网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

唐国强《决胜时刻》定档9.12首曝预告

献礼建国70周年 再现缔造共和国的燃情历史

2019-06-20 21:01:24 来源：Mtime时光网

由唐国强主演的主旋律电影《决胜时刻》定档9月12日上映，今日首曝预告及新海报，影片展现了1949年党中央领导人进驻北京香山，在国共和谈破裂的千钧一发之际，全力筹划建立新中国的历史。
       

电影《决胜时刻》先导海报

时光网讯黄建新监制导演，宁海强共同导演的电影《决胜时刻》正式定档9月12日中秋档，并发布首支预告，首次曝光了影片的故事线，展现了1949年党中央领导人进驻北京香山，在国共和谈破裂的千钧一发之际，全力筹划建立新中国的历史，在庆祝新中国成立70周年之际，带领大家重回那段激荡人心的热血岁月。

       电影将视角对准人物，更注重发掘大历史背后的丰富细节，此次发布的宣传片以人物为线，串起历史的波澜起伏，更少见地曝光了毛泽东等人在战争之外的生活化场景，全方位地展现了一代领袖的真实形象。

       跟随宣传片还曝光了一张先导海报，由唐国强饰演的毛泽东伫立于院落一角，泰然自若的神情背后，是几十年血雨腥风奠定的决胜信念，一片绿意昭示着国家未来的全新篇章。

       作为庆祝新中国成立70周年的献礼之作，电影《决胜时刻》立足宏大格局，聚焦重大事件和重要人物，带领大家重回新中国成立前夕中共中央在香山度过的那段鲜为人知而又关乎民族命运的不寻常岁月，艺术再现了党中央在香山运筹帷幄、共商大计，筹备建立新中国的历史，弘扬了共和国缔造者们鞠躬尽瘁的大无畏精神，回溯了新中国成立的初心和使命。



       值得一提的是，《建国大业》中饰演毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、任弼时的原班人马也齐齐回归，戏骨重聚，用20余年刻画领袖人物的经验，还原出一代领袖的真实一面。此外，濮存昕、黄景瑜、王丽坤、秦岚、马天宇等主演在宣传片中首次亮相，老中青三代演员齐聚，为电影中磅礴的历史时代，注入最新鲜的血液。



     电影《决胜时刻》由黄建新监制导演，宁海强共同导演，唐国强、刘劲、黄景瑜、王丽坤等主演，将于9月12日中秋档全国上映。



   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 决胜时刻
关注时光网微信

相关电影/影人

决胜时刻

决胜时刻 (2019)

0.0

导演：宁海强

主演：唐国强 刘劲

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节开幕式红毯

《八佰》未放映剧组仍走红毯 舒淇佟丽娅等争艳

62
众多中外电影人走上红毯，很多还带来了自己的最新作品。
2

她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！

黑木光昭和风写真曝光 成绩不达标遗憾留级

27
被日媒成为“神之美少女”的18岁模特、演员黑木光最新写..
3

2019中国电影票房收入同比减少16亿

观众不爱看电影了？8年来市场增速首度为负

今年截止6月15日，内地总票房是290亿元（包含服务费），..
4

日本人到底有多爱“三国”？！

《赤壁》比中国更卖座 游戏层出不穷

看日本人玩转儿“三国”IP。
5

这部动漫神作，成就富坚义博

《幽游白书》连载25周年 回顾灵界大冒险

正是在《幽游白书》和《龙珠》的带动下，《少年Jump》的..

查看更多