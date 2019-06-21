虽然票房成绩斐然，2018年中国电影产业也遭遇了资本退潮的危机，增速放缓，一些上市影视公司市值大幅缩水，许多项目计划搁浅。

时光网讯 6月20日，上海国际电影节金爵论坛“复兴之路：主流电影的传承与创新”在上海举行。中国电影家协会副主席、导演尹力在论坛上致辞，中国电影导演协会会长、导演李少红、北京电影学院教授赵宁宇，导演文牧野、导演苏伦出席了本次论坛。同时，中国电影家协会发布了《2019中国电影产业研究报告》。





2018年电影总票房达到609.76亿元人民币，同比增长9.06%，银幕数达到6007块，自2015年起超过美国位居世界第一。全年共上映516部新片，其中国产片398部，进口片来自18个国家和地区的118部影片。国产片票房为378.97亿元人民币，占比62.15%。全年总观影人次为17.16亿人次。





虽然票房成绩斐然，2018年中国电影产业也遭遇了资本退潮的危机，增速放缓，一些上市影视公司市值大幅缩水，许多项目计划搁浅。





产业研究报告调研组主要成员、资深市场研究专家、北京电影学院客座教授刘嘉解读了市场数据背后所透出的信息：第一，中国已经成为北美之外的第二大国际票仓。全球电影市场中美及中美之外三分天下格局已见雏形。正是中美两大市场在2018年都有良好表现，拉动了全球影业整体增长了1.2%。第二，现实主义题材火爆市场，《我不是药神》全球票房达到4.5亿美元，位列全球年度票房榜第18位。第三，中美合拍片贡献成功案例，《巨齿鲨》“讲好世界故事，赢得国际市场空间”。第四，中国电影市场已经成为进口片、好莱坞大片的重要票仓，《毒液》、《头号玩家》中国市场票房甚至超过北美本土票房产出。





中国艺术研究院研究员刘藩从制片行业角度进行了行业发展的趋势分析：1、2018年流量明星号召力大幅下降，观众审美提高，多部空有明星但质量不过关的影片惨遭滑铁卢。2、IP神话褪色，泛娱乐资本退潮。IP和优秀电影之间，差好几个好编剧好导演。3、精通创作的主创和制片公司成长起来，成为稀缺资源。4、行业调整期，挤出泡沫，缺乏竞争优势和实力的公司陷入迷茫期。





针对目前国内电影市场的形势，各位导演在论坛中分享了他们在创作中的心得与体会。执导了《我不是药神》的文牧野表达了他在创作中十分重视“娱乐性、社会性、灵魂性”三点。《超时空同居》的导演苏伦认为要和观众做好朋友，电影的根本还是要讲好一个故事。尹力导演强调“创作电影最重要的还是人物，要找到人物的最大公约数。”

编辑：羊羊