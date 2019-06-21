飞鱼快传获2019“中国影院+创新产品”大赛优秀奖，技术革新，引领5G时代电影分发传输。

时光网讯





直击痛点，用技术创新提升行业效率





2019“中国影院+创新产品”大赛共有17个产品入围决赛，仅有8个技术产品获得现场路演资格，进行最终大奖的角逐。这些技术产品覆盖范围包括电影放映机、音视听设备，宣传、发行、放映软件等多个领域。作为数字电影拷贝分发传输的创新技术产品，飞鱼快传直击电影行业“人工环节多、故障率高、成本高、周期长”等痛点，打通从影片到影片放映机的“最后一公里”。





对于电影行业而言，数字拷贝成本、快递过程硬盘丢失、资源泄露等都是当下的发行方式难以避免的风险。据王宏波现场介绍，“飞鱼快传采用银行级加密技术，过多层校验和验证保障数据的安全。”除此之外，他还从制、发、放电影的三大环节去解读飞鱼快传的突出优势，实现“让制片方无需拷贝母盘，让发行方无需快递硬盘，让影院方无需回寄硬盘”。





从3月份报名，历经一个月的大众投票评选，到现场专家评审近100天的角逐，飞鱼快传从50余个参赛产品中脱颖而出，获得2019“中国影院+创新产品”大赛优秀奖，现场专家的评分和观众的掌声无一不印证着飞鱼快传实至名归。





拥抱5G，革新电影分发传输技术





5G商用元年，“5G+”成为当下热门，这对电影行业而言也不例外。凤凰云祥拥抱5G技术，提前进行了战略布局，飞鱼快传就是其针对现阶段电影行业飞速发展的市场，结合凤凰卫视自身研发的大文件传输技术，搭建了一个基于互联网大文件传输技术的影片分发传输平台。





这套数字拷贝分发系统可以实现一键分发、断点续传、实时监管等功能，为各大院线的影院提供稳定、安全、高效、经济的片源传输保障服务。





随着5G商用落地建设加快，飞鱼快传的技术优势与适用性优势越发凸显。目前已经同多家电影院线、影管公司达成战略合作，在200余家影院投入使用，完成《毒液》《狄仁杰之四大天王》《超时空同居》等50余部影片的分发传输。





未来，在5G环境下，飞鱼快传不仅能实现更高效率的分发传输，还有望实现分众、分线等发行的更多可能。最后，王宏波还表示，“飞鱼快传希望能通过自身的创新技术，突破行业发展瓶颈，破局革新，迈向新的空间。”

2019年6月20日，在第八届上海国际电影论坛暨展览会举办的2019“中国影院+创新产品”决赛路演中，凤凰卫视投资（控股）有限公司CTO，凤凰云祥（北京）信息科技有限公司CEO王宏波以专业的态度为现场评审、观众呈现了一场精彩的路演答辩。飞鱼快传凭借创新技术以及对行业的革新受到评审专家认可，荣获大赛优秀奖。

编辑：甄甏甏