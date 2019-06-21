时光网讯《复仇者联盟4》
即将重新上映，并将会包含未曝光的全新电影片段和彩蛋。
据外媒报道，Cinemark院线网站释出《复联4》
重映版信息：时长188分钟，比原版多出7分钟内容，有对斯坦·李
的致敬。此前凯文·费奇
透露这些内容是加在影片最后。
另外，Cinemark还显示，重映将于6月28日开始，也就是《蜘蛛侠：英雄远征》
全球首映（中国、日本等地公映）的日子。《蜘蛛侠：英雄远征》
与《复联4》内容紧密承接，不少观众也许会因此再去“复习”《复联4》。
重映具体国家地区除北美之外，仍无更多确定信息。
Cinemark网站显示上述内容的页面目前已经打不开。
截止6月19日，已在全球上映近两个月的《复联4》
，全球票房已高达27.43亿美元，但距离《阿凡达》
创下了全球票房27.88亿票房，还有一步之遥的差距。不知道包含新片段重新上映的《复联4》
，是否有望拿下世界票房第一的桂冠呢？
《复联4》2019年4月24日在中国内地上映，内地票房41.91亿元，创下进口片在内地的最高票房纪录，但只上映了一个月，并没有获得密钥延期。该片在北美票房为8.31亿美元，约合人民币57.36亿元。如果加入新镜头的《复联4》还能在中国上映，你会去买票吗？