪和巴斯光年还站上了奥斯卡颁奖礼的领奖台。





胡迪巴斯站上1995年奥斯卡领奖台 那之后《玩具2》在1999年上映，获得了2.45亿美元的本土票房和4.97亿美元的全球票房，成为动画史上首部票房超越前作的续作。《玩具3》在2010年上映，暂获4.15亿美元票房和10.6亿美元全球票房，不仅如此，该片还为皮克斯赢得了一座奥斯卡最佳动画长片小金人。





在《玩具总动员》作为动画史上的首部3D动画长片惊艳世界之后，两部续集的接连成功着实让人有些意想不到，如今第四部开局依旧出色，《玩具》系列究竟是如何办到的？又为何难以超越？



