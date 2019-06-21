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《玩具总动员》系列为何无法超越？

皮克斯改写动画电影史的一场伟大冒险

2019-06-21 09:10:31 来源：Mtime时光网

皮克斯的一场伟大冒险

从2D到3D

皮克斯元老们的“无知者无畏”

为玩具赋予人类意识

颠覆动画电影的传统故事套路

探触最普世的情感

拍给46岁中年男人看的动画电影

在《玩具总动员》作为动画史上的首部3D动画长片惊艳全世界后，两部续集的接连成功着实让人有些意想不到，《玩具》系列究竟是如何办到的？又为何难以超越？
 

《玩具总动员4》今日内地公映

　　时光网特稿 皮克斯的当家动画系列新作《玩具总动员4》今天（6月21日）正式在内地上映了。虽然距离《玩具总动员3》上映已经过去了九年，但从目前烂番茄高达98%的新鲜度来看，牛仔警长胡迪和太空骑警巴斯光年领衔的这群“玩具们”依然没有让我们失望。 

　　虽然《玩具4》的导演换由《头脑特工队》的编剧乔什·库雷担纲，但《玩具1、2》导演约翰·拉塞特和《玩具3》导演李·昂 克里奇，以及曾经参与该系列编剧的安德鲁·斯坦顿、彼特·道格特等皮克斯元老级人物，都还在以编剧、制片人等不同的身份加盟出力。

　　有众多大咖加持，《玩具4》能有如此漂亮的开局，似乎也是情理之中。毕竟次前三部曲的烂番茄新鲜度目前分别定格在100%、100%和98%，可谓妥妥的“神仙”系列。

《玩具》系列四部烂番茄新鲜度

 　　不要说迪士尼出品的系列动画，即便是放在盛产精品的皮克斯自家电影中来看，《玩具总动员》系列的评分也是无出其右的。在目前皮克斯动画长片的评分榜上，虽然近九年来不乏《飞屋环游记》《头脑特工队》等佳作登场，但《玩具总动员》三部曲依旧稳居三甲。皮克斯动画长片口碑评分排行榜

　　而论及票房和奖项，《玩具总动员》在迪士尼的传统2D歌舞片逐渐失去市场之时打破僵局，一鸣惊人，以1.91亿美元的优异票房登顶1995年的美国本土冠军。

　　在1996年的奥斯卡奖评选中，《玩具总动员》获得了最佳原创剧本、最佳原创配乐和最佳原创歌曲三项提名。因为该片所具有的革命性意义，导演约翰·拉塞特还获得了一尊“特别成就奖”小金人。那一年，胡迪和巴斯光年还站上了奥斯卡颁奖礼的领奖台。

胡迪巴斯站上1995年奥斯卡领奖台

　　那之后《玩具2》在1999年上映，获得了2.45亿美元的本土票房和4.97亿美元的全球票房，成为动画史上首部票房超越前作的续作。《玩具3》在2010年上映，暂获4.15亿美元票房和10.6亿美元全球票房，不仅如此，该片还为皮克斯赢得了一座奥斯卡最佳动画长片小金人。

　　在《玩具总动员》作为动画史上的首部3D动画长片惊艳世界之后，两部续集的接连成功着实让人有些意想不到，如今第四部开局依旧出色，《玩具》系列究竟是如何办到的？又为何难以超越？

作者：草莓熊   编辑：ruo

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 玩具总动员 皮克斯 动画电影

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