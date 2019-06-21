《小Q》在上影节期间举办了全国首场千人超前点映，导盲犬小Q的故事首度曝光。主演任达华爆料自己在首次观看成片时，哭光了两包纸巾。





影片讲述了任达华饰演的天才糕点师李宝庭中年遭遇失明，几度封闭自我，直到导盲犬小Q的出现，慢慢走近了宝庭的生活中，与宝庭相守一生的动人故事。





















观影现场 曾养过8条狗的梁咏琪对影片故事“感同身受”，认为导盲犬比宠物犬更自律也更辛苦。任达华则说：“是小Q把宝庭从暗黑的一面带到光彩的一面，希望大家用心给导盲犬一点关爱，把爱发送给全世界。”





此次超前点映，中国首位导盲犬使用者连勤也来到现场，为观众分享她与中国首只导盲犬Candie之间的生活点滴。十年前，Candie作为生活助手来到连勤身边，为她导盲；十年后，近十四岁的Candie身患肝癌、白内障等多种疾病，连勤深深挂念着自己的伙伴，“十多年来，它为我导盲；现在它老了，我为它养老”。











片方还特邀上海中保华安龙根特种犬服务有限公司的8条导盲犬来到现场，导盲犬全程安静地趴在训导师的脚边，几个简单的指令就彰显了专业。





导盲犬训导师也向大众透露了国内导盲犬发展的困境：培训一只导盲犬要付出至少10万元的花费，但最终将导盲犬匹配给视障人士使用却是免费的。





据悉，此次电影《小Q》多场“慈善观影”募捐而来的费用，将全数捐赠给中国现有的三家导盲犬训练中心。

编辑：hello王小羊