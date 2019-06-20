时光网讯
由黄建新
监制导演，宁海强
共同导演的电影《决胜时刻》
正式定档9月12日中秋档，并发布首支预告，首次曝光了影片的故事线，展现了1949年党中央领导人进驻北京香山，在国共和谈破裂的千钧一发之际，全力筹划建立新中国的历史，在庆祝新中国成立70周年之际，带领大家重回那段激荡人心的热血岁月。
电影将视角对准人物，更注重发掘大历史背后的丰富细节，此次发布的宣传片以人物为线，串起历史的波澜起伏，更少见地曝光了毛泽东等人在战争之外的生活化场景，全方位地展现了一代领袖的真实形象。
跟随宣传片还曝光了一张先导海报，由唐国强饰演的毛泽东伫立于院落一角，泰然自若的神情背后，是几十年血雨腥风奠定的决胜信念，一片绿意昭示着国家未来的全新篇章。
作为庆祝新中国成立70周年的献礼之作，电影《决胜时刻》
立足宏大格局，聚焦重大事件和重要人物，带领大家重回新中国成立前夕中共中央在香山度过的那段鲜为人知而又关乎民族命运的不寻常岁月，艺术再现了党中央在香山运筹帷幄、共商大计，筹备建立新中国的历史，弘扬了共和国缔造者们鞠躬尽瘁的大无畏精神，回溯了新中国成立的初心和使命。
值得一提的是，《建国大业》中饰演毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、任弼时的原班人马也齐齐回归，戏骨重聚，用20余年刻画领袖人物的经验，还原出一代领袖的真实一面。此外，濮存昕、黄景瑜、王丽坤、秦岚、马天宇等主演在宣传片中首次亮相，老中青三代演员齐聚，为电影中磅礴的历史时代，注入最新鲜的血液。
电影《决胜时刻》由黄建新监制导演，宁海强共同导演，唐国强、刘劲、黄景瑜、王丽坤等主演，将于9月12日中秋档全国上映。