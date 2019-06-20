博纳董事长于冬宣布《九龙不败》将于7月2日登陆全国院线，“比《八佰》早三天”。





电影《九龙不败》讲述了警探九龙（张晋 饰）调查一桩女警连环凶杀案的故事。片中张晋饰演的九龙探长是叱咤香港的精英干探，查案方式奇异狠辣但屡建奇功，却在一桩女警连环被杀案中连连碰壁，更遇到拳王冼力山（安达臣施华 饰）这样强劲的对手。





发布会现场，张晋与拳王“蜘蛛人”再次相遇，不过戏外的两位气氛相当融洽。张晋表示曾经看过拳王的比赛，得知要和他合作既紧张又兴奋，笑称只要看过安达臣的拳赛后再面对他，就一定会有压力。而安达臣施华则自称张晋的“超级粉丝”，他曾看过许多张晋出演的电影，就连他的儿子知道他在和张晋拍戏后，也兴冲冲地让他拍照，对此张晋表示“中国功夫电影的影响比我们想象中还要大”。





说到片中最为惊险的一场打戏，张晋讲述了在澳门塔拍摄的幕后故事，为了呈现镜头效果，有点恐高的他不得不滚到高塔边缘，甚至有一次不小心滚下去，他的脚直接被威亚线割破了一大块皮肤。还有一个特写镜头的拍摄中，他不小心撞到头，直接躺倒在楼梯上，甚至连骨头都鼓起来。











戏里打的难舍难分，戏外惺惺相惜的两位“大佬”在发布会现场也面对了全新考验，硬汉“比心”三连拍展现出两人反差萌的一面，更产出表情包数张。





导演陈果早期擅长以写实的风格聚焦底层人物，近年来则一直在寻求突破，他希望能够找到一些创新的概念，所以写了这个从“九龙”元素开始的剧本。他还透露，这部电影为了找到既能演又能打的演员颇费波折，多亏于冬支持，才慢慢变成现在的作品。





《九龙不败》在警匪类型片的基础上，加入了“真龙”的奇幻元素。现场的游戏道具中有就“真龙”现身，张晋讲述了“九头龙”的来历，他表示片中自己饰演的九龙探长身上，纹着一条“九头龙”，这条龙与他渊源颇深，从小时候的一面之缘开始，就注定与他的命运紧密相连。于冬则表示，香港许多地方的名字都包含着“九龙”，它不止是一个地名，更是一种情结，因此对“九龙”可以有很多想象，也代表电影有着更多的可能性。

编辑：hello王小羊