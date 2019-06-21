











重映具体国家地区除北美之外，仍无更多确定信息。





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《复联4》2019年4月24日在中国内地上映，内地票房41.91亿元，创下进口片在内地的最高票房纪录，但只上映了一个月，并没有获得密钥延期。该片在北美票房为8.31亿美元，约合人民币57.36亿元。如果加入新镜头的《复联4》还能在中国上映，你会去买票吗？



