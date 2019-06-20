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毒品混战！古天乐这次要朝刘德华开枪

《扫毒2》曝角色海报 “毒品风暴”无人幸免

2019-06-20 21:50:00 来源：Mtime时光网

《扫毒2天地对决》曝光了一组单人角色海报，展示了毒品世界里的“众生相”，警察、富豪、毒枭以及他们身边的每个人都因为毒品冲突对峙或是受到牵连，在这场“毒品风暴”里无人幸免。
　　时光网讯  由邱礼涛执导，刘德华监制并携手古天乐苗侨伟林嘉欣领衔主演，张国强、陈家乐、卫诗雅、恭硕良、欧阳靖、李赏主演，郑则仕、林家栋、应采儿特别主演的《扫毒2天地对决》将于7月19日全国上映。

　　今日，影片曝光了一组单人角色海报，本组海报以毒品元素为背景，展示了毒品世界里的“众生相”，警察、富豪、毒枭以及他们身边的每个人都因为毒品冲突对峙或是受到牵连，在这场“毒品风暴”里无人幸免。







　　毒品市场维持四分天下的格局已久，但大毒枭地藏（古天乐 饰）正计划吞并整个香港毒市建立自己的“毒品王国”，接连策划了一连串的黑吃黑事件之后，毒品市场腥风血雨，警员林正风（苗侨伟 饰）与他的扫毒行动组全力追缉毒贩。

　　另一方面，余顺天（刘德华 饰）已经从小混混一跃成为金融巨子兼扫毒“太平绅士”，正悬赏一亿追杀香港最大毒贩，此举在社会上引起轩然大波。原来，余顺天和地藏有着不可告人的同门关系，昔日同门究竟谁将赢得这场生死博弈？

　　而警察林正风（苗侨伟 饰）面对毒贩林立的局面，是否会与余顺天联手缉拿毒贩？所有的阴谋与秘密都隐藏在了这场巨大的“毒品风暴”的背面，一场天地对决一触即发。

　　《扫毒2天地对决》是刘德华和古天乐继《门徒》后时隔12年再次合作，两位影帝同台飙戏对决——看似正邪不两立的两人，却师出同门；在毒品面前，于二十年的兄弟情不顾，为了取对方的性命引起社会上的轩然大波。此前在被问及片名中为何有“天地对决”四字时，古天乐透露“片中要对刘德华开枪”，给人带来猜想。
 

   编辑：hello王小羊

关键词： 扫毒2 角色海报
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