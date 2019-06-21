有观众委婉地提问锡兰如何平衡电影里的对白和动作，这位导演回应，“对任何导演来说，沉闷都不应该是问题。”同时，锡兰还笑称，他经常要陪自己的孩子看漫威电影，“这或许是对我的一种惩罚”。





努里·比格·锡兰是土耳其的“国宝级导演”，也是经常登上戛纳电影节领奖台的优秀导演之一。从他入行至今，共有6部剧情长片入围戛纳主竞赛单元，并获得过戛纳最佳影片、最佳导演、评审团奖等多个奖项。





1959年1月26日，锡兰出生于伊斯坦布尔，之后在土耳其恰纳卡莱省的耶尼杰长大。从伊斯坦布尔海峡大学的电气工程专业毕业后，他花费了两年时间在米马尔希南艺术大学研习电影。





努里·比格·锡兰坦言，“36岁之前，我完全不知道未来要干什么。”





在发现自己不适合学习电气工程之后，锡兰透露自己还做过摄影，但发现做摄影还是不够。“我需要某种媒介来更好地表达人类的深度和复杂性，更好地传播我的想法。这就需要文学，需要电影。”





锡兰谦虚地表示，自己最终选择做导演，是因为自己不擅长文学。





1995年，锡兰以短片《茧》初露锋芒，接下来的两部长片《小镇》和《五月碧云天》均成功入围柏林国际电影节。此后的几部作品《远方》《适合分手的季节》《三只猴子》和《小亚细亚往事》，则陆续为他在戛纳国际电影节赢得了两次评审团奖、一次最佳导演奖、一次最佳男主角奖和一次费比西奖。2014年，锡兰凭借《冬眠》荣获戛纳电影节最高荣誉金棕榈奖。他的新作《野梨树》入围第71届戛纳国际电影节的主竞赛单元。





“我不急，我不是多产的，不是那种在短时间里拍很多电影的导演。不是我去找灵感，而是灵感找到我。”锡兰如此解读自己的创作方式。





作为导演，锡兰有着一套独特的电影语言，他用深沉悠长的镜头来描绘生命的轨迹，用充满诗意的对白写作和文学性极强的叙事方式，表达其哲学思考。





现场，有观众委婉地提问锡兰如何平衡电影里的对白和动作，这位导演回应，“对任何导演来说，沉闷都不应该是问题。”同时，锡兰还笑称，他经常要陪自己的孩子看漫威电影，“这或许是对我的一种惩罚”。

编辑：羊羊