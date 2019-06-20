由唐国强主演的主旋律电影《决胜时刻》定档9月12日上映，今日首曝预告及新海报，影片展现了1949年党中央领导人进驻北京香山，在国共和谈破裂的千钧一发之际，全力筹划建立新中国的历史。





电影将视角对准人物，更注重发掘大历史背后的丰富细节，此次发布的宣传片以人物为线，串起历史的波澜起伏，更少见地曝光了毛泽东等人在战争之外的生活化场景，全方位地展现了一代领袖的真实形象。





跟随宣传片还曝光了一张先导海报，由唐国强饰演的毛泽东伫立于院落一角，泰然自若的神情背后，是几十年血雨腥风奠定的决胜信念，一片绿意昭示着国家未来的全新篇章。















值得一提的是，《建国大业》中饰演毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、任弼时的原班人马也齐齐回归，戏骨重聚，用20余年刻画领袖人物的经验，还原出一代领袖的真实一面。此外，濮存昕、黄景瑜、王丽坤、秦岚、马天宇等主演在宣传片中首次亮相，老中青三代演员齐聚，为电影中磅礴的历史时代，注入最新鲜的血液。











电影《决胜时刻》由黄建新监制导演，宁海强共同导演，唐国强、刘劲、黄景瑜、王丽坤等主演，将于9月12日中秋档全国上映。









