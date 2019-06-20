网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

张晋主演《九龙不败》定档7月2日

与世界拳王“蜘蛛人”拳拳对决&花式比心

2019-06-20 21:36:29 来源：Mtime时光网

博纳董事长于冬宣布《九龙不败》将于7月2日登陆全国院线，“比《八佰》早三天”。
　　时光网讯 陈果执导，张晋、UFC世界拳王“蜘蛛人”安达臣施华、郑嘉颖刘心悠邓丽欣等领衔主演的犯罪动作片《九龙不败》今日在上海举办发布会，博纳董事长于冬宣布该片将于7月2日登陆全国院线，“比《八佰》早三天”。

　　电影《九龙不败》讲述了警探九龙（张晋 饰）调查一桩女警连环凶杀案的故事。片中张晋饰演的九龙探长是叱咤香港的精英干探，查案方式奇异狠辣但屡建奇功，却在一桩女警连环被杀案中连连碰壁，更遇到拳王冼力山（安达臣施华 饰）这样强劲的对手。

　　发布会现场，张晋与拳王“蜘蛛人”再次相遇，不过戏外的两位气氛相当融洽。张晋表示曾经看过拳王的比赛，得知要和他合作既紧张又兴奋，笑称只要看过安达臣的拳赛后再面对他，就一定会有压力。而安达臣施华则自称张晋的“超级粉丝”，他曾看过许多张晋出演的电影，就连他的儿子知道他在和张晋拍戏后，也兴冲冲地让他拍照，对此张晋表示“中国功夫电影的影响比我们想象中还要大”。

　　说到片中最为惊险的一场打戏，张晋讲述了在澳门塔拍摄的幕后故事，为了呈现镜头效果，有点恐高的他不得不滚到高塔边缘，甚至有一次不小心滚下去，他的脚直接被威亚线割破了一大块皮肤。还有一个特写镜头的拍摄中，他不小心撞到头，直接躺倒在楼梯上，甚至连骨头都鼓起来。



　　戏里打的难舍难分，戏外惺惺相惜的两位“大佬”在发布会现场也面对了全新考验，硬汉“比心”三连拍展现出两人反差萌的一面，更产出表情包数张。

　　导演陈果早期擅长以写实的风格聚焦底层人物，近年来则一直在寻求突破，他希望能够找到一些创新的概念，所以写了这个从“九龙”元素开始的剧本。他还透露，这部电影为了找到既能演又能打的演员颇费波折，多亏于冬支持，才慢慢变成现在的作品。

　　《九龙不败》在警匪类型片的基础上，加入了“真龙”的奇幻元素。现场的游戏道具中有就“真龙”现身，张晋讲述了“九头龙”的来历，他表示片中自己饰演的九龙探长身上，纹着一条“九头龙”，这条龙与他渊源颇深，从小时候的一面之缘开始，就注定与他的命运紧密相连。于冬则表示，香港许多地方的名字都包含着“九龙”，它不止是一个地名，更是一种情结，因此对“九龙”可以有很多想象，也代表电影有着更多的可能性。

   编辑：hello王小羊

关键词： 九龙不败 定档 张晋
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

九龙不败

九龙不败 (2019)

0.0

导演：陈果

主演：张晋

在线播放

张晋

张晋

Max Zhang

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

陈果

陈果

Fruit Chan

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

第22届上海国际电影节开幕式红毯

《八佰》未放映剧组仍走红毯 舒淇佟丽娅等争艳

62
众多中外电影人走上红毯，很多还带来了自己的最新作品。
2

她才18岁，被日媒称为"神之美少女"！

黑木光昭和风写真曝光 成绩不达标遗憾留级

27
被日媒成为“神之美少女”的18岁模特、演员黑木光最新写..
3

2019中国电影票房收入同比减少16亿

观众不爱看电影了？8年来市场增速首度为负

今年截止6月15日，内地总票房是290亿元（包含服务费），..
4

日本人到底有多爱“三国”？！

《赤壁》比中国更卖座 游戏层出不穷

看日本人玩转儿“三国”IP。
5

这部动漫神作，成就富坚义博

《幽游白书》连载25周年 回顾灵界大冒险

正是在《幽游白书》和《龙珠》的带动下，《少年Jump》的..

查看更多